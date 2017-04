Slideshow

Jeep Compass Kompas in de goede richting

Laten we wel wezen: de huidige Jeep Compass speelt geen rol van betekenis tussen concurrenten als de Mazda CX-5, Volkswagen Tiguan en de onlangs verschenen Skoda Kodiaq. De nieuwe Compass moet daar verandering in brengen. Met een aantrekkelijker design, modernere aandrijflijnen en, als het goed is, betere rijeigenschappen. Als eerste Nederlandse magazine kregen wij de kans om in Texas met de grotere broer van de Renegade te rijden.

Die Renegade noemen we niet voor niets, want de Compass staat op een verlengd platform van die kleine Jeep. Met zijn lengte van 4,41 m en breedte van 1,82 m is hij 15 cm langer en ongeveer net zo breed. En daarmee profiteert het merk wederom volop van de Italiaanse kennis en ervaring die partner Fiat binnenbracht. Niet alleen qua platform, maar ook op motorisch vlak en dat is uitermate belangrijk voor succes in Europa. De nieuwe Compass vervangt twee modellen van Jeep: zijn gelijknamige voorganger en de Patriot. Hij wordt gebouwd in Brazilië en Mexico en in de toekomst waarschijnlijk ook in China en India. Het is dan ook een zogeheten wereldauto, die in meer dan honderd landen verkocht zal worden en die moet bijdragen aan de verkoopdoelstellingen van Jeep voor 2018: meer dan twee miljoen stuks. Gedurende de afgelopen vijf jaar is de verkoop al verdubbeld en de groeiende vraag naar SUV's (en crossovers) zal Jeep geen windeieren leggen. Bovendien kan het merk bogen op een fraaie historie. Ook niet onbelangrijk. Samen met Land Rover behoort Jeep tot de grondleggers van dit segment en de Amerikanen legden tijdens de Tweede Wereldoorlog met de Willys Jeep de basis voor breed inzetbare auto's met vierwielaandrijving. Het mag dan een totaal irrationeel argument zijn bij de aanschaf van een auto, maar een argument is het wel degelijk.



ADAPTIEVE KONI-DEMPERS

Maar laten we ons eerst maar eens op de feiten richten. Kan deze nieuwkomer een vuist maken tegen al zijn sterke concurrenten? Wat prijsstelling betreft kunnen we daar nog niet over oordelen, maar we verwachten een instapprijs van ergens rond de € 30.000. Zoals gezegd zijn we in de States en rijden we met de Amerikaanse versie. Die heeft een 2,4-liter viercilinder met 180 pk en 237 Nm, in dit geval gekoppeld aan de negentraps automaat van ZF, die in tegenstelling tot de motor wél leverbaar is in Europa (alleen 4WD). We vragen aan James Lyijynen (zijn verre voorouders komen uit Finland, vandaar de naam) wat verder de verschillen zijn. ";Die zijn niet zo heel groot. Vering en demping zijn gelijk, de calibratie van de stuurinrichting is anders en voor de voorwielophanging gebruiken we in de Europese versie andere lagerbussen", legt hij uit. Ook zijn er adaptieve schokdempers van Koni. Het interieur ziet er qua ontwerp en afwerking goed uit. Uiteraard herkennen we elementen van Fiat.

De zitpositie is, zeker ten opzichte van de vorige Compass, goed in te stellen. Wat besturing betreft valt inderdaad meteen op dat het systeem vrij veel wegfiltert, maar wel lekker direct is. De compacte Jeep gaat gewillig een bocht in en helt nauwelijks over. De onderstelafstemming is absoluut niet als typisch Amerikaans te kenmerken. De adaptieve schokdempers doen hun werk uitstekend en zorgen voor voldoende comfort op rechte wegen. Ze zijn snel paraat als het erop aankomt. Vergeleken met de concurrentie in dit segment staat de nieuwe Compass zijn mannetje. Minder scherp dan bijvoorbeeld de Seat Ateca, maar wel weer een snufje speelser dan de Hyundai Tucson. Over de motor valt eigenlijk niet zo veel te zeggen. We zijn de laatste jaren gewend geraakt aan turbomachines met instant koppel, iets waar het bij deze 2.4 aan ontbreekt. Daarom is het ook lastig om iets zinnigs te melden over de 9-traps automaat, die hier niet zo goed bij de les lijkt. Overigens gaat de transmissie pas bij circa 120 km/h naar de negende versnelling. Die zullen de Amerikanen daardoor niet vaak gebruiken.



EEN ECHTE JEEP!

Jeep zou Jeep niet zijn als het geen uitdagend off road-parcours zou hebben uitgezet om duidelijk te maken dat er geen afbreuk aan de kernwaarden van het merk is gedaan. We stappen over in de Trailhawkversie. Die heeft ruim 21 mm meer bodemvrijheid, extra beschermplaten voor de motor en de brandstoftank en vierseizoenenbanden. Het systeem dat de 4WD-regelt kent een extra modus ('Rock') en het differentieel een andere eindoverbrenging. Een lage gearing is er ook, net als Hill Descent Control. Verder is de Trailhawk te herkennen aan een aantal rode elementen. Helaas komen de rode sleepogen onder de voorbumper op onze markt te vervallen, in verband met de voetgangersveiligheid. Ook het interieur kent details in rood. De Compass klautert vrijwel overal dooren overheen. Niks laffe nep-SUV, dit is een échte Jeep! Lekker belangrijk, zul je zeggen, maar voor Jeep zou het een afgang zijn als deze auto niet meer zou aankunnen dan een modderig bospad. In Nederland zal de voorwielaangedreven versie waarschijnlijk het populairst zijn, in Alpenlanden is de 4WD meer in trek.

De Compass is vrijwel net zo breed als de Renegade en dat zie je terug in het interieur, met name op de achterbank. Daar is weliswaar voldoende hoofd- en beenruimte, maar met drie man naast elkaar wordt het er snel benauwd. De kofferbak behoort ook niet tot de ruimste in dit segment. Jeep belooft een goede standaarduitrusting, met onder meer Lane Departure Warning en Forward Collission Warning met remfunctie. Alles bij elkaar heeft Jeep zijn huiswerk goed gedaan. In zijn segment is de nieuwe Compass een opvallende verschijning, die zonder meer een betere positie verdient dan de huidige versie. Vanaf deze zomer staat hij bij de dealers.

Oordeel + Fris, markant design

Fris, markant design + Volop assistentiesystemen standaard en optioneel - Niet de ruimste in zijn klasse

Niet de ruimste in zijn klasse - Aan de zware kant