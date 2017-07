Slideshow

Opel Insignia Sports Tourer Traditionele ruimtereus

Europeanen houden niet van sedans. Opels keuze om de nieuwe Insignia alleen als vijfdeurs te leveren, is dus begrijpelijk. Na de liftbackversie Grand Sport rijden we nu ook met de ruimste versie van het gamma: de Sports Tourer.

General Motors – want de Insignia ontstond nog niet onder de supervisie van PSA – is erg vastberaden in z'n keuze om de middenklasser niet als sedan te leveren. Niet alleen de Europese Opel, maar ook z'n Amerikaanse evenknie Buick Regal is er alleen met de enorme achterklep van de Grand Sport. Alleen in Azië wordt een vierdeursvariant geleverd.

In Nederland is het toch vooral de Sports Tourer-versie waarop alle ogen zijn gericht. Bij de vorige generatie Insignia was wereldwijd ongeveer 40 procent een stationwagen, maar Opel meldt dat de verhouding in ons land eerder andersom is. Praktisch gebruiksgemak

speelt ongetwijfeld een rol in de overweging van de kopers, maar veel mensen vinden een stationwagen ook domweg mooier dan z'n minder praktische broertje.

Het eerste wat opvalt aan het koetswerk van de nieuwe Sports Tourer is z'n formaat. Met een lengte van bijna 5 meter is de auto niet zomaar fors, maar is deze Opel zelfs de langste stationwagon die je op dit moment kunt kopen. De Insignia accentueert z'n lange daklijn met een verchroomde sierlijst die direct naast de achterruit naar beneden duikt, om vervolgens ín het achterlicht te eindigen. De achterlichten zelf zijn fors, maar ze zijn niet langer volledig in de achterklep geïntegreerd. De gigantische 'vliegtuigdeur' van de vorige Insignia keert dus niet terug, al blijft er nog altijd een brede laadklep over. Die biedt toegang tot een laadruim dat met minimaal 560 en maximaal 1.665 liter groter is dan dat van z'n voorganger, al gaat de Insignia er hier niet met de hoofdprijs in z'n segment vandoor. Wel zit het laadruim, net als de rest van de auto, vol slimme vondsten die het benutten van de beschikbare ruimte eenvoudiger maken. De achterbank laat zich in drie losse delen vanuit de kofferruimte omklappen, optioneel zijn er allerlei sjorhaken en -ogen beschikbaar en de elektrisch te bedienen achterklep is niet alleen met een schop onder de achterbumper te openen, maar vergemakkelijkt die handeling bovendien door de positie van de sensor op de straat te projecteren.

Knoppen en meters

De kofferruimte is behoorlijk fors, maar bij de introductie van de Grand Sport werd al duidelijk dat de 92 mm langere wielbasis vooral goed nieuws is voor de passagiers achterin. De beenruimte is dik in orde en hoewel de hoofdruimte in de Grand Sport al voldoet, trakteert de stationwagen z'n achterste inzittenden op een ware overdaad aan lucht boven het hoofd. Wie met vier volwassenen naar Zuid-Europa wil rijden, heeft aan deze auto een uitstekende metgezel. Ook voorin is het in zo'n geval goed toeven. Opel geeft zelf aan dat de nieuwe Insignia 'veel meer dan de oude' een rijdersauto is, en dat begint bij de uitstekende zitpositie. De optionele AGR-stoelen, die naar verluidt in driekwart van alle Insignia's worden gemonteerd, zijn aan alle kanten uitgebreid verstelbaar. Het dashboard oogt strak en opgeruimd, maar herbergt net als het stuur een aanzienlijke hoeveelheid knoppen. Terwijl veel andere merken, met Opels nieuwe moederbedrijf PSA voorop, zo veel mogelijk bedieningselementen in een touchscreen verstoppen, zijn de meeste functies van de grote Opel te bedienen met een fysieke knop. Dat is soms even zoeken, maar werkt in de praktijk erg prettig. Ook op de hoeveelheid klokken en meters is niet bezuinigd. Het grotendeels digitale instrumentarium huisvest niet alleen een snelheidsmeter en toerenteller, maar ook temperatuurmeters voor koelvloeistof én olie, en een voltmeter voor de accuspanning.

Zware diesel

De versie waar wij mee rijden, is voorzien van de sterkste dieselmotor uit het gamma.

De 2.0 CDTI met 170 pk is gekoppeld aan een automatische transmissie die, in tegenstelling tot de zestrapsautomaat van minder krachtige motoren, acht verzetten heeft. Het karakter van deze aandrijflijn past uitstekend bij de Insignia. De auto is vlot, het toerental blijft altijd binnen de perken en de automaat schakelt soepel. Toch hangt er een nadeel aan deze motor: de neus wordt er een stuk zwaarder door. Wie op de snelweg een dwarsrichel tegenkomt en het adaptieve onderstel in de normale stand heeft staan, wordt daardoor soms getrakteerd op een licht deinende neus. Dat is jammer, want in de basis is de Insignia juist een stuk lichter dan z'n voorganger. De Sports Tourer weegt namelijk 200 kg minder dan voorheen en verliest daarmee nog meer gewicht dan de liftbackvariant. De Opel Insignia Sports Tourer is er met alle motoren die ook in de Grand Sport leverbaar zijn en kost over de hele linie € 1.250 meer dan die variant.

Oordeel

Ruim en praktisch + Heerlijke reisauto - Soms wat deinerig

Soms wat deinerig - Wel de langste, niet de ruimste