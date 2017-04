Slideshow

Mitsubishi Outlander PHEV Onzekere toekomst

Met enkele vernieuwingen is de Mitsubishi Outlander PHEV het nieuwe jaar ingegaan. Nu het bijtellingsvoordeel is verdwenen, gaat hij echter een onzekere toekomst tegemoet.

Sinds 1 januari is de lagere bijtelling voor plug-in hybriden verleden tijd en de Mitsubishi Outlander PHEV heeft daar het meeste last van. De afgelopen jaren was hij immers favoriet bij de leaserijders: meer dan 25.000 werden er in Nederland verkocht. Hoe aantrekkelijk is hij nu nog, zonder bijtellingsvoordeel, in het bomvolle SUV-segment- De concurrentie begint al in eigen huis. Inmiddels is aan de verkoopcijfers te zien dat de aandacht van de Outlander-kopers verschuift van de PHEV naar de gewone versies. Het prijsverschil speelt daarbij een belangrijke rol: de Outlander is met 2,0-liter benzinemotor al vanaf € 33.900 te koop, terwijl de prijslijst van de PHEV begint bij € 39.990. Ook de beperkte vernieuwingen waarmee de PHEV het nieuwe jaar is ingegaan, zullen het tij niet kunnen keren.

Tot de opvallendste wijzigingen behoren de komst van een elektrische parkeerrem en een EV Priority-schakelaar, waarmee je kiest om zo lang mogelijk elektrisch te rijden. De veiligheidsuitrusting van de PHEV is eveneens vooruitgegaan. Voorheen deelden de botspreventie en adaptieve cruisecontrol één radar in de voorbumper. Maar nu werkt de botspreventie voor het eerst met de combinatie van een eigen radar, laser en camera. Bovendien remt het systeem niet langer alleen voor auto's, maar ook voor voetgangers. Verder zijn er radars in de achterbumper geplaatst om te waarschuwen voor kruisend verkeer bij het achteruit wegrijden uit een parkeervak. Bovendien beschikt de PHEV tegenwoordig over dodehoekbewaking.



VEEL LADEN VOOR ZUINIGHEID

Het infotainment met Apple CarPlay en Android Auto bewijst eveneens dat de Outlander PHEV met zijn tijd meegaat. Dit alles kan niet verhullen dat de jaren gaan tellen voor de Mitsubishi. Het interieur vertoont een ietwat gedateerde vormgeving, mist een eenduidige stijl en kent zelfs nog zo'n ouderwets schermpje met rode ledlampjes dat de gordelbevestiging toont.

Met zijn weggedrag valt de Outlander PHEV eveneens door de mand. Hij haalt niet het niveau van de jongste generatie SUV's als het gaat om de scherpte van de besturing en de daadkracht van het onderstel. De vering is weliswaar nog steeds heerlijk comfortabel, maar het hoge gewicht en het te weke onderstel leiden tot wiebelen en deinen. Mitsubishi zegt hier met de recentelijke vernieuwing wel aan te hebben gesleuteld, maar het resultaat is mager. De twee elektromotoren en de 2,0-liter benzinemotor helpen de Outlander PHEV nog altijd vlot vooruit. Wie echt zuinig wil rijden, zal veel moeten laden. En zodra de elektrische energie op raakt, wordt de stilte regelmatig verstoord door de benzinemotor, die dan even flink toeren maakt. Het wachten is op een nieuwe generatie Outlander PHEV.