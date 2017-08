Slideshow

David Brown Mini Remastered Maximaal Mini

Een Mini waarvoor je dik een ton betaalt? Daarvoor draaien ze bij David Brown Automotive hun hand niet om. Of eigenlijk wel, want de klassieke Mini wordt er volledig met de hand opnieuw gebouwd, met ware pareltjes als resultaat.

Nee, deze David Brown is geen familie van de man die dik 60 jaar geleden de beroemde Aston Martin DB-modellen hun naam gaf. In 2014 verraste David Brown Automotive de wereld met de Speedback GT, een bijzondere creatie op basis van de Jaguar XKR die feitelijk een moderne interpretatie was van de Aston Martin DB5 en DB6. Nu heeft Brown de tijd opnieuw teruggedraaid en zich op een ander icoon gestort: de oorspronkelijke Mini.

We hebben het dus niet over het hippe ding uit het BMW-tijdperk, maar over het oermodel uit 1959. Brown wilde de klassieke looks behouden, maar zijn creatie tegelijkertijd alle luxe snufjes meegeven waaraan we tegenwoordig gewend zijn. Omdat het bedrijf de lat vrij hoog legt op het gebied van afwerkingskwaliteit, worden daarbij geen halve maatregelen genomen. Er gaan ongeveer duizend manuren in de metamorfose van een Mini zitten, maar daarbij wordt ten behoeve van de veiligheid wel de complete structuur onderhanden genomen. Desondanks zouden we gezien de minimale kreukelzone en het ontbreken van hedendaagse veiligheidsvoorzieningen liever geen ongeluk krijgen in dit model. Als je het schattige doosje echter ziet staan, vergeef je hem dat onmiddellijk.

De oorspronkelijke 1.300 cc-motor zorgt nog steeds voor de aandrijving, maar het vermogen is wel opgepept tot 98 pk in het geval van de rood-witte Monte Carlo-uitvoering. Net als de beige Cafe Racer, waarvan er ook 25 gebouwd gaan worden, hangt er aan de Mini in klassieke rally-outfit een prijskaartje van omgerekend € 116.000. Ja, dat lees je goed.

GEDACHTEN LEZEN

Het is natuurlijk belachelijk veel geld voor belachelijk weinig auto, maar tijdens onze proefrit door de bergen bij Monaco weet hij ons hart evengoed te veroveren. Op het eerste gezicht is het eigenlijk een normale Mini: extra lampen aan de voorkant, een wit dak, een dubbele uitlaat en 12-inch lichtmetalen wielen. Net als vroeger. Als je echter goed kijkt, zie je de specifieke Brown-details. Zo maken de koplampen en de achterlichten gebruik van ledtechniek, terwijl de tot op heden uitstekende carrosserieranden zijn gladgestreken.

Ook in het interieur ontmoet het verleden het heden. Het design oogt nog altijd klassiek met nostalgisch ogende schakelaars, maar tegelijkertijd is deze bijzondere auto voorzien van een multimediasysteem met touchscreen. Het fraaie leer, het aluminium en de sleutelloze startknop doen deftig aan.

Onder de motorkap produceert de motor bijna twee keer zo veel pk's als toen dit model nieuw de fabriek verliet. Daarmee rijdt hij nog net zo lichtvoetig als voorheen. De grijns op je gezicht wordt na elke kilometer breder, terwijl het onderstel en de besturing je gedachten lijken te lezen. Directer kan het niet. Ook het rijplezier is in de deze Mini dus maximaal. Deze auto is daardoor al met al een ronduit fascinerende mix van verleden en heden. De gemonteerde extra's zijn wellicht wat over the top, maar het rijplezier staat zelfs nog op een hoger plan dan vroeger. Je moet er flink voor in de buidel tasten, maar dan heb je ook een auto waarvan je zelfs in de straten van Monaco geen tweede exemplaar tegenkomt.

De charme van weleer + De gadgets van nu - Veel geld voor een klassieke Mini

Veel geld voor een klassieke Mini - Het veiligheidsniveau is niet bijster hoog