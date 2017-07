Slideshow

Peugeot 308 Voorzichtig veranderd

Voorheen stapten Nederlanders massaal in de Peugeot 308, vooral omdat hij als leaseauto te rijden was met 14 procent bijtelling. Inmiddels geldt dat argument niet meer, dus moet de Fransoos potentiële kopers lokken met andere kwaliteiten. Het is echter de vraag of de veranderingen daarvoor rigoureus genoeg zijn …

Een krappe 30.000 Nederlanders zetten in het jaar 2015 een handtekening onder een leasecontract voor hun Peugeot 308. Omdat de spaarzame 1,6-liter dieselvariant leverbaar was tegen fiscaal aantrekkelijke voorwaarden, boekte hij ongekende successen in de verkooplijsten. Aan de ene kant was dat goed nieuws voor Peugeot, anderzijds schuilt

in dat succes een gevaar. Momenteel rijden veel mensen immers nog een 308, maar

vaak verdwijnt leaserijdersloyaliteit als sneeuw voor de zon zodra het volgende buitenkansje voorbijrijdt. Denk maar aan de Honda Civic Hybrid; toen die met een lage bijtelling kon worden gereden, reden duizenden mensen Honda. Nu verkopen die Japanners in Nederland nog maar 1.500 auto's per jaar.

Om kopers op andere gronden te verleiden, voert Peugeot een aantal wijzigingen door bij de 308. Aan de buitenkant zie je dat vooral door de aangepaste grille met een prominentere leeuw (voorheen op de motorkap), naast anders ontworpen wielen, bumpers en lichtunits. Opvallend is ook – geloof het of niet – een vernieuwde tankklep; eerst was die rond, maar vanaf nu biedt een vierkante klep meer ruimte voor een AdBlue-vulopenening, die voor

de facelift nog onhandig in de achterbak zat. Menig 308-rijder stoorde zich daar aan, maar de facelift lost het nu op.

Verbeteringen

Binnen veranderde er weinig; nog steeds zien we de kenmerkende i-Cockpit, de combinatie van een relatief compact stuurwiel met hoog geplaatste tellers. Vreemd genoeg hevelt Peugeot het nieuwere (en duurdere) digitale dashboard uit de 3008 en 5008 niet over naar de 308, terwijl dat de auto nóg moderner zou maken. Uit de gebruikersreviews op www.autoweek.nl blijkt dat opvallend veel eigenaren zweren bij de afwijkende opstelling, die een prettige zitpositie combineert met een goede overzichtelijkheid. Toch zijn niet alle

kritiekpunten genoeg aangepakt. Zo zou de 308 (zeker de instapversies) gebaat zijn bij uitgebreider verstelbare stoelen met langere zittingen. Ook zijn de bediening en indeling van het multimediasysteem, dat ook de klimaatregeling, navigatie en auto-instellingen herbergt, niet doordacht genoeg en biedt de 308 relatief weinig opbergvakken. Sowieso blijft zowel de hatchback als de SW achter ten opzichte van de concurrentie als het op interieurruimte aankomt. Daar staat gelukkig wel een keurig rijgedrag tegenover.

De 308 is als vanouds comfortabel geveerd en biedt naast veel stilte een prettige wendbaarheid. Het compacte stuur zet de voorwielen aangenaam direct aan het werk, waarna de 308 soepel reageert en ook de rest van de techniek zich mooi licht laat bedienen. Wel voelt de handgeschakelde zesversnellingsbak wat hakerig aan en is de achteras nog altijd week; op korte oneffenheden gedraagt de vering zich regelmatig nerveus, terwijl zware belading een bovengemiddeld effect heeft op het weggedrag. Veel ervaringsdeskundigen bevelen hulpveren aan de achterzijde aan en dat advies blijft overeind. Zijn onderstel maakt de 308 een minder uitgebalanceerde auto om te rijden dan een Opel Astra of een Seat Leon, terwijl bijvoorbeeld een Mazda 3 of Ford Focus meer scherpte en gevoel biedt.

Missie tegen emissie

Op motorengebied zet de vernieuwde 308 een duidelijke stap, waarbij Peugeot een missie heeft om de uitstoot van schadelijke uitlaatgassen ver terug te dringen. Naast een aangepaste PureTech 130-benzinemotor (die zo'n vier procent zuiniger moet zijn en een partikelfilter tegen koolwaterstoffen, kooldioxide en roetdeeltjes heeft) en de komst van een automatische achttraps transmissie voor de sterkste dieselmotor (die zes verzetten had) verschijnt er een compleet nieuwe 1,5-liter BlueHDi. Deze viercilinder turbodiesel vervangt per september dit jaar de 1.6 met 120 paardenkrachten; de 1.5 is met 130 pk iets sterker,

maar dankzij verbeterde systemen in het uitlaattraject stoot hij vooral minder uit. Zo zit het AdBlue-systeem (dat de uitlaatlucht met ureum behandelt om stikstofoxiden te neutraliseren) zo dicht mogelijk bij de motor, waardoor meer van dit NOx kan worden uitgeschakeld. Door dit soort systemen voldoet de motor nu al aan de Euro 6C-norm, die pas in 2020 van kracht wordt. Als koper profiteer je daar niet zozeer van, maar Peugeot maakt zo wel duidelijk dat er nog rek zit in dieselmotoren. De BlueHDi 130 zelf vergt wat gewenning; bij lage toerentallen moet de motor een beetje wakker worden, waarna hij vrij plotseling meer vermogen en trekkracht gaat leveren, om vervolgens opnieuw wat loom te reageren na het opschakelen. De powerband is dus wat smal, maar houd hem wat alerter door meer toeren te draaien en je profiteert al snel beter van de aanwezige kracht. Ook werkt de diesel stil genoeg.

Vooral voldoendes

Het motorenaanbod is dus weer bij de tijd, het rijgedrag is prima en de prijzen zijn concurrerend, terwijl veel mensen de uitstraling van de 308 omschrijven als netjes,

tijdloos en strak. Zo scoort de vernieuwde versie nog steeds mooie voldoendes op veel

vlakken, maar er zijn weinig punten waar hij zich écht onderscheidt van de concurrentie.

Qua hulpsystemen komt de Peugeot dankzij de facelift hooguit op het niveau dat we bij andere merken ook zien.

Het is mooi dat voorzieningen zoals automatische rijbaanassistentie, actieve cruisecontrol met stop & go-functie, verkeersbordherkenning en een detectiesysteem voor kruisend verkeer gemeengoed worden in deze klasse; het zorgt ervoor dat de 308 weer een tijdje

vooraan meeloopt. Voor het heroveren van de koppositie zijn de veranderingen voor

ons gevoel echter wat te voorzichtig.

Oordeel + Prettige motoren

Ruimteaanbod - Onderstelbalans