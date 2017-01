Slideshow

Opel Ampera-e De anti-Tesla rolt

Na alle mediatamtam rond de lancering van de elektrische Opel Ampera-e rollen ze in Michigan nu daadwerkelijk van de band. Alle reden voor een bezoek aan Detroit en een rijdende flitskennismaking.

Er zit slijtage op de term, maar de Opel Ampera-e en zijn Amerikaanse broer Chevrolet Bolt zijn gamechangers. In grote lijnen kennen we het verhaal inmiddels. Geen ontsnappen aan, want Opel voedt de media al máánden met een gestage stroom berichten en evenementjes. De informatie wordt in hapklare brokjes vrijgegeven. Meest recent over zijn theoretische range van 500+ km.

Opel topman Ralf Hannappel meldt lachend dat het geen toeval dat ons land daarbij met enige nadruk wordt bestookt: 'Er zijn vijf sleutelmarkten bij de marktlancering van de Ampera-e. Noorwegen is de belangrijkste – we hebben er al honderden orders - maar kort daarachter komt Nederland.'

De rode draad die door het verhaal van de Ampera-e heen loopt is dat hij de actieradius van een Tesla heeft, maar in alle andere opzichten 'gewoon' is gebleven. Opel wil nog steeds geen definitieve prijs noemen, maar in de USA kost de Bolt omgerekend 35 mille en de Nederlandse dealerorganisatie heeft van de importeur een indicatie van '35 tot 40 mille' gekregen.

Lake Orion

Daar moet je de Ampera-e dus inschalen. Serieus geld voor een auto met pakweg het formaat van een Corsa, maar de eerste korte kennismaking bij de fabriek in Lake Orion maakt duidelijk dat je daarvoor een aardig veelzijdige auto met zeer geavanceerde accutechniek en een hightech veiligheid- en infotainment uitrusting koopt.

Gek genoeg oogt hij vrij alledaags. In de fabriek ontdek je dat daar een tamelijk simpele verklaring voor is: de Ampera-e (alias Bolt) wordt op dezelfde band geproduceerd als het 'benzinemodel' Chevrolet Sonic. In plaats van de viercilinderunit wordt eerst van onderaf het grote in metaal verpakte batterijpakket gemonteerd en vervolgens de elektrische aandrijfunit. 'Op deze manier beperken we productiekosten en kunnen we zeer flexibel inspringen op de vraag. De Sonic kan ook ergens anders worden gebouwd.'

Overigens komt het betreffende Gamma 2-platform ook onder de toekomstige Corsa- en Mokka-generaties, dus ligt het voor de hand dat elektrische modellen op den duur ook in Europa worden gebouwd. Er komen meer versies op ongeveer dezelfde basis, met zo te horen als eerste een wat grotere cross-over (de Grandland X, red.). Saillant detail: alle specifieke techniek zoals het complete batterijpakket én de motor worden door LG aangeleverd.

Grabbelen

Zelf doet de Ampera-e ook al aan als een SUV-achtig model. Het energiepakket is zo plat dat dat de cabinevloer maar iets hoger is dan normaal. Je zit weliswaar een volle handbreedte hoger, maar de daklijn is bijpassend hoog gemaakt. Naast de voordelen van de makkelijke instap en het overzicht rondom heb je dus ook voldoende 'kruinruimte.'

Omdat er nauwelijks iets in de weg zit konden de ontwerpers zeer vrij met de beschikbare centimeters omspringen. De cabineruimte is vergelijkbaar of zelfs beter dan bij een Astra. Lange personen kunnen goed 'achter zichzelf' zitten. Daarbovenop krijg je een Meriva-achtige bagageruimte (381 liter).

De eerste indruk van de kwaliteit is dat die iets achterblijft bij de tegenwoordig aardig gesoigneerde Astra. Het oogt allemaal best aardig, vooral door het grote 10 inch aanraakbeeldscherm en het virtuele meterpaneel (instelbaar in twee vormen). Maar de oppervlakken zijn rondom 'hard' en de zitmeubels overtuigen tijdens de korte kennismaking niet echt. Toegegeven: dat beperkte zich tot wat ritjes op het terrein rondom de fabriek, met een vijftal Europese voorserieauto's, waar soms het beschermende plastic letterlijk nog op stuur en schakelpook zat.

In februari volgt de serieuze perspresentatie. Nu bleef het beperkt tot een co-drive met chaperonne. Maar ook zo merk je dat de 150 kW/204 pk (en 360 Nm) sterke elektrische bolide als een gespierd, maar aardig stil sportwagentje vooruit wil. Vol accelererend hoor je de voorbanden piepend naar tractie grabbelen. Door de karakteristieke gelijkmatige versnelling van een elektrische auto ontbreekt de pure snelheidssensatie weliswaar, maar hij gaat er toch echt rap vandoor. Hij haalt afhankelijk van de lading van de accu honderd in 6,5 tot 7 seconden. Dat belooft pret bij verkeerslicht- en inhaalspurtjes. Want ook eenmaal op gang versnelt hij opmerkelijk hard door, op weg naar zijn afgeregelde top van 150.

Versnellingen heeft hij niet, maar met het pookje kun je wel kiezen voor de D- en L-stand (Low) van energierecuperatie. Dat verschilt van bijna uitrollen en bij 'gas los' tot goed merkbaar afremmen (0,3 G). Feitelijk kun je dan rijden door alleen het gaspedaal te gebruiken. In beide gevallen vergroot je de remmende en dus recupererende werking door een stuurflipper in te knijpen. In de meeste extreme setting is het alsof je vrij hard remt en komt de auto ook helemaal tot stilstand.

Anti-Tesla

Vanbuiten en -binnen is het absoluut geen vergelijk, dus wie het kan betalen zal eerder de prestigekeuze voor de Tesla maken. De Opel mikt op een breed publiek en eenmaal op pad doet hij in prestaties niet veel voor een Tesla onder. Sterker nog: door het 60 kWh-batterijpakket, veel power en een 350 kilo lager voertuiggewicht (1616 kilo) heeft hij troefkaarten in handen.

Opvallend detail: er wordt acht jaar garantie op de accu gegeven terwijl R&D-technici; ons verzekeren dat bijna de volle 60 kWh-capaciteit daadwerkelijk wordt gebruikt. Doorgaans is er een vrij grote veiligheidsmarge naar volledig vol en volledig leeg.

Een Ampera-e is met 430 kilogram batterij onder de vloer natuurlijk niet de lichtste, maar dat neemt niet weg dat hij veel wendbaarder aanvoelt en het typische slecht Amerikaanse wegdek met forse kuilen verrassend makkelijk gladstrijkt. Hij heeft een mooi laag zwaartepunt en dat merk je.

In dynamiek en rijgedrag zijn de eerste zeer korte indrukken zodoende positief, maar over de range hoor je uit eigen ervaring pas meer na de echte lancering begin februari. Volgens de nieuwe, meer realistische WLTP-test voor normverbruik zou de Opel ruim 380 kilometer halen. Dat noemt Ralf Hannappel ook als praktijkscore. Belangrijker nog: ook Amerikaanse media noteerden datzelfde bij doorsnee 'rustig' gebruik mét de airco aan (Bolt). Wetenswaardig: bij een snelwegrit met de cruise-control op 120 kilometer per uur – omgerekend – kwamen ze auto nog altijd dik 300 kilometer ver. Maar goed, daar komen we dus nog op terug. Alleen zélf meten is zeker weten, zogezegd.

Laden? Daarvoor biedt de Opel alle gangbare varianten, inclusief 50 kW DC-snelladen in pakweg een uur. Hij heeft de nieuwe CCS-multistekker, zodat thuisladen aan stopcontact, wallbox en ook gebruik van een gangbare laadpaal mogelijk zijn.