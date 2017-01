Slideshow

Infiniti Q60 Uitbundige Q60 gaat niet op in de massa

Het Europese offensief van Infiniti begint vorm te krijgen. Het hoofdkantoor strooit blije persberichten rond over indrukwekkende groeipercentages. Voor een groot deel zijn die toe te schrijven aan de Q30, die op de Mercedes GLA is gebaseerd. Maar er is dit jaar nóg een nieuw model: de Q60. En die auto proberen we eens uit.

De coupé. Een mooie, klassieke carrosserievorm die door steeds minder fabrikanten wordt omarmd. Als we erover nadenken, zijn het alleen nog merken als BMW, Audi, Mercedes-Benz en Lexus die het aandurven zo'n auto in het programma te houden. Infiniti nam echter de Q50 vierdeurssedan als basis en introduceert de Q60, die concurreert met auto's als de Audi A5, BMW 4-serie en Lexus RC. Wanneer je om de auto heen loopt, zie je dat de Japanners nadrukkelijk niet hebben geprobeerd een kopie van een Duitse auto neer te zetten. De ontwerpers kregen de ruimte om meer te spelen met details, waardoor de Q60 de moeite van het bekijken waard is. Het knikje bij de kleine zijruit springt het meest in het oog. De ontwerpers draaiden de hoek als het ware naar binnen en aangezien je dat bijvoorbeeld ook bij de compactere Q30 ziet, kunnen we het gerust een Infiniti-familietrekje noemen. Naast een superstrakke Audi A5 is hij misschien wat uitbundig vormgegeven; het is in ieder geval niet de bedoeling in de massa op te gaan met deze auto. Kijk bij de voorwielen: je ziet een soort kieuw of spatlap, een luchtdoorlaat met chromen lijst én een motoraanduiding. Dat zijn nogal veel details op een heel klein oppervlak. Aan de voorzijde zien we lijnen in de grille die precies tegen de verwachte richting in lopen. De auto lokt reacties uit en dat is duidelijk opzet.



ROMMELIG

Binnenin is het ook niet zo strak, maar hier ligt het woord rommelig op de loer. Kijk naar de middenconsole, waarin twee schermen zijn opgenomen. Waarom twee, en waarom zijn ze niet hetzelfde? Het ene zit wat verzonken in het dashboard, het andere niet. Het bovenste heeft een lagere resolutie dan het onderste en op de schermen zelf wordt er gegoocheld met typografieën: groot, klein, hoofdletters, kleine letters; je komt van alles tegen. Het zijn wel touchscreens, maar sommige functies zijn toch alleen met fysieke knoppen buiten het scherm beschikbaar. En dan is er óók nog een draaiknop om alles te bedienen. Het geeft geen strakke indruk, maar de keuze is reuze. En dat is alleen nog maar de middenconsole; bij de klokken achter het stuur gaat het er ook wat chaotisch aan toe.

DUWTJE IN DE RUG

Infiniti geeft Q60-klanten de keuze uit twee motoren: een direct ingespoten viercilinder 2,0-literturbo met 211 pk en een 3,0-liter V6 met dubbele turbo die een indrukwekkende 405 pk op de specificatielijst zet. De laatste is standaard een vierwielaandrijver, de eerste heeft achterwielaandrijving. Een zeventrapsautomaat is altijd standaard. Voor de eerste kennismaking rijden we de Q60 met basismotor, maar het is allerminst behelpen. De motor heeft een breed toerengebied, waarin het maximumkoppel van 350 Nm beschikbaar is, en dat maakt hem lekker soepel. Als het moet, is hij heus vlot, maar hij nodigt eerder uit tot een gematigde rijstijl. De automaat versterkt dat alleen maar, want er bestaan sneller schakelende exemplaren.

De Q60 heeft op de Sport en Sport Techuitvoeringen 'Dynamic Digital Suspension', waarbij je met schuifschakelaar naast de automaatpook kunt kiezen uit verschillende instellingen voor je demping, besturing en transmissie. Zodra je die laatste op de sportiefste stand zet, lost het trage schakelen voor een groot deel op. Over de adaptieve besturing waren we voorheen niet zo te spreken bij Infiniti, maar de Q60 heeft de tweede generatie van dit systeem. Die lijkt meer informatie door te geven, maar met name rond het midden en bij insturen voelt het nog altijd wat onnatuurlijk aan.

De Q60 heeft vier uitrustingsniveaus voor de tweeliter, de V6 is er alleen in een van de twee meest complete uitvoeringen. Prijzen beginnen bij € 47.550 en lopen door tot ruim € 91.000. Bij gelijke uitrusting is het gat tussen de 2.0t en 3.0t niet alleen zo'n 200 pk vermogen, maar ook 35.000 euro. Dat biedt wat ons betreft ruimte voor een derde motoroptie in het gamma, die daar tussenin past.

Oordeel + Soepele motor - Rommelig interieur

Rommelig interieur - Groot gat tussen 2.0 en 3.0

