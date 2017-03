Slideshow

Land Rover Discovery Gastheer en meester

It’s huge. Het zijn woorden die in het Amerika van tegenwoordig een bijklank hebben, met dank aan een president die deze uitspraak gebruikte om zijn belofte aan het volk te omschrijven. Wij hebben nu vooral oog voor de fraaie landschappen van Arizona en de Land Rover Discovery waarin we zitten. Want die nieuwe generatie is, om bij het vocabulaire van de Commander in Chief te blijven, nogal huge.

Voor de duidelijkheid: we hebben het nog niet eens over zijn fysiek. De nieuwste generatie

Discovery mag dan langer zijn dan het uitgaande model, hij oogt een stuk minder log en is dat ook. Volgens Land Rovers hoofdengineer was het beperken van de gebruikskosten

het voornaamste doel tijdens de ontwikkeling van de nieuwe SUV. Geen onnodig streven, want bij de Disco 4 waren de 'running costs' niet meer van deze tijd. Die auto woog zo veel (ruim 2.400 kilo) dat je in Nederland alleen al aan wegenbelasting ruim € 700 per kwartaal kwijt was. Dus nam Land Rover zo'n beetje elk onderdeel onder de loep om te zien waar het lichter kon. Het eindresultaat: een auto die tot 450 kilo minder weegt dan zijn voorganger, waarbij de voor 85% uit aluminium vervaardigde carrosserie de grootste duit in het zakje doet. Met een rijklaargewicht van minstens 2.080 kilo (goed voor zo'n € 600 mrb per kwartaal) is ook de nieuwste Disco geen slanke den, trouwens.



TIP: KIES DE SD4

Nog een punt waar deze grote Britse SUV een stuk efficiënter werkt dan voorheen, is aan de pomp. Nieuw is een tweeliter dieselmotor, die in zijn lichtste versie (TD4 met 180 pk) op papier een gemiddeld verbruik scoort van zes liter op 100 kilometer. In de praktijk haal je dat niet, maar het is stukken beter dan bij de Discovery 4. De instapmotor heeft een sterkere broer en die SD4 is de versie die je wilt hebben in Nederland. Dankzij een extra turbo levert deze vierpits Ingenium een vermogen van 240 pk; meer dan voldoende – al biedt de nog sterkere V6 écht verwennerij. Soms komt de viercilinder wat nukkig in actie, maar vooral in het gebied rond de 2.500 toeren profiteer je van de extra adem. De souplesse is met dank aan de uitstekende achttrapsautomaat goed op orde. Gelukkig is Land Rover niet vergeten de motorruimte afdoende te isoleren. In een SUV blijkt een diesel altijd stiller, dezelfde motor is in de sedans van concernbroeders Jaguar beduidend luidruchtiger. Dat geeft aan dat de nieuwe Discovery dichter naar Range Rover kruipt dan ooit; om te rijden is hij ronduit soepel, op het soevereine af.

Standaard heeft de auto onafhankelijke wielophanging met stalen veren, maar wij konden alleen met de optionele luchtvering rijden. Die voorziening geeft de Land Rover uitstekende terreincapaciteiten (waarover straks meer), maar naar onze smaak is de luchtvering wat te zacht. Het zwaartepunt van de grote Discovery ligt nog steeds hoog en dat wreekt zich in lange bochten; raak bijvoorbeeld een put en de auto deint voelbaar na, terwijl het de luchtvering niet lukt om de bewegingen in te dammen. Dat is een logisch karakter bij dit soort grote auto's, maar hierdoor voelt de Disco wolliger aan dan je soms zou willen. Dit gedrag maakt hem de meer comfortabele keuze ten opzichte van concurrenten als de Volvo XC90 en Audi Q7, die – desgewenst – een strakker onderstel hebben.

GEBRUIKSGEMAK VOOROP

Souplesse in het rijgedrag kan aan de andere kant heel fijn zijn als je met een gezelschap – bijvoorbeeld een gezin – op pad gaat. En daar is deze Discovery bij uitstek geschikt voor: je hebt zelf weliswaar ook souplesse nodig om bij de (optionele) achterste twee stoelen te komen en voor lange mensen is er wat weinig beenruimte, maar dit is zonder meer één van de meest volwassen zevenzitters op de markt. Daarnaast zijn er negen(!) usb-poorten voorhanden, beschikt de Disco over zes 12-voltaansluitingen, bevat het interieur op de meest verrassende plekken opbergvakken – zelfs achter de aircobediening – en is er wifi aan boord voor maximaal acht apparaten.

Land Rover heeft aan alles gedacht om lange reizen met veel mensen zo aangenaam mogelijk te maken. Gebruiksgemak staat voorop, een filosofie die als een rode draad door de hele auto loopt. Waarom zou je bijvoorbeeld nog fysieke moeite doen om je stoelen om te klappen? Bij de Discovery gaan ze allemaal elektrisch, aan de hand van knoppen in de bagageruimte, toetsen op het aanraakscherm of zelfs op afstand via een app op je smartphone. Zo kun je vanaf de kassa bij de Ikea je automeubilair al platleggen, waarna je in alle comfort tot maximaal 2.500 liter aan bagage kunt verslepen. Inderdaad, it's huge.

VOLLEERD TEGEN ROTSFORMATIES OP

Dat de Discovery bovengemiddeld intelligent en behulpzaam is, blijkt ook uit de manier waarop deze auto je door zwaar terrein loodst. Geloof me, je hoeft zelf bijna niets te doen. Talloze sensoren in de auto meten ruim honderd keer per seconde of de omstandigheden onder de auto veranderen; zolang je de draaiknop van het Terrain Response systeem in de stand 'Auto' laat staan, past de Disco zijn gedrag meteen aan. Mul zand onder de wielen? Vrijwel ongemerkt vertragen de aandrijfkrachten en maakt de auto optimaal gebruik van zijn trekkracht. Slippen de wielen door? Geef de auto drie seconden de tijd om de juiste stand te zoeken en hij helpt je uit de penarie.

Mocht het echt lastig worden, dan biedt het systeem bovendien een aantal extra standen, waarvan de meest opmerkelijke wel 'Rock Crawl Mode' is. Draai de selector naar uiterst rechts, activeer de lage gearing (wat vroeger met een extra pook ging, het gebeurt nu met één druk op de knop), zet de luchtvering – nu wel essentieel – op de hoogste stand en de eens zo soepele gezins-SUV rolt centimeter voor centimeter de meest bizarre rotsformaties op. Het systeem is zó slim dat je feitelijk geen terreinrijkennis meer hoeft te hebben; zolang je zorgt dat je wielen in de juiste richting

wijzen – dat valt overigens ook weer te checken op je display – en je in de juiste stand staat, zorgen de sensoren, processoren en solide hardware ervoor dat je als een volleerde offroader vooruitkomt. Een Defender kan het ook, de Discovery doet het terwijl jij je stuurverwarming aan hebt en een kopje koffie drinkt. Het is even bizar als het klinkt, maar hij flikt het.

Terwijl ik door de voorruit alleen maar lucht zie en het rechterwiel van 'mijn' Discovery een centimeter of dertig boven een rotsformatie bungelt, doet de instructeur triomfantelijk de achterklep open. ";Kijk, dit is nog een voordeel van de extreem stijve carrosserie. Zelfs in de lastigste omstandigheden klemt de klep niet en kun je bij je bagage. Dat lukte bij de vorige Discovery echt niet, hoor!" Zelfs de mensen van Land Rover zijn oprecht onder de indruk van hun nieuwe machine. Ondertussen moet ik opnieuw aan de woorden van Donald Trump denken. Mocht die muur tussen Mexico en de Verenigde Staten er echt komen, dan is de mensheid nog niet verloren. Met een beetje geduld klautert een Discovery is zó overheen …

