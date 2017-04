Slideshow

Mazda CX-5 Stijver maar zeker niet stijfjes

Al na vijf jaar vervangt Mazda de eerste generatie CX-5 door editie twee. De techniek is verder verfijnd en het uiterlijk aangescherpt. De Japanners spreken zelfs over het eerste model van een nieuwe generatie Mazda’s. Wij mochten er alvast mee rijden.

De CX-5 is in vijf jaar tijd uitgegroeid tot een succesnummer dat inmiddels 25 procent van Mazda's verkoopvolume voor zijn rekening neemt. Hoewel de auto nog absoluut niet over zijn houdbaarheidsdatum is, achten de Japanners het toch nodig om hem al te vervangen door een geheel nieuw model. Het nieuwe uiterlijk is volgens zijn ontwerpers ";de aftrap van een nieuwe designtaal voor een komende generatie Mazda's". In technisch opzicht is met name het toch al fijne onderstel naar een nog hoger plan getild. Het exterieur is aan alle kanten strakker gelijnd. Opvallend detail is de verchroomde sierstrip die de lage koplampen en de grote grille optisch met elkaar verbindt. Om de auto een meer dynamische uitstraling te geven, is de neus van de nieuwe CX-5 ten opzichte van zijn voorganger tien centimeter langer geworden. Dit is mede gerealiseerd door de A-stijlen 3,5 centimeter verder naar achteren te plaatsen.

Verantwoordelijk voor het nieuwe lijnenspel van de CX-5 is ontwerpchef Shinichi Isayama. Gevraagd naar wat er bij Mazda is veranderd sinds de scheiding van Ford, komt Isayama helemaal los. ";We ontwerpen nu veel minder gedreven door marketing, hebben als designers veel meer de vrijheid om onze eigen richting in te vullen en de vormtaal te bepalen. Ook de manier van werken is anders. Voorheen werkten we eerst onze schetsen uit alvorens er kleimodellen werden gemaakt. Nu beginnen de mensen van de klei-afdeling simultaan met de tekenaars aan een proces waarin ze elkaar onderling versterken en stimuleren om een stap verder te zetten. Overigens is het niet zo dat alleen wij veel meer vrijheid in design hebben, ook bij de engineering voelen ze dat. Het resultaat zie je bijvoorbeeld in onze aandrijftechniek, waar we niet met de grote downsize-trend meegaan en toch de nodige reductie van verbruik en

uitstoot weten te realiseren."



VERFIJND MAAR NIET STIL

De SkyActiv-aandrijftechniek waarop Isayama doelt, debuteerde in 2012, gelijk met de eerste generatie van de CX-5. Mazda heeft die techniek door de jaren heen verder ontwikkeld. De meest recente updates kennen we bijvoorbeeld van de vorig jaar gefacelifte Mazda 6. Onder de motorkap van de nieuwe CX-5 zien we dan ook weinig verrassingen. In principe gaat het om motoren en transmissies met vrijwel gelijke specificaties als bij het vorige model, alleen dan net iets verder verfijnd. Wij zijn op pad geweest met de vierwielaangedreven versie met 160 pk benzinemotor en automatische transmissie. Een DCT (bak met dubbele koppeling) hebben ze nog niet bij Mazda en dat is met deze versnellingsbak ook niet direct noodzakelijk. Motor en automaat vormen een uitstekende tandem, waarmee de CX-5 prima is bediend. Zonder nervositeit wordt het commando van het gaspedaal direct omgezet in beweging. Wel laat de motor duidelijk horen wanneer hij op zijn staart wordt getrapt. Wellicht dat dit extra opvalt doordat Mazda zijn best heeft gedaan om het geluid van de banden en de rijwind zo veel mogelijk buiten te sluiten. Na de zomer zal overigens ook de 2,5-liter benzinemotor in de CX-5 terugkeren.

De grote vernieuwing zit vooral in de carrosserie en het onderstel. Stijfheid lijkt hierbij het kernbegrip: de torsiestijfheid van het koetswerk is ten opzichte van de vorige generatie met 15 procent toegenomen, de stuurinrichting is stijver aan de carrosserie bevestigd, ter hoogte van de wielophanging is dikker plaatmateriaal gebruikt en de schokdempers hebben een grotere diameter gekregen teneinde de stijfheid te verhogen. Het resultaat is een – mede dankzij het standaard in de software ingebakken G-Vectoring Control – strak en precies sturende auto. Hij ligt neutraal en lekker stabiel op de weg, zonder dat het ook maar een moment oncomfortabel wordt. Met alle verbeteringen heeft Mazda de balans in de auto naar een nog hoger plan getild.

KORTE ZITTINGEN

Het interieur is royaal opgezet en voorzien van nette materialen en dito afwerking. Met een bovengemiddeld postuur is het zelfs achterin prima uit te houden. Afhankelijk van de uitvoering is de achterbank te verwarmen en beschik je daar over twee usb-aansluitingen om bijvoorbeeld telefoons of tablets op te laden. De rugleuningen van de voorstoelen bieden prima steun, alleen zijn we minder enthousiast over de lengte van de zittingen: die zijn gewoon te kort. Graag zouden we zittingverlengers als optie zien, maar helaas … Op de bediening en het instrumentarium valt niets aan te merken, die zijn nog altijd prima. Het multimediasysteem lijkt onveranderd en is nog steeds eenvoudig te bedienen door het scherm aan te raken of door de centrale knop op de middentunnel te gebruiken. Op de meest luxe versie is het uit het instrumentarium omhoog komende head-up-display vervallen ten faveure van een systeem dat de informatie rechtstreeks op de voorruit projecteert. Over die voorruit gesproken: die is bij sommige versies verwarmd, maar dan wel alleen aan de onderkant, ter hoogte van de ruitenwissers. Bezuiniging? Nee, om te voorkomen dat de wissers beschadigen in winterse omstandigheden. Wat voor de hele auto geldt, gaat ook bij deze wiper de-icer op: verfijning zit hem in details. De Nederlandse importeur verwacht de nieuwe CX-5 uiterlijk begin juni in de showroom.

Oordeel + Prettig onderstel

Prettig onderstel + Ruim interieur - Korte zittingen

Korte zittingen - Rumoerige motor