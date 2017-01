Slideshow

Honda Civic Civic is zijn wilde haren kwijt

Voorbij zijn de designexperimenten met extravagante lijnen: de nieuwe Civic oogt opvallend braaf. Dat neemt niet weg dat hij sportiever rijdt dan ooit – en de nieuwe turbomotoren zijn absoluut een aanwinst.

Waar zijn de Magic Seats gebleven? De rechtop te plaatsen achterbank die uniek was in dit segment, schittert in de nieuwe Civic door afwezigheid. Het handige zitmeubilair is wegbezuinigd. Wat ook verdwenen is, is het futuristische uiterlijk dat zijn voorgangers kenmerkte. Het is niet langer een compacte, sportief gelijnde hatchback, de compacte Honda is langer en lager geworden. Het nieuwe design is op zijn zachtst gezegd even wennen, maar het vloeit voort uit het feit dat de Amerikanen naast de sedan nu ook de Civic met vijfde deur voorgeschoteld gaan krijgen.

Onderhuids is er ook een hoop gebeurd bij de tiende generatie van Honda's compacte middenklasser. De techniek is voor een groot deel vernieuwd. Zo werd de wielbasis drie centimeter langer, om de achterpassagiers meer ruimte te bieden. Achterin kunnen nu ook langere mensen goed zitten. In dat opzicht doet de Honda niet onder voor de Audi A3, die voor de Honda-ingenieurs als maatstaf diende. De bagageruimte heeft dankzij de langgerekte achterzijde een inhoud gekregen van maar liefst 478 liter, waarmee hij tal van concurrenten achter zich laat. De bestuurder zit minder op de bok dan voorheen: de stoel is 3,5 centimeter lager geplaatst doordat de benzinetank, die vroeger onder de voorstoelen zat, nu op meer gebruikelijke wijze voor de achteras is geplaatst. Ook het dashboard met zijn instelbare display voor de weergave van onder meer de snelheid oogt conventioneel, wat als voordeel heeft dat de ergonomie een stuk beter is dan voorheen omdat de knoppen nu daar zitten waar je ze verwacht. Wat overigens niet beter is geworden, is het zicht schuin naar achteren toe. Door de schuin geplaatste achterruit is daar zelfs nauwelijks sprake van.

Fijnbesnaarde loopeigenschappen

De tegen meerprijs leverbare demperverstelling is nieuw, maar de rijprogramma's die je in menig concurrent kunt selecteren, tref je aan boord van de Civic niet aan. Dat maakt het rijden er overigens niet minder prettig op, want de besturing is nauwkeurig en harmonieus, terwijl het onderstel met de dempers in de stand 'normal' zelfs als de auto is voorzien van 17-inchwielen voldoende comfort biedt. Het is geen liefde op het eerste gezicht met de Civic, maar tijdens het rijden weet hij ons steeds meer voor zich te winnen. De 1,5 liter benzinemotor met turbo maakt ook indruk, hij weet tot 6.600 toeren per minuut te overtuigen met fijnbesnaarde loopeigenschappen. De versnellingsbak laat evenmin steken vallen, hij schakelt soepeler dan voorheen. Volgens de fabrikant moet de Civic met deze aandrijflijn een verbruik van 6,0 liter per 100 kilometer kunnen realiseren (1 op 16,7), maar wij kwamen tijdens onze eerste testronde op een gemiddeld verbruik van 9,3 liter/100 km (1 op 10,8). Daarbij moeten we toegeven dat de gretige motor ons wel heeft weten te verleiden om het gaspedaal wat dieper in te trappen.

Vanaf begin 2017 levert Honda de Civic niet alleen met deze plezierige 1.5, maar ook met een meer op zuinigheid gerichte 1,0 litermotor met drie cilinders. In een later stadium volgen een 120 pk sterke dieselversie, net als de razendsnelle Type R. De Tourer wordt pas in 2018 vervangen door een nieuwe generatie.

Dat de Civic normaler is geworden, heeft eigenlijk alleen maar voordelen. De storende zaken zijn verdwenen. Zo is de ergonomie van het dashboard vele malen beter, terwijl de Honda sportiever rijdt dan ooit. Dat de Magic Seats zijn verdwenen, is dan wel weer jammer.

Prijzen beginnen bij 20.780 euro. Dan heb je de relatief eenvoudige 1.0 VTEC Turbo S met 129pk zonder geluidsinstallatie. De versie die je minimaal moet hebben, de Comfort, is er vanaf 22.230 euro. De 1.5 VTEC Turbo Sport met 182 pk is er vanaf 26.680 euro.

Oordeel + Exacte, harmonieus afgestelde besturing

Geen Magic Seats meer - Zicht schuin naar achteren is belabberd