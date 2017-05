Slideshow

Mercedes-Benz GLA-klasse Lage hoogzitter

Mercedes heeft de GLA licht bijgepunt. Slechts op detailniveau is er aan de functionaliteit gesleuteld, de aanpassingen zijn hoofdzakelijk kosmetisch van aard. Is dat genoeg voor een succesvolle tweede levensfase in een markt waar om de gunst van liefhebbers van een hoge instap wordt gestreden?

Na vier jaar vindt Mercedes-Benz de tijd rijp voor een opfrisbeurt van de GLA. Maar blijkbaar zijn ze in Stuttgart nog altijd dermate tevreden over de auto dat we beter kunnen spreken van een uiterst bescheiden bijpuntsessie: slechts op detailniveau is de auto aangepast. Het gaat hierbij voornamelijk om cosmetische aanpassingen en hier en daar een stukje toegevoegde functionaliteit, de basis is hetzelfde gebleven. Pas als je de bijgewerkte versie naast een pre-faceliftmodel zet, zie je de subtiliteit waarmee ze bij Mercedes de retoucheerkwast hebben gehanteerd. Zo lopen de openingen in de bumper iets anders, is de vorm van de buitenspiegels gewijzigd en het profiel van de voorruitstijlen herzien. Op de uitstraling van de auto heeft het praktisch geen invloed. Wel dragen de wijzigingen, samen met een aangepaste bodemplaat bij aan een reductie van de luchtweerstand; de cw-waarde daalt van 0,29 naar 0,28, wat gunstig is voor het brandstofverbruik, al zijn de verschillen marginaal.

De optie 'xenonverlichting' is komen te vervallen. Voor wie er prijs op stelt, is de A-klasse voortaan verkrijgbaar met ledverlichting, voor én achter. Mercedes gaat er prat op dat het schijnsel van de ledkoplampen bij rijden in het donker minder vermoeiend is voor de ogen. Daarnaast zijn de ledlampen 60 procent zuiniger dan xenonlampen en zelfs 70 procent zuiniger dan halogeenverlichting. Verder hoef je een ledlampje niet meer te vervangen; dat moet levenslang meegaan. De remlichten en richtingaanwijzers aan de achterkant hebben

drie standen: volledige sterkte bij daglicht, een middenstand in het donker en een dimstand

om te voorkomen dat achteropkomend verkeer verblind raakt. En nu we toch aan de achterkant zijn: het kofferdeksel kan zichzelf openen wanneer je daartoe het commando geeft met je voet.

De GLA staat hoger op de poten dan de A-klasse, maar is lager dan de meeste midi-SUV's van andere fabrikanten. Kortom, het is een schoolvoorbeeld van een cross-over, lastig in een hokje te plaatsen. Wie een hoge instap verwacht, komt enigszins bedrogen uit, daar is het de auto niet voor. Zeker ín de auto heb je een lage zitpositie. Uiteraard kun je de stoel hoger instellen, maar dat betekent dat je al snel met je kapsel langs de hemelbekleding schuurt. Wat verder opvalt, is de beperkte mate waarin het stuur axiaal verstelbaar is. Als je over langere benen beschikt en de stoel daarom verder bij de pedalen vandaan schuift, merk je dat het stuur niet genoeg naar je toe te halen is. De ruimte achterin is doorsnee, zowel op de achterbank als in de achterbak. Op zoek naar volume ben je bij Mercedes beter af met de veel praktischere B-klasse.

GERICHT OP COMFORT

Onder de motorkap biedt Mercedes keuze uit dieselmotoren die qua vermogen uiteenlopen van 109 tot 177 pk en benzinemotoren die goed zijn voor 122 tot 381 pk. Inderdaad: 381 pk! In dat laatste geval is de auto onderhanden genomen door AMG, de sportieve tak van de firma. Daar maken ze van de GLA een bloedsnel monster. De grote vraag is alleen of je dat wilt in de hogere GLA. Dezelfde AMG-techniek is namelijk ook verkrijgbaar in de A-klasse en dan zit je meteen wat dichter bij het asfalt; wel zo prettig als het geweld losbreekt. Je kunt in elk geval niet zeggen dat Mercedes geen keuze biedt.

Wij reden de voorwielaangedreven GLA 220d, de 177 pk diesel die standaard wordt geleverd met een automatische transmissie. Met deze aandrijflijn komt de auto prima tot zijn recht. De motor heeft een prettig karakter, het enige nadeel is dat hij nogal van zich laat horen, hij is vrij knorrig. Op de zeventraps DCT valt weinig aan te merken. Die doet keurig z'n werk, wat hem vrij makkelijk afgaat dankzij het brede toerenbereik waarin de motor zijn maximale trekkracht vrijgeeft. Voor meer tractie is de 220d net als de 250 benzinevariant tegen meerprijs verkrijgbaar met vierwielaandrijving. Wij hebben echter geen moment het gevoel gehad dat we tegen de grenzen van voorwielaandrijving aanliepen; wellicht is vierwielaandrijving interessant voor wie de auto regelmatig gebruikt voor een rit naar de sneeuw.

Het onderstel is verkrijgbaar in drie varianten: als basis is er de op comfort afgestemde opzet. Voor wie er prijs op stelt, is er ook een 15 mm verlaagd sportonderstel beschikbaar en mocht je het terrein in willen, dan is er nog een offroad-comfortonderstel. Daarmee staat de auto drie centimeter hoger op de wielen. Dat levert naast meer bodemvrijheid meteen een hogere instap op. Onder ons demonstratie-exemplaar zat een onderstel met adaptief verstelbare demping. Met een druk op de knop kies je uit een comfortabele of een sportievere setting van de schokdempers. Waarbij direct moet worden opgemerkt dat het verschil tussen de twee standen tamelijk beperkt is; ook in de sportieve stand is de auto nog altijd vrij comfortabel. Lichtvoetig is de auto in beide standen niet, hij ligt altijd lekker stabiel op de weg.

Kortom, Mercedes heeft de comfortabele auto op details opgewaardeerd en daarbij goed gelaten wat al goed was.

Oordeel + Comfortabel onderstel

Comfortabel onderstel + Prettige aandrijflijn - Lage zit

Lage zit - Knorrige motor