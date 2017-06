Slideshow

Opel Crossland X De eerste Peugeopel

Inmiddels heeft PSA, het moederbedrijf van Peugeot, Opel helemaal overgenomen. De Crossland X stamt nog uit de tijd dat Opel alleen samenwerkte met de Fransen. Toch is dit de eerste Opel met Franse invloeden. Cruciale vraag: hoe werkt dat in de praktijk?

Enkele jaren geleden besloten Opel, toen nog van GM, en PSA, het moederbedrijf van Peugeot en Citroën, om gezamenlijk producten te gaan ontwikkelen. Deze Opel Crossland X is daarvan het eerste tastbare resultaat en hij dient gelijk als voorbode van wat we de komende jaren van het Duitse merk kunnen verwachten. Inmiddels heeft PSA Opel namelijk geheel overgenomen, dus in de toekomst zal er alleen maar meer Franse technologie in de modellen van Opel komen. Eigenlijk vormt de Crossland X dus het begin van een nieuw tijdperk voor het merk. Wel een wat typisch begin trouwens, want de nieuweling zit in hetzelfde vaarwater als de huidige Opel Mokka X. Goed, die is enkele centimeters langer en hoger, maar de Crossland wint in de breedte en de hoogte. Prijstechnisch zit er ook al geen groot verschil tussen de twee. Een ietwat vreemde keuze dus: Opel heeft vooral een concurrent voor zichzelf gebouwd. De marketingafdeling wil ons doen geloven dat de Mokka meer SUV-genen heeft, terwijl de Crossland X echt in de hoek van de cross-overs zit. Vandaar dat die eerste wél besteld kan worden met vierwielaandrijving en de nieuweling niet.

In de praktijk onderscheidt de Crossland zich echter vooral met zijn enorm praktische interieur van zijn meer ervaren concerngenoot. Hij volgt namelijk de Meriva op, de kleine MPV. De Crossland beschikt dan ook over enkele typische MPV-trekjes. Veel hoogte bijvoorbeeld, waardoor volwassenen op de achterbank veel ruimte boven hun kruin hebben. Er is ook een bagageruimte van minimaal 410 liter, waarmee de Crossland X alle directe concurrenten overklast. Voor nog meer veelzijdigheid kun je een verschuifbare achterbank en verstelbare hoogte van de laadvloer bijbestellen. Met de bank in de achterste stand hebben de passagiers achterin opvallend veel beenruimte.

DEGELIJKHEID

Voorin hebben de ontwerpers de nodige moeite gedaan om alle banden met Peugeot zoveel mogelijk te verbergen. Dat is heel aardig gelukt. Geoefende ogen kunnen de knopjes voor de raam- en spiegelbediening herkennen, maar verder ademt het interieur de degelijkheid die we gewend zijn van Opel. Goed, de materialen zijn hard, maar dat mag in dit segment. De afwerking kan zich meten met die van de besten in deze klasse. Optioneel zijn er AGR-gecertificeerde stoelen voor meer ondersteuning, ook al zo'n typisch Opel-ding. Wel jammer dat uitgerekend het optionele navigatiesysteem weer van Peugeot komt. Dat werkt soms te traag en de knoppen op het aanraakscherm zijn te klein om tijdens het rijden feilloos te kunnen bedienen. Gelukkig kun je ook via Android Auto of Apple Carplay je smartphone-navigatie streamen. Scheelt bovendien in de kosten.

Op de motorenlijst is de link met Peugeot overduidelijk, omdat alle motoren uit Frankrijk

komen. Benzinerijders hebben de keuze uit een 1,2-liter driecilinder mét of zonder turbo, terwijl dieselrijders de 1.6 viercilinder kunnen bestellen met 99 of 120 pk. Het gros zal echter benzinemotoren betreffen en gelukkig kennen we de 1.2 als een fijne krachtbron. Goed, de 81 pk-versie zonder turbo heeft niet genoeg vermogen voor een tamelijk grote auto als de Crossland, maar de 110 pk-versie heeft dat wél. Dankzij 205 Nm vanaf 1.500 omwentelingen hoeft de driecilinder niet hard te werken voor adequate prestaties en daardoor hoor je hem zelden. Echt overmacht heeft de motor niet, maar het is zeker niet nodig om door te sparen voor de versie met 130 pk. Die kun je bovendien niet met een automaat krijgen en de lichtere variant wel. Het betreft in dat geval een zestraps volautomaat met koppelomvormer en die past goed in de Crossland X. Echt snel schakelt de bak niet, maar dankzij het koppelrijke karakter van de krachtbron hoeft dat ook niet. Bovendien hebben we de handgeschakelde vijfversnellingsbak in diverse PSA-producten geprobeerd en die blinkt niet uit in schakelgemak. Zo zijn de schakelwegen van de pook erg lang en biedt de koppeling niet veel gevoel. Investeren in de automaat is dus zeker het overwegen waard. Die vormt samen met de 110 pk 1.2 Turbo een soepele, koppelrijke aandrijflijn met voldoende potentie.

MINDER GOED NIEUWS

Het onderstel laat zich eveneens gemakkelijk herkennen als Frans en dat is helaas minder goed nieuws. De Crossland X heeft dezelfde onsamenhangende rijbeleving als platformgenoot Peugeot 2008. In eerste instantie lijkt het onderstel door de veren stevig, maar de schokdempers geven dan weer heel weinig weerstand. Dat resulteert erin dat de cross-over oneffenheden wat te nadrukkelijk doorgeeft. Zeker bij diepe gaten gaat er een behoorlijke schok door de carrosserie die eigenlijk door de ophanging opgevangen zou moeten worden. Daar heeft het comfort op slechte wegdekken behoorlijk onder te lijden. Tegelijkertijd hangt de Crossland X in bochten vrij nadrukkelijk op de buitenste wielen. Daardoor wordt de grens van de grip eerder bereikt dan bij andere auto's in zijn klasse.

Alles bij elkaar is de Opel noch dynamisch, noch comfortabel. Een auto als de Mazda CX-3 rijdt dynamischer, terwijl een Renault Captur meer comfort biedt. Door de relatief lichte besturing laat de Crossland zich wel gemakkelijk door stadsverkeer loodsen en de dode hoeken zijn voor een cross-over klein. Mocht je toch meer zekerheid willen, dan staat een dodehoeksysteem op de optielijst, evenals een hele reeks aan andere moderne (veiligheids)systemen. Lane Departure Warning is bijvoorbeeld standaard, terwijl op de optielijst een (weinig elegant) Head-Up Display, full-ledkoplampen met grootlichtassistent en een achteruitrijcamera met een extreem grote hoek prijken. Die camera heeft een bereik van 180 graden en bij het achteruitrijden onthoudt het systeem wat het opneemt. Daardoor is er bijna 360 graden rondom zicht op het display, zonder dat er camera's in de buitenspiegels en voorbumper nodig zijn. Ook de liefhebbers van luxe komen aan hun trekken: elektrische verwarming van stoel, stuur en voorruit zijn er tegen bijbetaling.



SHOWROOMLOKKER

Bij het selecteren van opties is het zaak om het bedrag onder de streep goed in de gaten te houden, omdat dit snel oploopt. De basisprijs voor de Crossland X bedraagt net geen € 20.000, maar dat betreft een versie met 81 pk zonder airco. Een showroomlokker dus. Voor een versie met handgeschakelde vijfbak, 110 pk en een realistische uitrusting met airco, 16-inch lichtmetaal, vier elektrische ramen en Carplay/Androidauto ondersteuning loopt de teller al gauw op naar € 25.000. Echt luxe versies met automaat zijn nog eens zo'n € 3.000 duurder. Wil je de verschuifbare achterbank, dan moet je sowieso voor de duurste uitvoering gaan. Stevige bedragen, zeker omdat de Crossland X zich niet echt weet te onderscheiden van het bestaande aanbod.

Het veelzijdige interieur is een pluspunt, maar verder zijn er op alle vlakken even goede of betere concurrenten te vinden. Zelfs in eigen huis, want een Mokka X rijdt aanzienlijk prettiger. De eerste samenwerking van Opel en Peugeot resulteert dus niet meteen in een overtuigend pakket. Opel heeft in het verleden echter bewezen dat het goede onderstellen kan bouwen, terwijl de downsize-motoren van de Fransen erg prettig zijn. Er zit wel degelijk potentie in de samenwerking. Het is net als met pannenkoeken: de eerste is altijd de minste.

Oordeel + Veelzijdig interieur

Veelzijdig interieur + Fijne benzinemotoren - Prijs kan oplopen

Prijs kan oplopen - Onevenwichtig onderstel