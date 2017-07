Slideshow

Nissan Qashqai Meer dan uiterlijk vertoon

Met een tussentijdse update stuurt Nissan de Qashqai de arena in om de strijd aan te binden met auto’s als de Seat Ateca en de Peugeot 3008. Heeft hij kans van slagen tegen die verse tegenstanders? Wij gingen met de opgefriste cross-over op pad om daar achter te komen.

Met de eerste generatie Qashqai gaf Nissan tien jaar geleden een stevige aftrap voor een nieuw marktsegment, dat van de midi-crossovers; net geen SUV, maar wel beduidend hoger dan een doorsnee middenklasser. Het bleek een schot in de roos en kreeg veel navolging. Inmiddels draait de tweede generatie Qashqai alweer drie jaar mee, tijd voor een tussentijdse update. Bij die update is zowel het uiterlijk als het onderhuidse tegen het licht gehouden en waar nodig herzien. Om aan de vraag naar meer luxe te voldoen, is bovendien een extra uitrustingsniveau toegevoegd: de Tekna+. Het meest in het oog springt het nieuwe front met de grotere grille en aerodynamischer gelijnde bumper die ervoor zorgt dat de langsstromende lucht minder geluid veroorzaakt.

Geluid in de ban

In het interieur vinden we voortaan stoelen met een iets langere zitting, al zijn ze daarmee nog altijd niet de langste in hun soort. Prettig zijn de hogere rugleuningen, die iets dunner zijn geworden om achterpassagiers meer knieruimte te bieden. Alle beetjes helpen daar, want met zijn ruimte voor de achterpassagiers en bagage kan de Qashqai geen vuist maken naar de concurrentie. Verder valt het nieuwe stuurwiel op met een iets dikkere rand en een compacter middendeel, wat zorgt voor een beter zicht op het instrumentarium. Ook komt het stuur nu op een natuurlijker manier terug in de middenstand en dat draagt bij aan een stabiel gevoel. Aanpassingen aan het onderstel (kortere veerwegen, stijvere rubbers van de schokdempers en stevigere stabilisatorstangen) zorgen voor een prettig rijgedrag, al gaat dat op slecht wegdek helaas wel ten koste van het comfort.

Aan de prestaties heeft Nissan niets gewijzigd. Niet zo vreemd ook, want de specificaties van de motoren bleven gelijk. Dat wil echter niet zeggen dat er niets is gebeurd. Om het motorgeluid van de dCi 130-dieselmotor terug te dringen, is de hele aandrijflijn tegen het licht gehouden en nieuw gekalibreerd. Wat overigens niet wil zeggen dat de motor nu fluisterstil is; op ongewenste trillingen en vibraties hebben we de 1,6-liter diesel niet kunnen betrappen, maar hij laat nog altijd horen dat hij er is. Geluid is echter wel degelijk een belangrijk aandachtspunt geweest bij de update: in de voorportieren en de wielkasten aan de achterzijde is extra geluidsisolerend materiaal aangebracht.

Via het vernieuwde multimediasysteem (optioneel met Bose-geluidsinstallatie) kun je wel naar DAB+-radio luisteren, maar iets (inmiddels) vrij gewoons als Apple CarPlay of Android Auto zit er nog niet in.

Volgend jaar bijna autonoom

Wie weet komt dat bij de volgende update, die al voor het voorjaar van 2018 staat gepland. Dan wordt de Qashqai namelijk verkrijgbaar met ProPilot, Nissans eerste stap naar autonoom rijden in de vorm van een met elkaar samenwerkende rijbaanassistent, actieve cruisecontrol en fileassistent. Maar goed, zo ver is het nog niet. Nu voorziet Nissan de Qashqai van een aantal verbeterde veiligheidssystemen, zoals een noodstopinstallatie die voortaan in staat is om overstekende voetgangers te herkennen en werkt de dodehoekwaarschuwing in het vervolg op basis van radarsignalen in plaats van camerabeelden. Al met al heeft Nissan met deze verbeteringen ervoor gezorgd dat de Qashqai weer keurig bij de tijd is. Om afstand tot de concurrentie te nemen, is er echter meer nodig.

Oordeel + Prettig onderstel

Prettig onderstel + Fijne besturing - Beperkte ruimte achterin

Beperkte ruimte achterin - Korte zittingen