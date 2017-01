Mercedes-Benz E-klasse All-Terrain Expansiedrift

De enorme expansiedrift van Mercedes-Benz kent geen grenzen. Vele nieuwe SUV’s maakten hun opwachting maar dat was niet genoeg: er komt ook een hoogpotige, integraal aangedreven alleskunner met de E-klasse Estate als basis. All-Terrain is hij gedoopt, over expansiedrift gesproken…

Men neme een stationwagon, monteert bumpers met een grover patroon en inkepingen, een andere grille, zwarte lijsten langs de wielkasten en natuurlijk een ander onderstel zodat de auto hoger komt te staan. En o ja, vierwielaandrijving is een must. Zo simpel is het opruigrecept, dat we al zo'n twee decennia kennen van Subaru en Volvo met de Outback- en Cross Country-versies van hun stationwagons. Mercedes-Benz vond het tot dusverre nooit nodig. Ook al liet ging concurrent Audi in 2000 al op een dergelijke manier los op een A6 Avant, en nu heeft dat merk zelfs twee Allroad-versies, een op basis van de A6 en de A4. Het zal schelen dat BMW nog geen hoogpotige stationwagon heeft, want dat merk houdt Mercedes-Benz misschien nog wel meer in de gaten als het op modellenstrategie aankomt.

Terreinstand

Uitstraling, dat is een ding, terreinvaardigheid de andere belangrijke eigenschap waaraan zo'n auto moet voldoen. Niet dat veel eigenaren het offroad zullen zoeken maar als je een auto All-Terrain noemt dan moet hij wel zijn mannetje kunnen staan op een met keien bezaaid bospad. We kiezen via de knop op de middenconsole de All-Terrain-functie van het adaptieve rijprogramma. De auto komt voelbaar omhoog. 35 mm hoger, dankzij de luchtvering, in de 0-stand staat deze versie al 29 mm hoger dan de gewone E-klasse Estate en er is altijd sprake van 121 tot 156 mm extra bodemvrijheid. De 9-traps automatische bak past zich aan, op de centrale display verschijnt een fraaie weergave van de auto, je krijgt informatie over de hellingshoek, de stuuruitslag en meer zaken die 4x4-fans zullen doen kirren van genot. En ja hoor, moeiteloos tokkelen we omhoog over het smalle, tussen de dennenbomen doorslingerende pad. Helaas ligt er op deze plek in het bos geen sneeuw, ondanks dat we toch echt in Oostenrijk rijden. Een land waar dit soort auto's het doorgaans goed doet. In de Alpenlanden kunnen ze 4WD en meer bodemvrijheid uitstekend waarderen. Deze auto is vooral voor deze regio bedoeld, maar natuurlijk ook voor de rest van Europa en Rusland. Amerika zal de All-Terrain niet krijgen, dat zie je bijvoorbeeld al aan het motorengamma. Er staan louter diesels op het programma, waarvan een met 4 cilinders en een met 6. In eerste instantie zal alleen de E 220d leverbaar zijn. Die 194 pk sterke, 400 Nm leverende 2.0 viercilinder levert overigens kracht genoeg, er komt ook een E 350d, een zescilinder diesel met 258 pk maar die wordt pas na het voorjaar leverbaar. Zelfs op de steile bergwegen komt de rijklaar al 1.920 kilo wegende stationwagon met de 2,0-liter diesel prima vooruit. De motor doet zijn werk stil, een kenmerk van de nieuwe dieselmotor van het merk, de vorige zelfontbrander was nogal luidruchtig. De 9G-tronic is standaard op elke E-klasse en die weet goed wanneer hij wel en niet moet schakelen. Toch kiezen we bij afdalen wel de Sport-functie van de het rijprogramma, de kiest hij eerder voor een lager verzet. Er komt toch dik twee ton de berg afdenderen.

Gaat het harder en ben je begonnen in de All-Terrain-stand dan is de auto overigens al weer gezakt. De allerhoogste positie werkt alleen bij snelheden tot 35 km/h. Vanaf die snelheid staat de auto automatisch niet meer in All-Terrain, en al naar gelang de gekozen rijstand is de basishoogte of de 15 mm hogere positie ingeschakeld. Dat laatste wanneer de bestuurder voor de Comfort-modus kiest, in Eco of Sport is er altijd sprake van de 0-stand, vanaf 125 km/h geldt dat ook in Comfort. De 4Matic-vierwielaandrijving werkt met 45% van de aandrijfkrachten voor, de overige 55 gaat naar de achterwielen. Altijd integrale aandrijving dus, het centrale differentieel werkt met een lamellenkoppeling.

Door de luchtvering en hoge wielstand verwacht je een auto die veel meer in beweging is, meer rol om de lengte-as en duikbewegingen bij optrekken en afremmen, maar dat alles doet de All-Terrain amper. Daardoor voelt de auto qua rijden niet veel anders aan dan een gewone E-klasse. Een verschil met een Allroad ten opzichte van een normale Audi A6 Avant, de Allroads voelen altijd wat zweverig aan in vergelijking met de basisversies waardoor een heel andere rij-ervaring ontstaat. De besturing van de Mercedes geeft een prettige, natuurlijke tegendruk. In het interieur onderscheidt de All-Terrain zich niet van de Estate, wat betekent dat je tot in het oneindige kunt variëren met materialen, stiksels en noem maar op. Gezien de aanpassingen en de techniek zal de All-Terrain een fors prijskaartje krijgen. Een E 220d Estate begint nu bij 56.495 euro, reken maar op minstens 10 mille extra voor deze versie. De prijzen zijn nog niet bekend maar daarmee zou de All-Terrain duurder worden dan de Volvo V90 Cross Country met 190 pk sterke D4-diesel, de Audi A6 Allroad 3.0 TDI 190 pk kost overigens zelfs minimaal 73.000 euro, al zit er dan wel een zescilinder onder de kap.

Een All-Terrain is echter een E-klasse met beduidend meer uitstraling, mede dankzij de standaard 19 inch wielen met banden met hoge wang en een E-klasse die ook nog eens veel meer kan dan een gewone zonder dat hij anders aanvoelt qua rij-eigenschappen, en dat laatste is buitengewoon prettig.

Rijgedrag lijkt sterk op dat van normale E-klasse

Rijgedrag lijkt sterk op dat van normale E-klasse
Ondanks gewicht gaat viercilinder prima
Geen benzinemotoren leverbaar

Geen benzinemotoren leverbaar
Bestaansrecht tussen al die vele SUV's van Mercedes-Benz?

