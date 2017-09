Slideshow

Nissan X-Trail Verfijnd op details

Sinds het wegvallen van ‘gewone’ modellen als de Primera, zijn midi-SUV’s voor Nissan van groot belang. Om de sterk opkomende concurrentie partij te bieden, geeft Nissan de X-Trail nu een update. Is dat genoeg om weer even vooruit te kunnen?

Analoog aan de Qashqai geeft Nissan ook de iets grotere X-Trail een tussentijdse update. Dat de auto's vrijwel gelijktijdig worden herzien, is niet helemaal verwonderlijk. Ze delen veel techniek en zijn opgetrokken op dezelfde modulaire basis, de Common Module Family (CMF-CD) van Renault-Nissan. Hiermee zijn ze overigens ook nauw verwant aan de Renaults Kadjar en Koleos. Het exterieur, interieur en de elektronica van de X-Trail zijn tegen het licht gehouden en waar nodig bijgepunt. Het meest in het oog springend is de herziene neus. Koplampunits, grille en bumper zijn nieuw getekend, net als de achterbumper. De op de Tekna-uitvoering standaard geleverde ledkoplampen zijn voortaan voorzien van dynamische bochtverlichting, die op basis van snelheid en stuuruitslag voor een beter zicht in bochten moet zorgen. Aan de binnenkant zijn de wijzigingen iets subtieler uitgevoerd. Het meest opvallend is het prettig in de hand liggende, nieuw stuurwiel met een iets dikkere rand. Het middendeel van het stuurwiel is kleiner dan voorheen en dat zorgt voor een beter zicht op het instrumentarium. Het instrumentarium zelf is nog altijd even helder en overzichtelijk, met links de toerenteller en rechts de snelheidsmeter. Daar tussenin zit het display van de boordcomputer. Dat display werkt met felblauwe pijlen, die aan duidelijkheid niets te wensen overlaten. Alleen wanneer je je blik op de weg hebt gericht, lijkt het vanuit je ooghoek net of er een blauw waarschuwingslampje oplicht van bijvoorbeeld het grootlicht. Prettig zijn de nieuw vormgegeven middenarmsteun en de leren 'kussentjes' aan de zijkanten van de middentunnel ter hoogte van de versnellingspook; je kunt hier je been tegenaan laten rusten. Minder comfortabel is dat de stoelzittingen vrij kort zijn.



5+2

De directe meerwaarde van de X-Trail ten opzichte van de Qashqai is dat je hem niet alleen als vijfzitter kunt krijgen, maar ook met zeven zitplaatsen. De instap naar de derde zitrij wordt vergemakkelijkt doordat je de achterbank dertien centimeter kunt verschuiven. Op die manier valt er – met neergeklapte derde zitrij - overigens ook te spelen met de been- en bagageruimte. Overigens is de inhoud van de bagageruimte bij de vijfzitsversie dankzij een gewijzigde vorm van de interieurpanelen met 15 liter toegenomen. De bagageruimte is voortaan te bereiken via een achterklep die desgewenst ook met een voetcommando te openen is. Net als bij de Qashqai is ook bij de X-Trail het multimediasysteem vernieuwd, optioneel werkt het samen met een Bosegeluidsinstallatie. Je kunt wel naar DAB+ digitale radio luisteren, maar steeds meer ingeburgerde voorzieningen als Apple CarPlay of Android Auto zijn er niet bij. Wie weet komt dat volgend jaar, als de auto de volgende update krijgt. Vanaf 2018 wordt de X-Trail leverbaar met ProPilot en dat is bij Nissan de eerste stap naar autonoom rijden. Het merk laat ons alvast weten dat bij ProPilot een rijbaanassistent gaat samenwerken met een actieve cruisecontrol en een file-assistent.



NIET GRENSVERLEGGEND

Over de aandrijftechniek en het onderstel zijn ze bij Nissan klaarblijkelijk nog zeer tevreden, want er is niets aan gewijzigd. Het betekent dat er wederom één benzinemotor en twee diesels beschikbaar zijn, naar wens met een handbak of een cvt. Vierwielaandrijving is als optie beschikbaar. Na een tocht door behoorlijk geaccidenteerd terrein blijkt de vierwielaangedreven X-Trail off-road een heel eind te kunnen komen. Deze auto is duidelijk niet alleen maar SUV voor het uiterlijk vertoon. De 177 pk sterke dieselmotor waarmee we op pad zijn, doet zijn werk niet altijd in stilte, maar levert op ons uitstapje over slecht begaanbare wegen meer dan genoeg trekkracht om de gang erin te houden. En ook wanneer we via strak asfalt weer verder gaan, hebben we geen moment het gevoel iets te kort te komen. Veelvuldig schakelen is niet nodig. De aandrijflijn is keurig in evenwicht met het prettig geveerde onderstel. De auto is comfortabel zonder grenzen te verleggen.

Met dat laatste is eigenlijk de hele auto samen te vatten: niet grensverleggend. En daarmee maakt Nissan het niet makkelijk voor zichzelf in een markt met sterke spelers als de Skoda Kodiaq en de Kia Sportage, die beide net iets meer verfijning bieden. De vernieuwde X-Trail staat vanaf oktober bij de dealer en heeft dan een basisprijs van € 31.290.

Oordeel + Ruim interieur

Ruim interieur + Prettige aandrijflijn - Korte stoelzittingen

Korte stoelzittingen - Beperkt multimediaal

