Peugeot 5008 Alleen maar stoere jongens

Peugeot heeft de SUV-hype volledig omarmd en twee grote MPV’s omgetoverd in SUV’s. Blijft er nog wat MPV over van de nieuwe 5008?

Je kunt de gekozen koers risicovol noemen, maar vooralsnog lijkt het er niet op dat de keuze van Peugeot voor meer SUV een verkeerde was. Zo beleefde de nieuwe 3008 met 80.000 verkochte auto's in een half jaar het meest succesvolle debuut van een nieuwe Peugeot sinds de 206! Met de 5008 hoopt Peugeot die trend uiteraard door te zetten. De auto die hij opvolgt, had dan wel dezelfde naam, maar qua uiterlijk lijkt de 5008 in niets op zijn voorganger. De eerder ver-SUV'de 3008 verving een auto die al wat cross-overtrekjes had, maar de vorige 5008 was als MPV zo braaf als het maar kan. Dat maakt de stap naar het nieuwe model des te groter, want de nieuwe Peugeot knalt zichzelf de weg op. De drukke neus is verre van anoniem en de grote wielen en de bodemvrijheid maken het plaatje compleet. Peugeot weet dat het mensen in ruim 90 procent van de gevallen geen bal uitmaakt hoe de auto daadwerkelijk presteert in het terrein, daarom is de 5008 net als zijn kleinere broer alleen met voorwielaandrijving leverbaar.

De auto is trouwens heel letterlijk een grote broer van de 3008. Je moet de modellen niet vergelijken met bijvoorbeeld de 308 en de 508. Die laatste opereert een segment hoger dan de 308, maar de 5008 is eigenlijk een verlengde versie van de 3008. De auto is daardoor net als de 3008 eigenlijk een C-segmenter. Vergelijk het met de Citroën Picasso en Grand Picasso en de Renault Scénic en Grand Scénic; die Grand-versies zijn als zevenzitter leverbaar, net als de 5008. Peugeot mikt zelf vooral op andere zevenzits-SUV's, zoals de X-Trail (eigenlijk een Grand Qashqai) en de Skoda Kodiaq (een soort Grand VW Tiguan). Ook de genoemde MPV's van Renault en Citroën zullen in de praktijk concurreren met de Peugeot.



MEER EN MINDER

De 5008 is 11 centimeter langer dan zijn voorganger, wat al geen kleine auto was. De extra ruimte komt vooral ten goede aan de passagiers op de tweede zitrij. Tenminste, als deze hun stoelen op de achterste stand zetten. Zoals in dit segment inmiddels gebruikelijk,

zijn de drie stoelen op de tweede rij afzonderlijk te verschuiven, zodat je de passagiers op de derde rij meer ruimte kunt gunnen. Als iedereen even inschikt, is het zelfs op de derde rij te doen voor (kleine) volwassenen en dat is voor die positie heel wat. De hoofdruimte is matig; het feit dat de bodem voor de stoere looks wat hoger is, helpt hierbij niet. Je merkt

bovendien dat de afstand tussen zitvlak en bodem niet heel groot is, waardoor je knieën als je op de achterbank zit in een hoek omhoog komen te staan. Op lange afstanden is dat niet prettig. Kijken we puur naar harde centimeters, dan is de auto op alle drie de zitrijen ruimer dan zijn voorganger. De bagageruimte knalt er overheen met kampioenscijfers; met de derde zitrij plat heb je al 952 liter. Bestel je die derde rij niet, dan kom je zelfs tot 1.060 liter! Gooi je de tweede zitrij plat, dan kom je op 2.042 respectievelijk 2.150 liter! En dan kun je de voorstoel ook nog naar voren klappen, zodat je lange objecten van de bouwmarkt kwijt kunt. Bestel je de derde zitrij wel, dan kun je die stoelen eruit halen voor zo'n 40 liter extra bergruimte per stoel.



KLEIN IS DITMAAL FIJN

De 5008 is na de 3008 de tweede Peugeot die de nieuwe i-Cockpit heeft. Het betreft een evolutie van het systeem uit de 3008, en dat is een forse vooruitgang. Het touchscreen werkt beter dan voorheen en de tuimelschakelaars zorgen voor handige shortcuts. En wat heel opvallend is: nog niet eerder beviel het kleine stuurtje ons zo goed. Dit komt doordat we in bijvoorbeeld de 208 en 308 het stuur naar onze zin te laag moeten zetten om de klokken goed te kunnen zien. Omdat je in de 5008 hoger en meer rechtop zit, hebben we dat probleem echter niet, zodat de ergernis verdwijnt.

Qua rijden voelt de 5008 aan als een redelijk stevige auto, waarbij het wel uitmaakt welke wielen je neemt. Met 18 inch is het allemaal best te doen, maar de grotere GT wielen gaan ten koste van het comfort. De auto wordt in het algemeen nooit overdreven dynamisch, maar ligt wel fijn strak op de weg. Als je achter het stuur zit, lijkt de 5008 een stuk minder groot dan hij in werkelijkheid is. Dat is een goed teken. De stap die de Peugeot ten opzichte van zijn voorganger maakt, is levensgroot. Op geen enkele manier breng je nog langer

offers op rijgebied om met zeven mensen op pad te kunnen.

De auto wordt leverbaar met twee benzine- en vier dieselmotoren van 100 tot 180 pk. Wij reden de 165 pk 1.6 e-THP-motor, een fijne krachtbron voor deze auto. Dat komt mede doordat deze motor merkbaar minder zwaar op de neus drukt dan de dieselmotoren. Voor Nederland wordt de 1,2-liter driecilinder met 130 pk heel belangrijk. We vermoeden dat het vermogen voor Nederlands gebruik afdoende is. Bovendien geldt hier nog meer dat een kleine motor veel goeds betekent voor de rijeigenschappen.

+ Veel ruimte, breed inzetbaa - Hoge bodem, dus minder hoofdruimte

