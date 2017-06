Slideshow

Donkervoort D8 GTO RS Hollandse hypercar

Nog extremer, nog sterker, nog lichter. De Donkervoort D8 GTO RS is niet alleen een van de meest pure straatracers die je kunt kopen, hij mag zich misschien wel de snelst sprintende auto met handbak noemen. Tot 200 km/h houdt hij een McLaren 720S namelijk gewoon bij.

De cijfers zijn op papier al duizelingwekkend: 415 pk, 695 kilo. Elke paardenkracht hoeft maar 1,67 kilo voort te stuwen. Alleen ultrasnelle motorfietsen maken het nog bonter als het op pk-/gewichtsverhouding aankomt. Van 0 naar 100 km/h in 2,7 seconden en de in hypercarland steeds belangrijker wordende 0-200-tijd doen zelfs mensen in Woking of Maranello de oren spitsen: de GTO RS heeft 7,8 tellen nodig voor die sprint. Dat is bizar snel voor een auto met handbak. Concurrenten als McLaren en Ferrari doen het met automaten met dubbele koppeling, dit product uit de Nederlandse polder presteert het met een manuele transmissie. Dat maakt het extra moeilijk! Toch maar even proberen, die launch control. Het is dezelfde die Porsche op de Cayman GT4 gebruikt, geleverd door Bosch. Het werkt fantastisch. De bak via het ultrakorte pookje in 1, de koppeling ingetrapt houden, de Sport-stand activeren, het gas volledig vloeren. Geweldig, die brute vijfcilinder turbo zet het op een brullen, de lichtbalkjes boven de toerenteller springen aan. Nu moet je nog wel met beleid de koppeling laten opkomen, maar de techniek vangt het mooi op. Sensationeel!

De GTO RS moeten we zien als de GTO 2.0. Maar het prototype waarmee ik drie jaar geleden reed en dat ik als de meest extreme straatauto beschouwde die ik ooit reed, blijkt te zijn geëvolueerd tot iets nog heftigers! De RS weegt 75 kilo lichter dan het prototype destijds. Op zo'n gewicht een enorme winst, behaald door bijvoorbeeld de middentunnel, het omhulsel van de versnellingsbak en de cardanas van carbon te maken in plaats van staal. De olie- en waterkoeler zijn bij elkaar geplaatst en anders van opzet. De neus werd breder en werkt meer als een spoiler. Dat was nodig. Bij 200 km/h+-bochten was het front wat licht en was er nul kilo druk op de vooras. Nu is dat bij 200 km/h 50 kilo. Achter bedroeg de downforce 30 kilo, nu is dat ook 50. Aan boord zien we een knop waarmee je de mate van tractieregeling kunt bepalen. Net als in een monster als de Mercedes-AMG GT R. Zo hardcore is de GTO RS. De demping drukt onverbiddelijk elke kleine vorm van beweging die er in het pijlvormige monster kan ontstaan de kop in.

Keihard is de RS, waar de GTO aan het begin van zijn loopbaan beduidend softer was. Overigens is alles relatief, en bij een auto die in zulke kleine aantallen wordt geproduceerd, valt veel naar eigen wens af te stellen. Er zijn 90 GTO's gebouwd in 3 jaar en dat zijn voor de fabrikant in Lelystad ongekende aantallen. In deze RS zit een extra kort stuurhuis, wat het sturen nog zwaarder maakt, maar dat kun je naar wens laten aanpassen. Over aanpassen gesproken, voor een Donkervoort moet je niet al te zwaarlijvig zijn … Je moet je zelf in een kuipje laten zaken, vervolgens met vijfpunts gordel vastsnoeren en dan hopen dat je schoenen niet te breed en te lomp zijn om de pedalen goed te kunnen bedienen.

Ook als S

Het gaat er in de auto doeltreffend aan toe. Een duizelingwekkend aantal meters en voor de bestuurder zit een digitaal scherm met daarin de weergave van het aantal toeren dat de motor maakt en de snelheid, maar ook zaken als olietemperatuur en bovenin een rij lampjes voor het juiste schakelmoment. De 2.5 TFSI wek je met een Audi-sleutel tot leven nadat eerst de hoofdstroomschakelaar is omgezet. Het kleine stuur is met alcantara bekleed, met stiksel ter indicatie van de middenstand. Hetzelfde alcantara met fraai stiksel zit ook over de middentunnel. Verder veel carbon, in elk portier een handgreep met gaten erin, elke gram telt immers. De zit is ultralaag, de voorwielen zie je bewegen, een intensere band met de techniek kun je in een straatauto niet krijgen. Zeker in de RS-trim is deze Donkervoort uitermate geschikt om meteen het circuit op te gaan. Vervang de Toyo-banden door slicks en knallen maar.

Zo extreem hoeft een D8 GTO overigens niet te zijn. Er is nu ook een GTO S die uiteraard dezelfde vijfcilinder turbomotor heeft, maar qua afstelling ligt het er allemaal wat minder dik bovenop. De motor heeft naar wens 340 of 360 pk, de auto weegt 740 kilo. Bakken lol gegarandeerd voor de openbare weg, maar zonder dat brute karakter van de RS, dat is het bestaansrecht van de iets minder heftige S. We kunnen deze versie heel goed begrijpen, want net als bij Porsche staan de letters RS bij Donkervoort voor het meest extreme wat je maar kunt verwachten. Tot een alles verpulverende rondetijd op de Nordschleife van de Nürburgring heeft het nog niet geleid. ";Eerst maar eens de tijd van de Koenigsegg One:1 op Spa-Francorchamps verbeteren", zegt Dénis Donkervoort, zoon van oprichter Joop. Dat is momenteel met 2:32:14 minuten de recordhouder onder de straatauto's op het circuit in de Ardennen. De ambitie alleen al zegt genoeg over de league waarin de Donkervoort D8 GTO RS zich beweegt.