Mini Countryman John Cooper Works ALL4 Mini voor mannen

Het is geen geheim dat Mini vooral in trek is bij de dames: zij nemen meer dan de helft van de verkopen voor hun rekening. Toch groeit de belangstelling voor het guitige merk onder mannen gestaag. En als die Mini dan ook nog eens Countryman heet, de proporties van een middenklasse-SUV heeft én er ligt een lekker potente motor onder de kap, dan is de man met een beetje autohart natuurlijk wakker. Ofwel: de Mini Countryman John Cooper Works All 4.

Leef je even uit in de configurator van de duurste Countryman en je ziet een eindbedrag dat overeenkomt met de prijs van een BMW X5 met viercilinderdiesel. Jawel, dóór de 70 mille! Voor een auto die ongeveer hetzelfde formaat heeft als een X1, waarmee hij zijn platform deelt. En de productielijn. Inderdaad, ze rollen beide in Born van de band. In die fabriek werken meer dan 5.500 mensen en dat is goed nieuws voor de regio Zuid-Limburg, maar ook voor de BV Nederland.

Dat die JC Works er zou komen, lag natuurlijk voor de hand. De vorige Countryman was er ook in die uitvoering, de driedeurs-Mini eveneens en die beschikt over de zelfde motor als zijn grote, vierwielaangedreven broer. We hebben het dan over een 2,0-liter viercilinder met 231 pk. In de gewone Mini sleept die machine 1.180 kg mee, in de Countryman JCW is dat 1.515 kg. Toch liggen de fabrieksopgaven voor de sprint naar 100 km/h erg dicht bij elkaar: de kleine JCW doet dat in 6,3 tellen, de grote in slechts twee tienden meer (handgeschakeld). Dat is een zeer klein verschil. Kijken we naar de technische specificaties van deze twee JCW's, dan zien we dat de gewone Mini iets andere overbrengingsverhoudingen heeft dan de Countryman. In elk geval halen ze beide gemakkelijk 100 km/h in twee, een vereiste voor een goede acceleratietijd. Overigens vind je deze motor ook in de BMW X1 25i, die eveneens exact 1.515 kg weegt en dezelfde prestaties heeft als de Countryman JCW.

KUNSTMATIG GELUID

Genoeg theorie, tijd voor een stukje praktijk. In Born stappen we achter het stuur van een handgeschakelde Countryman, die trouwens hetzelfde (stevige) prijskaartje heeft als de versie met achttrapsautomaat, die iets zuiniger is en dus ook minder CO2 uitstoot. De zitpositie is uitstekend en het interieur is telkens weer een feestje. Oké, even wennen aan al die klokken, knoppen en schakelaars, maar je kunt er ook zonder nadere studie meteen al mee uit de voeten. De rode startknop in de middenconsole wekt de vierpitter tot leven en die klinkt minder wild dan je zou verwachten. Dat rauwe, ruige en opwindende van de oude JCW's is er wel af. Maar niet getreurd, de afdeling Akoestisch Vermaak is zeker aan de slag gegaan met deze Mini. Kies voor de modus 'Sport' en er komt (weliswaar via de speakers) een lekker motorgeluid naar het interieur en bij gas los ploft de uitlaat er vrolijk op los.

Wat wel tegenvalt, is de gasrespons. Wat je wilt, is een motor die gretig aan het gas hangt en zodoende een heel grote grijns op je gezicht tovert. Zeker, je zit wel met plezier achter het stuur, maar het had allemaal wel een tikkie heftiger gemogen. Want als je het gaspedaal vloert, lijkt eerst de rekenkamer even aan het werk te moeten. Pas daarna komt de boel in actie. Hij mag zijn maximumkoppel dan al bij 1.450 tpm hebben, in de praktijk merk je dat niet. En dat is dan op zich weer niet zo heel erg, want het is in een auto als deze veel leuker om de motor zelf een beetje op toeren te houden. Dan is hij goed bij de les en heb je alsnog volop pret.

VOLDOENDE INTERIEURRUIMTE

Minstens zo belangrijk voor een fikse dosis rijplezier zijn het stuurgedrag en de wegligging. Die zijn bij Mini altijd prima voor elkaar, zo ook bij deze auto. Van zijn grootte en gewicht merk je vrijwel niets. De koets helt niet over, duikt niet met remmen en elke stuurbeweging wordt enthousiast omgezet in een koersverandering. Afritten, rotondes, lekkere bochten in het Limburgse landschap; de Mini vindt het allemaal even leuk en maakt daarmee ook zijn bestuurder (m/v) blij. En bij dat alles beschikt hij toch nog over een zeer aangenaam veergedrag. Natuurlijk is de snelste Countryman bovengemiddeld stevig geveerd en gedempt, maar irritant wordt het nooit. De remmen zijn bij dit alles zeer goed op hun zwaardere taak bemeten. Het pedaal voelt altijd vertrouwd aan en de vier schijven vertragen uitstekend.

Dat dit de grootste Mini ooit is, merk je trouwens ook aan de interieur- en bagageruimte. Twee achterpassagiers vinden een goede plek, een derde past er met wat duwen trekwerk ook wel bij. De kofferbak meet 450 liter, een keurige waarde. Kortom, een prima gezinsauto, zij het dat de ouders over een stevig autobudget moeten beschikken. Maar daar geeft de Mini Countryman John Cooper Works wel evenredig veel voor terug. En daar zijn trouwens niet alleen mannen gevoelig voor …

Stuurt geweldig + Speels vormgegeven - Gasrespons kan beter

