Slideshow

Kia Stinger Korea's steekwapen

Een Kia met 370 pk, vierwielaandrijving en een topsnelheid van 270 km/h. Als je dat een paar jaar geleden had geroepen, was je keihard uitgelachen. De Stinger is echter een auto die we heel serieus moeten nemen.

Het merk kwam van ver, maar deed dat wel met grote stappen: Kia is groot geworden met budgetauto's, maar bouwt inmiddels – zoals gevoeglijk bekend is – auto's die zich in alle opzichten kunnen meten met de producten van Europese volumemerken. De Zuid-Koreanen hebben het volgende doel echter al voor ogen. Ook de zogenoemde premiummerken moeten stukje bij beetje rekening gaan houden met nieuwe concurrentie uit onverwachte hoek. Met de Stinger heeft Kia namelijk gerenommeerde spelers als Audi (A5 Sportback) en BMW (4-serie Gran Coupé) in het vizier. En het moet gezegd, het eindresultaat ziet er bijzonder geslaagd uit.

De typische 'tiger nose'-grille oogt door zijn breedte imposanter dan ooit, terwijl ook de grote luchtinlaten en de priemende ledkoplampen ervoor zorgen dat deze Kia serieus wordt genomen. En dan zijn er nog die lange motorkap, de fraaie inkepingen in de flanken met luchtuitlaten, de 19-inch wielen en de lage, coupéachtige achterzijde met vier portieren en grote achterklep. Een sterk staaltje van hoofddesigner Peter Schreyer, die overigens niet als enige westerling betrokken was bij de ontwikkeling van Kia's nieuwe topmodel. Zijn landgenoot Albert Biermann, die tot voor kort bij BMW's M-divisie werkte en zodoende verantwoordelijk was voor auto's als de M3 en M5, heeft zich namelijk als ontwikkelingschef beziggehouden met de technische aspecten.

Qua techniek leunt de Stinger sterk op de G80, een model van Genesis, het luxemerk van Hyundai. Zodoende beschikt de top-Kia in tegenstelling tot de minder heftige modellen uit het Kia-gamma over in lengterichting geplaatste motoren, achterwielaandrijving en een onderstel met McPherson-veerpoten aan de voorzijde en een multilink achteras. Tegen meerprijs is vierwielaandrijving met torque vectoring en – voor het eerst bij Kia – elektrisch verstelbare schokdempers verkrijgbaar. Een achttraps automaat behoort tot de standaarduitrusting, terwijl er op motorengebied keuze is uit een 2,2-liter dieselmotor met 200 pk, een 2,0-liter turbobenzinemotor met 255 pk en een 370 pk sterke biturbo-V6.

Bij onze eerste korte kennismaking met Kia's nieuwe vlaggenschip op de testbaan van het merk weet de uit de kluiten gewassen Stinger indruk te maken met zijn daadkrachtige aandrijflijn, mooie balans en verbazend directe besturing. De V6 maakt een mooi zwaar geluid en zorgt ervoor dat deze auto desgewenst flinke stappen voorwaarts zet. Daarbij voelt de auto lichtvoetig, maar niet nerveus aan. "De Stinger moet qua rijden waarmaken wat zijn uiterlijk belooft", zo stelde Biermann zichzelf ten doel. Missie geslaagd.

Mochten er nog steeds mensen zijn die het merk Kia onderschatten, dan worden ze nu definitief wakker geschud. De Stinger is een indrukwekkende auto met een waanzinnig design en hoogstaande techniek. Het zal een hele opgave worden om Audi- en BMW-rijders de weg naar de Kia-showroom te laten vinden, maar de Stinger is beslist opgewassen tegen de eerdergenoemde A5 Sportback en 4-serie Gran Coupé. En dat is voor een nieuwkomer een prestatie van formaat.