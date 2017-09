Slideshow

Porsche Panamera Gran Turismo Het laatste heilige huisje

Na een SUV, een sedan en zelfs dieselversies komt nu de genadeklap voor de conservatieve autoliefhebber: Porsche heeft een stationwagen in het gamma. Wellicht is het een troost dat hij steengoed is.

Toen ondergetekende nog jong en naïef was, wandelde hij met zijn vader over de AutoRAI waar de eerste Porsche Cayenne te zien was. Enkel verontwaardiging natuurlijk: wat moest Porsche met een SUV? Schande! Noem het een jeugdzonde, want dat soort geklaag heeft niets met de realiteit te maken. De Cayenne was niet aan te slepen, de sedan Panamera deed het ook goed en sinds de Macan bestaat, is Porsche een SUV-fabrikant die ook nog wat sportauto's maakt. Daarover klagen is onzinnig. Niet alleen zijn de familieauto's stuk voor stuk een groot succes, sinds er zo veel geld is om te investeren zijn de sportauto's van het merk er ook niet bepaald slechter op geworden. Ach, sommige mensen eisen ook dat BMW teruggaat naar de tijd dat het enkel een 3-, 5-, en 7-serie leverde. De tijden zijn echter veranderd. Porsche ziet dat er behoefte is aan familieauto's van hun merk; een Cayenne wordt nu eenmaal veel meer ingezet als dagelijkse auto dan een 911. De nieuwe markt betekent meer klanten, maar ook meer gereden kilometers, meer onderhoud en meer omzet. Hoe dat verder uit te breiden? Met een stationwagon. En zo ging het doek van de Panamera Sport Turismo (ST).



VORM EN FUNCTIE

De auto oogt goed. De vorm is zodanig dat je je snel vergist in het formaat. Dit is een forse auto. Omdat de bijzondere, uitklapbare spoiler van de sedan logischerwijs niet op de ST past, heeft deze een adaptieve dakspoiler. Een primeur voor een auto als deze. Niet alleen levert de spoiler bij hoge snelheden meer downforce, hij past zich ook aan wanneer je het schuifdak open zet. De kofferbak is ruim 50 liter groter dan die van de sedan, zodat je op 520 liter uitkomt. Klap je de achterbank om, dan ontstaat er een volledig vlakke laadvloer waarop je 1.390 liter bagage kwijt kunt – in een Porsche dus! Die achterbank kent ook een nieuwtje: je krijgt niet langer twee stoelen, maar een bank met plaats voor drie personen. Nou ja, de Duitsers noemen de ST niet geheel onterecht een 4+1, want de middelste zitpositie achterin is niet te benijden: je benen moeten aan weerszijden van de forse middentunnel staan. De twee andere plekken zijn wel prettig: de hoofdruimte is uitstekend en de knieruimte behoorlijk. De voeten zitten alleen soms klem onder de voorstoelen. De bank is licht gekanteld en er is redelijk wat zijdelingse steun. Hierdoor blijf je goed op je plek als de bestuurder besluit de dynamische kwaliteiten van de auto te benutten. Omdat de achteras (met op alle versies behalve de ST4 standaard luchtvering) geweldig stabiel is, word je minder snel onwel bij snelle rijacties dan op de achterbank gewoonlijk het geval is. Goed nieuws voor de bestuurder, die zich hierdoor wellicht minder bezwaard voelt om het vermogen aan te spreken.

MOTOREN

Vermogen, dat is er volop: de basisversie heeft een V6 met één turbo en die levert al 330 pk. Alle ST's hebben vooralsnog vierwielaandrijving; later volgt een achterwielaangedreven variant en een meer hardcore GTS. De 4S heeft een kleinere V6 met twee turbo's (de motor die Porsche aan Audi heeft geleend voor zijn nieuwe RS5) en levert 440 pk. Wij rijden de Sport Turismo Turbo met een V8 biturbomotor die een leuke 550 pk ophoest. Een diesel 4S (met V8) en een plug-in 4 E-Hybrid complementeren voorlopig de range. De Turbo is niet minder dan weergaloos. De motor ramt de auto in zo'n 12 seconden naar 200 km/h, de PDK-automaat is feilloos in zowel de automatische als de manuele stand. Doordat bij rustig rijden vier cilinders worden uitgeschakeld, is het verbruik nog enigszins binnen de perken te houden. Wat het meeste indruk maakt, is evengoed het onderstel; er is wat ons betreft geen verschil met de Panamera sedan, wat betekent dat de ST bizar goed rijdt. Zelden was het begrip 'een auto krimpt om je heen' zo van toepassing als op deze auto. Je moet steeds in de spiegel kijken om jezelf ervan te overtuigen hoeveel auto er achter je aan komt; je merkt het simpelweg niet aan het stuur. Geholpen door achterwielsturing volgt de achterkant perfect: nooit zwenkt er wat, nooit hoeft je bewegende massa te corrigeren. Ondertussen duikt de neus naar binnen met de gretigheid van een echte sportauto en geen merk heeft elektrische stuurbekrachtiging zo goed voor elkaar als Porsche. Niet alleen het formaat, maar ook het gewicht wordt volledig gecamoufleerd door de waanzinnige rij-eigenschappen. En vooral dat laatste is waar de auto het meest verschilt van voor de hand liggende concurrenten als de Mercedes E63 AMG Estate en de Audi RS6. Auto's met gelijkwaardig vermogen en zeker meer bruikbaarheid, maar ook een logheid die in deze Porsche totaal niet is te vinden. De Ferrari GTC4Lusso kan de dynamiek matchen, maar is veel duurder en minder bruikbaar dan de Panamera.

De afwerking van de auto is zeer hoogwaardig, al moet je er rekening mee houden dat je flink moet bijbetalen voordat de cockpit naar je smaak is. Het multimediasysteem met een extreem groot touchscreen is zeer modern; de tijd dat Porsche op dit gebied als klein merk onderdeed voor anderen, ligt achter ons. Je moet er wel even voor gaan zitten; je bent soms erg lang op zoek naar de juiste menu's. Porsche slaat bovendien door met de bediening van de ventilatieroosters, die ook via het touchscreen loopt. Het zijn details. De stoelkoeling houdt je rug droog terwijl je bochten verslindt, de dakspoiler houdt de auto op koers als je op de autobahn de 300 km/h aantikt en de passagiers achterin zitten beter dan ze ooit in een Porsche hebben gedaan.

Het merk heeft een auto geleverd die de dynamische lat voor dit soort auto's naar een nieuw universum tilt. Zolang Porsche dat met als zijn nieuwe carrosserievarianten blijft doen, hoor je ons niet klagen over een stationwagen met een Porsche-logo.

Oordeel + Briljante rijeigenschappen

Briljante rijeigenschappen + Ruimer interieur dan verwacht - Standaard al prijzig …

Standaard al prijzig … - … en dan moet je nog aan de optielijst beginnen!

Video