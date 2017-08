Slideshow

Fiat 500 Anniversario In één woord geweldig

‘Forever Young’, met die slogan viert Fiat het zestigjarig bestaan van de 500. En hoewel we doorgaans niet zo houden van dit soort marketing-kretologie, sluiten we ons hier dit keer van harte bij aan. Want de tand des tijds lijkt geen enkele invloed te hebben op deze knuffel-Fiat. We gaan een rondje om in de speciale jubileum-editie en onderzoeken wat de 500 onsterfelijk maakt.

Met de Fiat 500 is iets vreemds aan de hand. Waar een automodel doorgaans een levenscylcus heeft van een jaar of zeven en daarna toch wel dringend vervangen moet worden, gaat de Fiat 500 maar door en door. Sla de verkoopcijfers er maar eens op na: sinds zijn komst, tien jaar geleden, verkoopt hij steevast tussen de zes- en zevenduizend maal per jaar. De klad zit er nog steeds niet in. In het buitenland is het al niet veel anders: de verkopen van de 500 willen maar niet luwen. In 2012 werd het miljoenste exemplaar verkocht en toeval of niet: op het moment dat het tienjarig bestaan wordt gevierd, is net het tweemiljoenste exemplaar verkocht. Dat zijn ongekende aantallen voor een auto die eigenlijk alleen maar op de Europese markt wordt verkocht.

Het enige wat de afgelopen tien jaar nodig was om de 500 bij de tijd te houden, was een kleine facelift in 2015. In het kader van het zestigjarig bestaan spreken we even vlug met Roberto Giolito, die de 500 ontwierp. Hij moet glimlachen om de facelift: "We hebben toen elementen toegevoegd die al bij de ontwikkeling in 2007 waren bedacht, maar de productieversie toen uiteindelijk niet hebben gehaald. Al die vernieuwingen lagen dus al op de plank." Giolito is tegenwoordig hoofd van de klassiekerafdeling – een erebaan, dunkt ons.



DOLCE VITA

Voor het gemak telt Fiat voor dit jubileum de klassieke 500 ook maar even mee. Die kwam in 1957 om de Italianen van hun Vespa en Labretta-scooters te krijgen. En dan viert de Fiat 500 ineens zijn zestigjarige verjaardag. Wie jarig is deelt uit en Fiat trakeert op verse bonbonnetjes. Want de 500 Anniversario ziet er uit om op te eten. De voorraad is onuitputtelijk, want het betreft hier géén gelimiteerde oplage. Hij is te koop in 'Silica Orange' en 'Riviera Green', twee kleuren die duidelijk verwijzen naar tinten die ook op de klassieke 500 te koop waren. Verder heeft hij wat extra verchroomde delen aan de buitenkant en staat hij op de prachtige 'Vintage'-wielen. Als alternatief kun je ook spaakwielen bestellen, maar dat zouden we langs deze weg willen ontraden – zoals je hem hier ziet, is hij helemaal goed. Binnenin heeft Fiat geprobeerd de 'Dolce Vita'-stijl uit de jaren 60 te vatten. Met succes, mogen we wel stellen. Daartoe draagt de speciale stoelbekleding bij met biesjes en logo's in de exterieurkleur. Het is in één woord geweldig.

Het is tijd om te gaan rijden en daarbij moet de objectieve bril weer op. Want als het gaat om rij-eigenschappen, heeft de 500 de afgelopen tien jaar ons hart nooit weten te stelen. Daar komt nog eens bij dat de jaren gaan tellen. Inmiddels zijn er verschillende stadsauto's bijgekomen en vergeleken met de nieuwe modellen is de 500 maar een onrustige ervaring: hij springt vrolijk over het plaveisel en de besturing is lekker licht, maar ook indirect. Mogen we je er even aan herinneren dat de techniek van de 500 is gebaseerd op de vorige Fiat Panda, die stamt uit 2003? De motor is in dit jubileummodel altijd de 80 pk sterke tweecilinder. Die Twinair past naadloos in het 'Dolce Vita'-idee. De klassieke 500 was immers ook voorzien van een tweepitter. Hij heeft een uniek geluid en de 500 is er lekker vlot mee.



OP UITERLIJK

Op de fraaie stoelen houd je het echt niet langer dan een uurtje uit. Daarna wil je je rug en ledematen wel weer eens in hun oorspronkelijke vorm terugvouwen. Roberto Giolito brengt verheldering: "De 500 is ontwikkeld met het idee dat een inzittende vóór maximaal 1,90 meter is en achterin 1,65 meter." En daar zit je als Nederlander al gauw een beetje boven. Hoe kunnen we het blijvende succes van de 500 verklaren? Hij moet het hebben van zijn leuke snoetje en mooie aankleding. Een 500 koop je puur op uiterlijk. Niets meer, niets minder.

De Anniversario is te koop vanaf € 19.095; kies je de duurste, een 500C met Dualogic, dan is dat € 23.095. Nog steeds met de objectieve bril op kopen we daar twee nieuwe Panda's voor. Die rijden beter en zijn een stuk praktischer en moderner. Maar ja, de Panda smoelt natuurlijk niet half zo leuk.