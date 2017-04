Slideshow

Mercedes-Benz E-klasse Coupé Eindelijk weer een echte

Ruim twintig jaar na het verdwijnen van de laatste echte E-klasse Coupé, de W124, presenteert Mercedes-Benz een nieuwe versie. En dat in een tijd waarin de twee- en driedeursauto door steeds meer merken wordt afgeschaft, omdat de consument vier of vijf portieren wil. We maken de eerste kilometers met de 194 pk sterke E 220 d.

Inderdaad, er bestond tot nu toe wel een E-klasse Coupé, maar die is gebaseerd op de C-klasse. Qua maatvoering viel hij tussen de C en de E in. Dit proces begon eigenlijk al in 1997, toen de CLK op de markt kwam. Die typeaanduiding is tot in 2009 gebruikt. Sindsdien heet de auto weer E-klasse Coupé, hoewel hij dat in feite niet is. In 2011 kreeg de E Coupé gezelschap van de C Coupé. Kijken we naar het huidige aanbod van Mercedes-Benz, dan tellen we maar liefst zeven coupés: de C, CLA, E, GLC, GLE, S en de AMG GT. Het is een indrukwekkende lijst.



VOLDOENDE RUIM ACHTERIN

De nieuwe E Coupé (codering: C238) is zo'n tien centimeter korter dan de limousine waarop hij is gebaseerd. Ook de wielbasis is korter, terwijl de auto zelf een maatje groter is dan zijn voorganger. Op dit moment telt de prijslijst vier versies: de E 200, de E 300, de E 400 4Matic en de E 220 d. Afgezien van de E 400 zijn dat allemaal viercilinders, gekoppeld aan een negentraps automaat. Een handbak wordt pas later leverbaar. Meer motoriseringen en uitvoeringen met 4Matic volgen eveneens nog. Zo stond er ook al een E 350 d tussen de

demo's waarmee wij konden rijden, een uitvoering waarover de persinformatie nog niet rept. En dat er een 43AMG en 63AMG onderweg zijn, laat zich niet al te moeilijk raden.

Qua design sluit de nieuwe E-klasse Coupé keurig aan bij de rest van het gamma. Als opmerkelijk detail is er de kleine, derde zijruit, die het mogelijk maakt de andere achterste zijruit volledig omlaag te laten zakken. Het interieur – en dan bedoelen we vooral het dashboard – is overgenomen uit de huidige E-klasse. Afwerking en materiaalkwaliteit zijn boven iedere vorm van kritiek verheven en ook de ergonomie is goed. Afwijkend ten opzichte van de sedan zijn de ventilatieroosters; de vormgeving is geïnspireerd op die van een straalmotor. Mooi! Dankzij de grote portieren heb je een ruime instap. Wil je achterin zitten, dan vereist dat iets meer lenigheid. De voorstoel schuift weliswaar elektrisch aangedreven naar voren (erg langzaam, lastig als het regent en je snel naar binnen wilt!), maar je moet toch flink bukken. Zit je eenmaal op één van de twee zitplaatsen, dan blijkt de ruimte zeer acceptabel. Met een lengte tot pakweg 1,90 m kun je er prima zitten; een flinke vooruitgang ten opzichte van het vorige model. Dat je voorin subliem zit, is bijna vanzelfsprekend. De stoelen zijn royaal van formaat en uitgebreid verstelbaar. Achter

het stuur kijk je uit over de twee power domes op de motorkap – de trouwe merkliefhebber heeft waarschijnlijk liever de glanzende ster in het vizier.

We rijden met de E 220 d, die een tweeliter dieselmotor met 194 pk en 400 Nm koppel heeft. Deze motor wordt nog niet in de C Coupé geleverd. Als je goed je best doet, hoor je soms nog het vertrouwde dieselronkje van Mercedes. Verder schittert deze motor door akoestische afwezigheid en van dieselvibraties is al helemaal geen sprake, ook al levert hij zijn prestaties bij zeer lage toerentallen. Bij een snelheid van 130 km/h maakt de krukas slechts 1.500 toeren per minuut. Alleen al dat maakt het rijden en reizen met deze auto bijzonder rustgevend.



VOLOP VEILIGHEID

Saai om te rijden, dus? Nee, dat nou ook weer niet. Mercedes beheerst als geen ander de kunst om een dynamisch onderstel te combineren met veel comfort. De E Coupé vormt daarop geen uitzondering. Hij dringt zich niet aan je op en nodigt niet uit tot een sportieve rijstijl, maar gaat toch met het grootste gemak op hoog tempo over een bochtige weg. De grip is zeer goed en het duurt lang voordat de voorwielen de strijd opgeven en er licht onderstuur ontstaat. Bij dat alles voelt de auto zeer homogeen aan. Om de carrosserie minstens zo stijf te maken als die van de sedan, zijn er verstevigende maatregelen getroffen. Daardoor is de E Coupé 50 kg zwaarder. De besturing werkt nauwkeurig en geeft rust en vertrouwen. De vering en demping (instelbaar) filteren broddelwerk van wegenbouwers en stratenmakers keurig weg. Met deze eigenschappen weet de E indruk te maken.

Wat assistentiesystemen betreft, behoort deze auto eveneens tot de top. Hij biedt zelfs deels autonoom rijden. Al die systemen behoren tot de standaarduitrusting. En dat het werkt, merkten we op de snelweg, waar het verkeer van het ene op het andere moment tot stilstand was gekomen, terwijl ondergetekende even was afgeleid door de vele knoppen en instellingen. Opeens klonk er luid gepiep, trokken de gordels zich strak en remde de Benz voluit. Zonder dat systeem was de rit heel anders afgelopen.

Met prijzen die tussen de € 4.500 en € 6.000 hoger liggen dan die van een vergelijkbare vierdeurs E-klasse, is de Coupé geen koopje. Aan de andere kant koop je met een Mercedes-Benz wel zo'n beetje het beste wat de auto-industrie momenteel te bieden heeft.

Oordeel + Voel- en zichtbaar goede bouwkwaliteit

Voel- en zichtbaar goede bouwkwaliteit + Zeer veel actieve en passieve veiligheid - Kleine kofferbakopening

Kleine kofferbakopening - Krappe instap achterin