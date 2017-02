Slideshow

Nissan Micra Tegen of naast de Clio?

Tussen de Renaults Clio en Zoe rolt in Frankrijk voortaan ook de nieuwe Nissan Micra van de band. Hebben we hier te maken met een kannibaal uit eigen huis, of gaat de nieuwe Micra zij aan zij met de Clio de concurrentie te lijf?

De vorige generatie van de Nissan Micra was een wereldauto: één model waar we het mondiaal mee moesten doen. Wel zo gemakkelijk en het scheelt in ontwikkelings- en productiekosten. In het luxe segment werkt dit prima. De eisen die aan dat soort auto's worden gesteld – comfort en/of prestaties in de overtreffende trap – komen wereldwijd redelijk overeen. Maar in de klassen daaronder willen de wensen per regio nog wel eens uiteenlopen en daar komen dan ook nog eens eventuele smaakverschillen bij.



JONGERE DOELGROEP

Kortom, een wereldauto is geen garantie voor succes. Dat heeft Nissan ondervonden, want de vorige Micra zorgde niet voor de gehoopte verkoopcijfers. Daarom gooien de Japanners het voor de vijfde generatie over een andere boeg en krijgen wij hier een specifiek voor Europa ontwikkelde Micra, die bovendien in Europa wordt gebouwd. Niet bij Nissan in Sunderland, maar in Frankrijk bij Renault. Ook qua design breekt Nissan met het verleden: waar het vorige model een oubollig voorkomen had, is de nieuwe koets voorzien van een strak design met scherpe lijnen, dat beoogt een jongere doelgroep aan te spreken. Dat wordt onderstreept door flitsende kleuren en een reeks in verschillende tinten verkrijgbare accenten, waarmee de auto in maar liefst 125 verschillende combinaties op smaak kan worden gebracht.

Binnen de Renault-Nissan-alliantie wordt gebruik gemaakt van een modulaire onderstel-architectuur, alleen is die nog niet geschikt voor de compacte auto's in het B-segment. Daar wordt achter de schermen nog hard aan gewerkt. Afwachten tot dat bouwdoossysteem klaar is, zou volgens Nissan een vertraging van anderhalf tot twee jaar hebben betekend. Die tijd heeft het zichzelf niet gegund. Voor de nieuwe Micra is het platform van het oude model doorontwikkeld en opgerekt: de nieuwe auto is zeventien centimeter langer en acht centimeter breder. Na de eerste kilometers blijkt er weinig mis met dat doorontwikkelde Micra-onderstel. Veren en dempers zijn afgestemd op comfort, zonder dat het daarbij overigens te week of vaag wordt. De auto ligt mooi stabiel op de weg. Er worden geen grenzen verlegd, maar Nissan heeft zijn zaken wel gewoon keurig voor elkaar.



WEINIG SPONTAAN

Voor de aandrijftechniek speelt Nissan leentjebuur bij Renault: vooralsnog is de Micra leverbaar met twee 90 pk motoren die we ook kennen uit bijvoorbeeld de Clio. De eerste is een driecilinder turbobenzinemotor met een slagvolume van 898 cc, de tweede een 1.561 cc metende viercilinderdiesel. Beide werken samen met een handgeschakelde vijfbak. Later volgt als instapper nog een 73 pk sterke atmosferische benzinemotor. Dit is eveneens een driecilinder, maar dan met 998 cc. Als kers op de taart wordt bij Nissan een dikke Nismo-versie niet uitgesloten, een bommetje volgens Clio RS-recept. Zo ver is het echter nog niet.

Wij zijn bij onze eerste kennismaking met de nieuwe Micra op pad geweest met de benzinemotor. Met zijn maximumkoppel van 140 Nm op papier een prima machine. In de praktijk maakt hij echter bepaald geen spontane indruk. Het kost de motor bij lagere toerentallen duidelijk moeite om de Micra op gang te brengen. Pas wanneer de naald van de toerenteller voorbij de 2.000 komt, begint de motor levenslust te tonen. Jammer, want dat is ook het moment waarop het brandstofverbruik toeneemt. Maar goed, eenmaal op tempo laat de motor weinig van zich horen en levert hij een goede bijdrage aan het comfort.

VERZORGD INTERIEUR

Het interieur maakt een verzorgde indruk. De gebruikte materialen zien er prima uit en voelen prettig aan. Ergonomisch steekt het ook goed in elkaar. Toetsen, knoppen en schakelaars zijn logisch gegroepeerd en de diverse meters, tellers en displays laten zich zonder problemen aflezen. Voor mensen met een bovengemiddeld postuur kost het geen enkele moeite om de juiste zitpositie te vinden. Prettig is dat de rugleuningen van de voorstoelen met een draaiknop traploos zijn te verstellen en niet met een hendel in stapjes. Het is duidelijk te merken dat de auto – met de grote Europeanen als beoogde doelgroep – is gegroeid, althans zolang je op de eerste rij mag zitten. Achterin is het anders. De auto is vijf centimeter lager dan zijn voorganger en dankzij de door het vlotte design gedicteerde aflopende daklijn houdt de hoofdruimte op de achterbank niet over. Dat is erg jammer voor een auto die behalve zijn eigen voorganger ook de mini-MPV Note moet doen vergeten. Een goedmaker is de bagageruimte, die met een inhoud van 300 liter bepaald niet de kleinste in dit segment is.

De verwachte vanafprijs is een nette € 15.190 voor de Micra met 73 pk benzinemotor (onder voorbehoud van de definitieve CO2-uitstoot en het daaruit voortkomende bpm-bedrag). Echter … voor een Clio met de 90 pk motor vraagt Renault slechts € 15.360. Dat wordt een moeilijk verhaal voor Nissan. De goedkoopste Micra met die 90 pk motor is pas verkrijgbaar vanaf € 17.390, maar dan is de auto wel meteen rijker uitgerust. Met die Micra slaan de Japanners zeker geen modderfiguur. Integendeel.

Prima zitpositie + Comfortabel onderstel - Te weinig hoofdruimte achterin

