Mercedes-AMG GT C Roadster Wild geknal in het westen

Na de lancering van de Mercedes-AMG GT was het een kwestie van tijd voordat er een open variant zou verschijnen. Die is er nu, als GT en GT C Roadster. We proberen de brute sportauto uit in de restanten van het wilde westen.

De cactussen zijn hoog, de wegen recht en lang. Met gemak kunnen we geluidstechnisch een vuurgevecht naspelen, waarbij de schietpartij bij de O.K. Corral, die iets zuidelijker in deze staat plaatsvond, in het niet valt. Want waar de schutters uit die tijd na zes kogels moesten herladen, hebben wij een benzinetank vol. En iedere keer als je bij hogere toeren van het gas gaat of bij hard aanremmen terugschakelt, komt er een dreunsalvo uit de uitlaat waarop menig sheriff jaloers zou zijn. Het geweldige uitzicht in Red Rock State Park is een soort mix tussen Monument Valley en Zion National Park. Niet voor niets is het park vaak gebruikt in films. Mercedes gaf ons voorafgaand aan de rit twee waarschuwingen. Pas op voor de politie, die zijn als vanouds Amerikaans streng en ja, er wórdt gecontroleerd. En o ja, pas ook op voor ratelslangen. Het is warm en dan zijn ze relatief actief … Juist.

Niet te vaak uitstappen biedt voldoende bescherming tegen de enge beesten (waarmee ik de slangen bedoel!). De manier om een confrontatie met de local law enforcement te vermijden, is het oefenen van geduld. Interstates en lange rechte routes zijn gevaarlijk en worden goed in de gaten gehouden. Rustig cruisen is daar het devies. Bochtige canyons kennen minder controles. Ze zijn leeg en verlaten en het gaat bovendien om het betere bochtenwerk, niet om autobahn-tempo. Op deze wegen gaat het gas er dus op. De auto bijt zich vast en het gedreun van de V8 weerkaatst tegen de omringende rotsen.

TUSSENVERSIE

De GT C Roadster is vooralsnog de dikste variant van de open sportauto en zit wat tussen de GT S en de GT R in. Het vermogen komt op 558 pk, net wat meer dan de S-versie van de coupé. De briljante 4,0-liter V8 met zijn 'hot V'-turbo's, wat betekent dat die zich binnen de cilinderbanken bevinden, explodeert werkelijk als je het gaspedaal vloert. De gasrespons is ondanks de turbotechniek buitengewoon en bevindt zich op het niveau van turbotoppers als de Ferrari 488 GTB en de jongste Porsche 911 Carrera S. Maar waarin de AMG deze jongens echt voorbijgaat, is de volharding waarmee hij zich laat horen. Vergeleken met de oude 6.2 V8 merk je nauwelijks enige verslapping van het kenmerkende, Amerikaans aandoende gedreun en geknal.

In GT C-trim heeft de Roadster de beschikking over veel techniek van de AMG GT R, zoals de meesturende achteras voor extra stuurvermogen. De wielophanging met zijn dubbele draagarmen, aangevuld met uitstekende dynamische dempers, zorgt voor zeer veel tractie. Daarmee heeft de auto merkbaar meer grip bij het uitaccelereren van een bocht dan bijvoorbeeld de C 63 S met dezelfde motor. Geen paniek, 557 pk is nog altijd genoeg om zaken te forceren en naar wens de grip van de achterwielen te verbreken. Voor wie niet in de struiken in een ratelslangenfeestje wil crashen, is de sportstand van het ESP een uitkomst. Je krijgt daarmee de mogelijkheid om zelf een lichte drift op te vangen voordat er wordt ingegrepen, zodat je je op de openbare weg zelden beknot voelt. Het uitlaatgeschreeuw overstemt dankzij het open dak eventuele angstkreten van je passagier.

Op geen enkel vlak doet de compacte sportcabrio van Mercedes-Benz onder voor concurrenten als de ruige Jaguar F-type R Roadster. Oerconcurrent 911 (Turbo) Cabriolet weliswaar is puurder en scherper, maar de AMG biedt meer luxe, geweld en grote grijnzen op het gezicht van de bestuurder. Het is een beest ...

Oordeel + Waanzinnige aandrijflijn

Waanzinnige aandrijflijn + Zeer dynamisch, ook zeer luxueus - Fors aan de prijs

Fors aan de prijs - 911 biedt meer scherpte