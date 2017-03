Peugeot 3008 Advanced Grip Control

Slideshow

In weerwil van het uiterlijk van een SUV, is zo’n auto in negen van de tien gevallen maar gewoon een voorwielaandrijver. Want aan al die extra techniek en gewicht die een vierwielaandrijver met zich meebrengt, heb je 360 dagen per jaar helemaal niets. Om tijdens dat ene weekje wintersport per jaar tóch beslagen ten ijs te komen, biedt Peugeot op de nieuwe 3008 het systeem Advanced Grip Control. Geen 4WD, maar een extra functie van het tractiecontrolesysteem.

Vierwielaandrijving is bij een SUV de kers op de taart: het draagt bij aan de onverzettelijkheid die zo'n auto uitstraalt. Maar de nadelen van zo'n systeem staan als een paal boven water: je torst een boel extra techniek mee. Dat betekent extra gewicht en niet zelden maakt het een auto veel duurder. Door wat extra kilo's gaat de CO2-uitstoot omhoog en dat zie je weer terug in de aanschafbelasting van zo'n auto. Voorbeeldjes? Een Kia Sportage is met 4WD € 5.500 duurder dan een vergelijkbare uitvoering met voorwielaandrijving. Een Suzuki S-Cross wordt drie mille duurder als je hem met AllGrip bestelt. Bij een hybride Toyota RAV4 is het prijsverschil tussen vier- en voorwielaandrijving zelfs € 8.555. Dat het ook anders kan, bewijst Volkswagen: de meerprijs voor een Tiguan met 4Motion is slechts € 500. Vierwielaandrijving op een Skoda Kodiaq kost € 600. Kortom: wil je per se een vierwielaandrijver, dan loont het de moeite om de meerprijzen goed te vergelijken.

Bij Peugeot scheelt het toevoegen van het Advanced Grip Control-systeem negen gram CO2 per kilometer. De vriendelijke Fransen van Peugeot, die ons ontvangen nabij Val d'Isère voor de testrit met Advanced Grip Control, spreken van een meerprijs van € 420 voor hun systeem. Helaas hebben ze daarbij geen rekening gehouden met het Nederlandse autobelastingensysteem. Door de negen gram extra van het Advanced Grip Control-systeem wordt de 3008 Allure met de 1,2-liter 130 pk benzinemotor € 1.910 duurder. En dat is meteen de enige versie waarop het te koop is. Er moet je dus wel erg veel aan gelegen zijn om een beetje charmant door de sneeuw te rijden, wil je dit systeem bestellen.

EXTRA TOEREN

Wat krijg je voor al dat geld? Advanced Grip Control is een systeem dat werkt op de tractiecontrole. Het heeft speciale standen voor sneeuw, offroad en een zanderige ondergrond. Daarnaast is er nog een standaard-instelling en verder een stand waarmee ESP kan worden uitgezet. In de sneeuw remt Advanced Grip Control de wielen niet af, maar maakt de motor juist extra toeren om trekkracht voorhanden te houden. Op die manier zoekt de auto weer naar grip in diepe sneeuw. Hoe veel gas erbij wordt gegeven, bepaalt de auto zelf.

In de Alpen raken we onder de indruk van het systeem: de 3008 laat zich kinderlijk eenvoudig over platgereden of verse sneeuw sturen. Vol gas wegrijden kan ook; met Advanced Grip Control in de sneeuwstand bepaalt de Peugeot dan zelf met welke snelheid hij wegrijdt. Daarnaast is het systeem voorzien van Hill Assist Descent Control. Dat is al vaker vertoond: Land Rover had er in 1997 de primeur mee op de Freelander. Wanneer de 3008 in neutraal wordt geschakeld, wandelt hij met een maximumsnelheid van 17 km/h een besneeuwde af. Wordt de helling steiler dan acht procent, dan varieert die snelheid tussen drie en zeventien kilometer per uur. Gaat het te traag? Dan kan de bestuurder kiezen om zelf gas bij te geven; of de transmissie nu in neutraal staat of niet.

Peugeot trakteerde ons op een rit door de sneeuw, maar wij kunnen ons voorstellen dat caravanners ook kunnen profiteren van het Advanced Grip Control wanneer zij 's zomers moeten manoeuveren op een afgelegen camping. Dan maak je met de offroad-stand waarschijnlijk goede sier. Een andere mogelijke doelgroep vormen degenen die regelmatig bouwplaatsen bezoeken. Maar de vraag blijft of het je bijna twee mille extra waard is. Met een beetje stuurmanskunst kom je ook zonder Advanced Grip Control ongeschonden op je bestemming. Wij hebben een donkerbruin vermoeden dat een 3008 met dit systeem een zeldzame verschijning wordt.

Oordeel + Hoogwaardig interieur

Hoogwaardig interieur + Zonder 4WD toch vaardig in licht terrein - In Nederland niet echt nodig

In Nederland niet echt nodig - 1.910 euro extra voor uitgebreide tractieregeling