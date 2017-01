Slideshow

Mazda 3 Stiekem genieten

Er wordt op de redactie nog nét niet gevochten om de sleutel van de Mazda 3, feit is wel dat we allemaal graag in de Japanse 3-serie rijden. Kortom, niets te klagen over deze auto. Toch heeft Mazda het model nog eens onder de loep genomen en hem op een aantal punten verbeterd. Daarmee willen we natuurlijk graag op pad!

Je zou kunnen denken dat de 3 in Nederland het bestverkochte model is van Mazda, maar niets is minder waar. Dat is de CX-5, op de voet gevolgd door de CX-3. Die twee SUV's zijn dus zeer welkom voor de Nederlandse importeur, want in het C-segment wil het nog niet zo vlotten en dat heeft niets te maken met het aanbod. De huidige Mazda 3 kwam in 2013 op de markt en we kennen hem vanaf dag één als een erg fijne auto. Hij is mooi gelijnd, stuurt fijn en beschikt over goede motoren. Mazda houdt vooralsnog vast aan grote viercilinders, waar de concurrentie (inmiddels ook de Japanse) zijn heil zoekt in kleine turbomotoren, vaak driecilinders. Uiteraard omwille van mooie uitstootcijfers.

Wat is er zoal nieuw aan de 3? Aan de buitenkant zijn dat de bumpers, de grille, de behuizing van de mistlampen en de spiegels, die ook grotere knipperlichten kregen. In het interieur zien we mooiere materialen, een ander stuur met nieuw vormgegeven knoppen en een elektronische handrem. Daardoor ontstond er iets meer ruimte op de middentunnel, waar nu een opbergvak met twee bekerhouders is gekomen dat kan worden afgesloten met een schuifdeksel. Daarnaast heeft Mazda het veiligheidsniveau verder verhoogd door toepassing van een nieuw type frontcamera die ook voetgangers kan detecteren. Smart Brake Support werkt tot snelheden van 160 km/h. Jammer is wel dat dit laatste systeem alleen verkrijgbaar is bij het hoogste uitrustingsniveau.



ECHTE RIJDERSAUTO

Niet alleen optisch en qua uitrusting zijn er vernieuwingen, ook onderhuids is er fijngeslepen, voor zover dat mogelijk was. De voor- en achterwielophanging zijn aangepast om vibraties beter te dempen. Daarnaast heeft het van Mazda bekende G-Vectoring Control zijn weg naar de 3 gevonden. Nu klinkt dat spannender dan het is. Je moet hierbij niet denken aan een elektronisch sperdifferentieel waarmee je je rondetijden op de Nordschleife nog eens kunt aanscherpen. Nee, dit systeem neemt bij het insturen gedurende een fractie van een seconde het motorkoppel weg, waardoor het wagengewicht zich iets meer naar

de voorkant verplaatst. Pas wanneer je gaat rijden in een 3 waarin het systeem kan worden in- en uitgeschakeld kan worden, merk je het verschil. Dankzij G-Vectoring stuur je rustiger, beweegt de koets minder en hoef je in bochten minder stuurcorrecties te maken. Het is dus een comfortverhogende voorziening.

Na een dagje in de vernieuwde Mazda 3 kunnen we alleen maar zeggen dat de auto nog altijd geweldig fijn rijdt. Rond Barcelona zijn genoeg lekkere wegen te vinden waar je niet veel verkeer tegenkomt, maar wel heel veel bochten. Daar is deze Mazda 3 helemaal in zijn element. De zeer precieze besturing en de goede grip zorgen ervoor dat je met veel plezier zit te sturen. Daaraan draagt ook de goede zitpositie bij. De stoel kan ver naar beneden en het stuur ver naar binnen. De Jinba Ittai-filosofie (eenheid tussen ruiter en paard) van Mazda lijkt dan ook geen loze kreet.

RUIMTE ACHTERIN NIET MAATGEVEND

Op motorisch vlak zijn er geen vernieuwingen, wel heeft de Nederlandse importeur besloten om de 1,5-liter dieselmotor niet meer te leveren. Jammer, want het is een fijne motor. Wij rijden voor de gelegenheid de 2,0-liter benzinemotor met 120 pk die is gekoppeld aan een automatische zesbak. Dat is een conventionele transmissie met koppelomvormer. Die kent een normale en een sportstand. Laatstgenoemde blijkt goed aan te sluiten op een sportievere rijstijl doordat hij steeds op precies de juiste momenten op- en terugschakelt. Ook in de standaardmodus doet de automaat zijn werk goed. Hij schakelt vlot door om het toerental laag te houden (de motor draait circa 2.000 tpm bij 100 km/h) en daarmee het verbruik. Ga je stevig op het gas, dan zet de tweeliter een flinke keel op. Dat is irritant. Op zulke momenten merk je duidelijk het verschil met moderne, kleine turbomotoren, die bij lage toerentallen veel meer koppel leveren dan de tweeliter van Mazda; de 'ouderwetse' atmosferische motor moet harder zwoegen om aan evenveel trekkracht te komen. Eenmaal op tempo is hij wel mooi stil. Je kunt natuurlijk ook voor die echt fantastisch schakelende handbak kiezen, die nog beter bij het karakter van de 3 past. Op het vlak van beenruimte achterin en bagageruimte zet de Mazda 3 geen nieuwe maatstaven – een verbeterpunt voor de volgende generatie.

De prijzen zijn gelijk gebleven en dat is goed nieuws. Met de nieuwe bijtellingsregels

in het achterhoofd, dichten we de nieuwe Mazda 3 goede kansen toe voor het komende jaar. De auto verdient dit in elk geval wel.

Oordeel + Stuurt nóg weer iets fijner

Stuurt nóg weer iets fijner + Mooi interieur - Motor rumoerig bij accelereren

Motor rumoerig bij accelereren - Beenruimte achterin matig

