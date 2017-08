Slideshow

Hyundai Kona Vrolijke Frans

Hyundai kan het snel groeiende segment van mini-SUV’s niet langer links laten liggen. Met de Kona is de wereld een opvallend gestileerde pseudo-terreinwagen rijker.

Met de eerste generatie Tucson was Hyundai er indertijd als de kippen bij in het segment van compacte SUV's. Sterker nog, het Koreaanse merk was één van de grondleggers van deze klasse. Bij de opkomst van de nog kleinere SUV'jes in de klasse daaronder heeft Hyundai echter lange tijd de kat uit de boom gekeken. Maar nu kunnen we kennismaken met de Kona, die met een vrolijk design onze harten wil veroveren. Hij straalt echt uit dat hij lol wil trappen. De dubbele koplampen springen direct in het oog, net als de stoer ogende zwarte wielkastranden, die optisch doorlopen in de bumpers. Maar hoe opvallend zijn design ook is, het praktische gebruiksgemak is niet vergeten. Dankzij het handzame formaat kun je er ook in de stad goed mee uit de voeten en bij de vormgeving van het interieur is duidelijk alles in het werk gesteld om zo veel mogelijk functionaliteit te bieden.

Iedereen vindt snel zijn weg in de Kona, die met een lengte van 4,17 meter, een breedte van 1,80 meter en een hoogte van 1,55 meter qua formaat een plek inneemt tussen de Renault Captur en de Opel Crossland X. De voorstoelen ondersteunen het lichaam goed en er is meer ruimte dan je op grond van de compacte buitenmaten verwacht. Kleine smet op zijn blazoen: de hoofdruimte voorin is aan de krappe kant. Op de bagageruimte valt echter niets te aan te merken, want die heeft een inhoud van 361 tot 1.143 liter.



LEVENDIGE INDRUK

De Kona – een platformbroer van de Kia Stonic – verschijnt aan de start met twee turbobenzinemotoren met directe inspuiting. De 1,0-liter driecilinder met 120 pk is gekoppeld aan een handgeschakelde zesbak en heeft voorwielaandrijving, terwijl de 1,6-liter zijn 177 pk altijd afgeeft aan alle vier de wielen via een zeventraps automaat met dubbele koppeling. Met die laatstgenoemde variant maken we onze eerste meters. De viercilinder turbomotor heeft weinig moeite met de 1,4 ton zware Kona. Hij maakt een levendige indruk tijdens het accelereren en klinkt alsof hij er zin in heeft. De automaat speelt het spel enthousiast mee en schakelt rap, hoewel dat niet altijd even soepel gaat. Het onderstel is softer afgesteld dan verwacht, maar ons testexemplaar is een Noord-Amerikaanse uitvoering. Die rolt soepel en zelfs licht deinend over dwarsrichels en andere oneffenheden. Door de erg gevoelloze besturing voelt de Kona ondanks zijn compacte formaat echter niet zo handzaam aan als verwacht. Daar helpt de rijmodus-knop, waarmee je de besturing en het aanspreekgedrag kunt aanpassen via de modi Comfort en Sport, niet veel aan. De Europese versie zal wendbaarder en lichtvoetiger aanvoelen, zo beloven de ingenieurs van het merk ons. In het najaar weten we meer, want dan verschijnt de Kona in de Nederlandse showrooms.



BIJZONDERE CREATIE

Komend voorjaar volgt een nieuwe motor, een 1,6-liter diesel met 115 pk, die gekoppeld is aan een handgeschakelde zesbak; deze versie heeft voorwielaandrijving. Van deze dieselmotor komt ook een variant met 136 pk beschikbaar, met automaat en vierwielaandrijving. Volgend jaar zomer volgt de elektro-Kona, die volgens het Koreaanse merk een actieradius van 390 kilometer gaat krijgen. Het rap uitdijende segment van kleine SUV's is weer een bijzondere creatie rijker. De Kona is een ware eyecatcher met zijn coupé-achtige vorm en kunststof beschermdelen rondom. Als de Koreanen het rijgedrag nog een beetje weten aan te passen aan de Europese smaak en hun nieuwe telg aantrekkelijke prijskaartjes meegeven, heeft het merk naar alle waarschijnlijk weer een succesnummer in handen. In het compacte SUV-segment vallen uitgesproken vormgegeven auto's nu eenmaal erg in de smaak, kijk maar eens naar de bijzonder goed verkopende Toyota C-HR.