Kia Picanto Podiumkandidaat

De tweede generatie Picanto lanceerde Kia voor het eerst naar de top van zijn segment. We zoeken uit of zijn opvolger met die hoge verwachtingen kan omgaan.

De lijn omhoog is onmiskenbaar. Het gaat goed met de Koreaanse autoindustrie. Zowel Hyundai als Kia pakken meer en meer marktaandeel, zowel in Nederland als in Europa. De topmensen luisteren goed naar commentaar en wensen, passen de modellen aan naar aanleiding van kritiek en beginnen opnieuw. En als het hun zelf niet lukt om Europese verfijning in hun modellen te krijgen, dan kopen ze simpelweg Europese expertise in. Al meerdere Europese toppers op design- en onderstelgebied werden bij gevestigde merken weggeplukt om in Korea de merken Hyundai en Kia naar grote hoogten te stuwen. Het resultaat mag er zijn, want Kia is inmiddels het grootste Aziatische merk in Nederland en weet in de particuliere markt af en toe de nummer één te worden op de ranglijsten. De Picanto was in aantallen daarbij de afgelopen jaren het belangrijkste model in Nederland. Er wacht de nieuwe generatie Picanto dus een flinke uitdaging.



NIET GROTER

De auto staat op een compleet nieuw platform, waarvan in de toekomst ook de nieuwe Hyundai i10 gebruik zal maken. Uiterlijk lijkt het evenwel meer om een ingrijpende facelift te gaan. Geen toeval, want Kia wil zijn designtaal rustig uitbouwen en niet bij iedere generatie compleet opnieuw beginnen. Zo'n aanpak is de basis voor een goed restwaardebeleid. De looks zijn wel stoerder geworden, met een nog indringender neus en brede wielkasten. De stoere jongen op de foto's is de versie met GT-line pakket, waarbij je een grille met rode accenten, booskijkers en rode biezen krijgt. De lengte en breedte van de auto zijn tot op de millimeter gelijk aan die van de tweede generatie, maar er zijn evengoed verschuivingen. De wielbasis is toegenomen en de nieuwe Picanto is iets hoger dan voorheen. Het gevolg van die twee maatregelen is dat de achterpassagiers meer ruimte hebben. De bagageruimte is bovendien toegenomen tot 255 liter, waarmee de Picanto tot de top van zijn segment behoort.

Voorin is het geheel ook iets ruimer geworden. Zo heb je meer plek voor je knieën omdat de stuurkolom iets hoger staat. De zitpositie is goed; de stoel zou wel iets langer mogen zijn. De kwaliteit van de cockpit is voor dit segment buitengewoon. De knoppen op je stuur, de klimaatcontrole en met name het multimediasysteem zetten echt een nieuwe standaard in deze klasse, al wist de Opel Karl hier eerder goede zaken te doen. Houd er wel rekening mee dat veel van deze zaken optioneel zijn, net als de verschuifbare middenarmsteun. Zoals gebruikelijk bij Kia zijn de meeste zaken niet los te bestellen, maar onderdeel van een uitvoering.

TURBO VOLGT

Vooralsnog zijn er twee bekende motoren leverbaar: een driecilinder 1.0 met 67 pk en een viercilinder 1.2 met 84 pk. Dit najaar volgt een nieuwe 1,0-liter turbomotor met 100 pk. Wij probeerden de 1,2-liter variant, die in de meeste gevallen de versie is die je moet hebben. Behalve op de steilste heuvels (zoals we die in Nederland niet kennen) presteert het blok naar wens. De 1.0 zouden we alleen overwegen als de Picanto je tweede auto wordt en je zelden de stad verlaat. De toekomstige 100 pk-versie transformeert de Picanto ongetwijfeld in een leuk scheurijzer, maar de prijs zal bepalen of het tegen die tijd een musthave is. Het onderstel is goed uitontwikkeld, de demping is duidelijk een tikje volwassener dan bij de voorganger. Die had bovendien – vooral op nat wegdek – veel last van onderstuur, al lag dat voor een groot deel aan de banden. Het nieuwe onderstel is merkbaar beter en houdt de kleine auto altijd goed op de weg, met meer tractie dan voorheen. De besturing is bovendien directer en levert meer feedback, niet verrassend na de goede besturing in auto's als de Niro en de Sportage. De vijfbak is nog altijd niet de meest communicatieve in zijn soort, maar roept nooit ergernis op.

Kijkend naar het eindresultaat concluderen we dat Kia heeft gefocust op de grootste minpunten van de tweede generatie Picanto, terwijl het goed heeft gelaten wat goed was. Het lijkt zo simpel, maar genoeg concurrenten doen daar nodeloos ingewikkeld over. De nieuwe Picanto knalt opnieuw meteen naar de top van het segment en mag daar strijden om een podiumplaats.

Volwassen en ruim interieur + Goede rijeigenschappen - Leuke opties drijven de prijs op

Leuke opties drijven de prijs op - Huidige motoren niet overweldigend