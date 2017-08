Slideshow

Mini Countryman Cooper S E ALL4 De prijs is het bewijs

De vraag naar plug-in hybrides mag in Nederland dan ingestort zijn, dat betekent niet dat dit type auto geen bestaansrecht meer heeft. Mini heeft de Countryman nu voorzien van een stekker. De elektromotor maakt hem wel ruim 1.000 kg zwaarder dan het origineel uit de jaren 70.

Die arme plug-in hybride toch! Sinds Wiebes vorig jaar de stekker uit de subsidiecentrale trok, is deze aandrijfvorm fiscaal gezien zinloos geworden. De Mitsubishi Outlander is de bekendste representant in zijn soort en het is eigenlijk jammer dat Mini niet een paar jaar eerder met een oplaadbare Countryman is gekomen. Dan had het er een stuk vrolijker uitgezien op de weg, want reken maar dat het een verkoophit zou zijn geweest. Maar goed, qua bijtelling is een plug-in hybride in Nederland niet interessant meer. Wel is het zo dat je voor de mrb het halve tarief betaalt. Dat geldt tot 2019, want vanaf dan betaal je het volle pond, zij het dat een plug-in jaarlijks € 300 korting krijgt. En hangt dan de nieuwe verbruikstest, de WLTP (World Wide Harmonized Light Vehicles Test Procedures) niet als een zwaard van Damocles boven het hoofd van de plug-in hybride? Nee, dat valt in de praktijk heel erg mee. Het aantal grammen CO2 per kilometer gaat in deze testmethode weliswaar iets omhoog, maar veel zal het niet zijn. Zoals we weten staat of valt het brandstofverbruik van een oplaadbare hybride met de manier waarop je hem gebruikt

en hoe vaak je hem aan de laadpaal hangt. De Countryman heeft volgens opgave een elektrische actieradius van 42 kilometer, wat in het dagelijks leven zal neerkomen op 25 tot 30 kilometer. Is de afstand naar je werk bijvoorbeeld 50 kilometer, dan rijd je slechts een klein deel op de brandstofmotor. Op die manier kun je een heel laag benzineverbruik realiseren.



VLEKKELOOS SAMENSPEL

Er staat All4 in de type-aanduiding en dat betekent dat deze Mini vierwielaandrijving heeft. De verbrandingsmotor neemt de voorwielen voor zijn rekening, de 88 pk sterke elektromotor de achterste twee. Kortom, in de puur elektrische modus rijd je een achterwielaandrijver. Of een winters driftje daarmee binnen bereik komt, weten we niet, maar we achten de kans zeer klein. Zonder hulp van de driecilinder bedraagt de topsnelheid 125 km/h. Dankzij het enorme koppel van de elektromotor komt de zware Mini nog altijd goed van zijn plek. In principe rijd je vrijwel altijd in de modus 'Auto eDrive', waarbij de elektronica bepaalt welke motor wat doet. Ben je een beetje voorzichtig met het gaspedaal, dan zoef je geruisloos

door de stad en ook buiten de bebouwde kom kun je dan tot 80 km/h volledig elektrisch rijden. Is je rechtervoet in een vrolijke bui, dan springt de gewone motor sneller bij en is er ineens heel veel stuwkracht. Het gecombineerde vermogen bedraagt namelijk 224 pk, bijna net zo veel als dat van de Countryman John Cooper Works (231 pk). Daarmee accelereert de zwaargewicht toch nog in 6,8 tellen vanuit stilstand naar 100 km/h; dat is vrijwel net zo rap als de JC Works. Het is vooral de souplesse van deze aandrijflijn die indruk maakt. Het samenspel van de driecilindermotor, de automatische transmissie en de elektromotor verloopt vlekkeloos en doet totaal niet gekunsteld aan.



KLEINE TANK

Na een kleine dertig kilometer houden de accu's het inderdaad voor gezien en neemt de benzinemotor het definitief over. Die 1,5-liter driecilinder is een fijne machine, die we ook in een aantal BMW's en in de Countryman Cooper vinden. In die laatste heeft hij ruim 300 kg minder mee te slepen, dat scheelt nogal. Maar niet gevreesd: er blijft altijd voldoende stroom in de accu's om de elektromotor te laten meewerken en tijdens het rijden en vooral afremmen wordt er steeds bijgeladen. Heb je thuis of op het werk een wallbox, dan duurt het opladen twee uur en een kwartier, aan een gewoon stopcontact een uur langer. Dat de half- elektrische Countryman zwaarder is dan de gewone, merk je alleen tijdens heel snel bochtenwerk. Vering en demping zijn echter aangepast, zodat ook dit een vermakelijke auto is. Hij stuurt met veel gevoel en precisie en is gelukkig niet bikkelhard geveerd. Nadelen zijn de kleine brandstoftank en het feit dat er geen aanhanger achter mag. Dat zul je vooral merken als je op vakantie gaat. Met slechts 36 liter aan boord sta je vrij snel weer aan de pomp.

Rest de vraag: heeft een auto als deze nog zin? Wij vinden van wel, gezien de prijs – te danken aan de bpm. Het maakt hem ineens heel interessant ten opzichte van een vergelijkbare Cooper S met automaat, die € 1.100 duurder is; met de All4 scheelt het zelfs € 4.661. Bovendien kan de slimme lader een aardig centje besparen aan brandstof. En wat natuurlijk een leuke bijkomstigheid is: hij wordt in ons eigen Nederland gebouwd.