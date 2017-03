Slideshow

Infiniti Q50 3.0T Voordeligste 400-plusser

Voor een vriendenprijsje levert Infiniti een vierdeurs gezinsauto met maar liefst 400 pk. Is dit de machine waarvan bij onze oosterburen de rillingen over de rug lopen?

Jezelf bij de gevestigde orde aan de bovenkant van de markt positioneren vraagt veel inzet en vooral een grote dosis uithoudingsvermogen. Dat weten ze bij Audi, dat weten ze bij Lexus en dat merken ze ook bij Infiniti. Aan goede bedoelingen ontbreekt het de edele dochter van Nissan absoluut niet en opgeven is geen optie. Dat levert, behalve zakelijk redelijk verantwoorde auto's, soms ook leuke verrassingen op. Een mooi voorbeeld van dat laatste is de Q50 3.0t. Onder de motorkap van deze keurige D-segmentsedan huist een drieliter-V6. Nu is dat op het eerste gezicht niet meteen heel spraakmakend, maar de wetenschap dat die machine goed is voor 405 pk en 475 Nm werpt een heel ander licht op de zaak. Dat zijn getallen die onze oosterburen voorbehouden aan versies die getooid worden met letters als M of AMG. En misschien wel het aardigste getal is de prijs die bij die 405 pk hoort: € 65.790. Hiermee is de Q50 de goedkoopste auto die je in Nederland met meer dan 400 pk kunt kopen. Bij alle andere merken die hier te koop zijn, moet je voor zo veel vermogen namelijk ruimschoots meer dan een ton neertellen. En dan krijg je er doorgaans een set vleugels, randjes en lipjes bij die het vrijwel onmogelijk maken anoniem de straat in te rijden. Zo niet bij Infiniti; de 3.0t is anderhalve centimeter lager dan de lichter gemotoriseerde versies en standaard alleen verkrijgbaar met 19-inch lichtmetaal. Dat is alles. Je zou het bijna een alledaagse verschijning noemen. Nou ja, ware het niet dat je nog steeds niet op iedere straathoek een Infiniti ziet staan.

DAS: JAMMER

Weggeschoten vanuit stilstand passeert de naald van de snelheidsmeter volgens de fabrikant na 5,1 seconden het getal 100. Wij twijfelen er geen moment aan. Hoewel dat voor 400 pk misschien niet eens grensverleggend is, is het in elk geval best rap. Ook tijdens tussenacceleraties vertoont de V6 een en al levenslust. Met alle knoppen op Sport reageert de motor lekker scherp op het gaspedaal. Vol enthousiasme duwt hij je naar voren, keer op keer, ogenschijnlijk onvermoeibaar. Aan trekkracht is nimmer gebrek. En de zeventrapsautomaat weet het allemaal keurig te volgen. Dit is waarom je deze auto zou willen hebben.

Maarrr … je mag dan voor een vergelijkbaar bedrag bij de concurrentie minder pk's krijgen, in veel gevallen levert dat wel meer rijplezier op. Rijplezier wordt namelijk bepaald door veel meer dan alleen de motor. Het gaat om het totaalplaatje. Wielophanging en besturing zijn minstens zo belangrijk en daar laat deze Infiniti het liggen. In het elektronisch gecontroleerde onderstel zit te veel activiteit, onrust. De auto mist daardoor scherpte. Je weet zodoende te weinig waar je aan toe bent zodra je met die potente motor de grens wilt opzoeken. Dat geldt in nog grotere mate voor de besturing. De auto is voorzien van wat Infiniti Direct Adaptive Steering (DAS) noemt: steer by wire. Ze kloppen zich bij Infiniti op de borst dat ze daarmee de eerste ter wereld zijn. Terecht. DAS ís ook leuk in combinatie met Active Lane Control, waarmee de auto zichzelf op de snelweg binnen de lijnen houdt, maar níét op het moment dat je op een attractief parcours het potentieel van de V6 aanspreekt. Omdat er geen directe verbinding is tussen stuur en voorwielen, mis je de beleving. Het contact verloopt via stekkers en snoeren; alleen in noodgevallen treedt er een mechanische verbinding in werking. De wielverdraaiing, en daarmee de ingeslagen koers, wordt door de computer bepaald en omgekeerd creëert de elektronica een kracht in het stuurwiel om de bestuurder het gevoel te geven van wat er zich tussen band en wegdek afspeelt.

Op papier klinkt het heel mooi, in de praktijk voelt het erg kunstmatig aan. Precies wat je niet wilt bij een auto met zo'n dikke, uitnodigende krachtbron. Ja, die V6 is leuk, alleen is de Q50 er de auto niet naar om die motor fatsoenlijk partij te geven. Om lol te maken voor nog geen 70 mille kennen we betere rijmachines. Wat te denken van bijvoorbeeld een Mercedes-Benz A 45 AMG of een BMW M240i? Hoewel die net geen 400 pk hebben, gaan ze evengoed als vergif, terwijl zij wél aan het asfalt kleven en wél messcherp sturen. Maar als je toch je zinnen op een Q50 hebt gezet en voornamelijk in de markt bent voor het comfort dat deze auto in de comfortabele modus heeft te bieden, dan ben je met de Q50 2.0t met zijn 211 pk tweeliter ook prima geholpen. En die heb je al vanaf € 49.380.

+ Geweldige motor + Goedkoopste 400 pk-auto - Kunstmatige besturing - Geen verfijnd onderstel

