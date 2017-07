Slideshow

Mercedes-Benz E-klasse Cabrio Wat je ziet, is wat je krijgt

De cabrio’s van Mercedes-Benz met het uiterlijk van een E-klasse waren sinds 1997 eigenlijk verklede C-klasses. Nu er een echte, onverbloemde C-cabriolet is, wordt het tijd voor de E-cabrio om zichzelf te zijn. Hier is de vijfde generatie E-cabrio en die is as E as it gets.

Het is dit jaar precies een kwarteeuw geleden dat Mercedes-Benz de 300 CE-24 introduceerde en dat moment in 1992 is achteraf bezien een mijlpaal geworden. Deze intern als A124 aangeduide open W124 was de eerste cabrio op basis van de E-klasse. In die vroege jaren 90 stond de productie van de cabriolet op een laag pitje, maar Mercedes-Benz geloofde er nog steeds in en heeft die houding sindsdien aardig weten vol te houden. Bij het woord cabriolet denk je misschien niet als eerste aan Mercedes, maar het merk heeft tegenwoordig maar liefst zes open modellen in het gamma en het valt niet mee een tweede volumemerk te vinden dat dit ook maar zal benaderen. Het is dan ook niet meer dan logisch dat de nieuwe generatie E-klasse er ook aan moet geloven, hij is klaar voor het open avontuur. Na de sedan, combi en coupé is het tijd voor de E-klasse cabriolet.

Het opmerkelijke van alle opvolgers van de oorspronkelijke E-cabrio was dat ze allemaal het uiterlijk van een E combineerden met de onderhuidse techniek van de C-klasse, maar die eigenaardigheid is met ingang van het nieuwe model verleden tijd. Vandaag staan we tegenover een volwaardige E met open dak en dat vertaalt zich meteen in cijfers. De wielbasis is met 113 mm toegenomen en de auto is 123 mm langer en 74 mm breder. Dat zie je er ook aan af; de E cabriolet is een indrukwekkende, uitgestrekte verschijning die dankzij mooie, vloeiende lijnen toch geen moment lomp of zwaar oogt. De scherpe taillelijn loopt vloeiend door naar de achterkant, die laag is gehouden, zodat de koets bijna oogt alsof hij vanaf de basis als cabriolet was bedoeld. Ook met de kap omhoog blijven de ranke lijnen overeind, iets wat natuurlijk wel zijn offers eist van de inzittenden op de achterbank. Echter, zolang het dak ligt opgeborgen, is het opvallend ruim achterin. Hier is de winst van de veel grotere wielbasis ten opzichte van de vorige generatie duidelijk merkbaar. Natuurlijk is het nog steeds enigszins inschikken met de benen, maar voor deze klasse is de E cabriolet beslist een van de koplopers op dit gebied.

Ook het andere ongemak van achter in een cabriolet, veel wind en turbulentie, is door Mercedes-Benz aangepakt. Middels een knop tussen de voorstoelen komt achter de achterbank een flink windscherm naar boven, terwijl zich tegelijkertijd de zogenaamde Aircap boven de voorruit verheft. De spoiler, die in de vorige E-cabrio debuteerde, maakt ook hier weer zijn naam meer dan waar door het ranke aanzicht van de koets te verpesten, maar sorteert uitstekend effect. Zelfs op hoge snelheden zijn rustige conversaties prima te volgen. Het dak kan tot 50 km/h rijdend worden bediend en dat proces duurt zo'n twintig seconden. Een E kies je voor het comfort en daarom heeft Mercedes-Benz veel aandacht besteed aan de isolatie van de kap. Toegegeven, hij houdt het fluisterstil aan boord.

Een opmerkelijke innovatie is de sproei-installatie. De Magic Vision Control met in de wisserbladen geïntegreerde openingen kennen we al uit de S, maar hier herkent het systeem dat de kap open is en in dit geval sproeit het alleen tijdens de neerwaartse slag van de wissers, zodat inzittenden geen blauwe douche krijgen.

Kleine S

Voor in de E-cabrio valt meteen het riante dashboard op uit de gewone E. De opbouw is exact hetzelfde met als meest in het oog springende kenmerk de twee brede displays die samen nagenoeg je hele blikveld net onder de voorruit in beslag nemen. Dat, samen met het hoogwaardige afwerkingsniveau van het geheel, geeft je het gevoel in een 'kleine' S te zitten. Die grote displays ogen prachtig, maar er staat tegenover dat ze een overweldigende golf van informatie geven, waarvan je je kunt afvragen wat je ermee moet. Bovendien lijkt er weinig structuur in te zitten, zodat je lang moet zoeken naar hetgeen je wel nodig hebt. E of niet, er zijn in detail wel degelijk verschillen met een gewone E. Zo zijn de luchtroosters (in het midden zelfs vier stuks) uitgevoerd in aluminiumfinish en zijn de materialen indien gewenst aangepast aan de eisen die open rijden met zich kan meebrengen. Er zijn lichtere kleuren leverbaar die het licht terugkaatsen, zodat je op een hete zomerdag met korte broek of rok kunt plaatsnemen zonder dat je bovenbenen als karbonaadjes worden dichtgeschroeid.

De kofferruimte is met 385 liter, waarvan met open kap 310 liter overblijft, best redelijk, maar door de kapconstructie nog steeds vrij lastig toegankelijk. De rugleuning kan in twee ongelijke delen plat, zodat je ook wat grotere stukken kunt meenemen. Verwacht daar overigens niet te veel van, want de opening is nogal klein. Dat moest wel om de torsiestijfheid veilig te stellen en toegegeven, daar is Mercedes-Benz uitstekend in geslaagd. Zelfs als je flink stuurt, geeft de carrosserie geen kik. Dat draagt ook bij aan het prettige bochtengedrag van de E-cabrio. Hij laat zich mooi precies zetten, waarbij de neus snel reageert, vrijwel zonder onderstuur. In de stand Sport krijg je dan best wat weerstand. Wel merk je dat de prestaties van de motor in de weg worden gezeten door het gewicht van de auto.

We rijden de E 300 met een niet flauwe 245 pk en 370 Nm, maar dat voelen we er niet aan af wanneer we vol gas een tolpoortje verlaten. In de bergen, in haarspeldbochten, slippen de achterwielen juist snel door; de power is er dus wel degelijk, maar wordt gehinderd door de massatraagheid. De E cabriolet is standaard uitgerust met de 9G-Tronic-automaat, de krachtigste twee motoriseringen zijn bovendien voorzien van 4Matic-vierwielaandrijving. Liefhebbers moeten hopen op een najaar met mooi weer, want de auto komt in september naar ons land.

Oordeel + Rijeigenschappen

Rijeigenschappen + Afwerkingsniveau - Voelt zwaar aan

Voelt zwaar aan - Onoverzichtelijke instrumenten