Dacia Duster Automatisch te duur

Het aandeel nieuwe auto’s dat met automatische transmissie wordt verkocht, is al jaren stijgende. Goede timing dus van Dacia om de Duster voortaan ook met een automaat aan te bieden. Maar een verkoophit gaat het waarschijnlijk niet worden.

Goed, de introductie klinkt misschien wat negatief, maar dat ligt allerminst aan de nieuwe automatische transmissie die Dacia introduceert. Dat is namelijk gewoon de EDC-automaat met dubbele koppeling die in diverse producten van moederbedrijf Renault wordt geleverd. Nee, het probleem ligt in het feit dat de automaat alleen wordt geleverd op de voorwielaangedreven dieselversie van de Duster. En dat is voor particuliere kopers, die

verantwoordelijk zijn voor het grootste deel van de Dacia-aankopen in Nederland, niet echt interessant.

In de dagelijkse omgang blijkt de aandrijflijn gewoon prettig. Bij de wat behoudende rijstijl die past bij de Duster, schakelt de automaat snel en bijna onmerkbaar door naar hogere versnellingen en valt de techniek de inzittenden niet lastig met schokken of merkbare onderbrekingen van de aandrijving. Keurig dus. Perfect is de automaat niet. Wanneer er opeens vermogen wordt gevraagd, gaat het schakelen vaak minder soepel en soms wacht de automaat langer dan nodig is met opschakelen. Echt storen doet dat gelukkig zelden en zoals gezegd past een rustige rijstijl bij het karakter van de Roemeense SUV. Dat komt ook door de dieselmotor die met 110 pk en 250 Nm krachtig genoeg is, maar bij hogere toerentallen wel erg nadrukkelijk van zich laat horen. Nee, beter is het om de 250 Nm bij 1.750 toeren te benutten. Dan is de auto voldoende vlot en blijft de geluidsproductie binnen de grenzen van het redelijke, gezien het budget-karakter van de SUV. Datzelfde geldt eigenlijk ook voor het onderstel. Dat is lekker comfortabel afgestemd en kan goed overweg met het soms pokdalige Kroatische asfalt dat het tijdens deze introductie voor de kiezen krijgt. Vraag je meer, dan loop je al snel tegen de beperkingen aan, maar nogmaals: dat moet je zien in de context van het beperkte budget waarmee de auto is ontwikkeld.

BUDGET-UITSTRALING

Om die reden vergeef je het de Duster ook dat eigenlijk alles goedkoop aandoet. Dat is het namelijk ook. De binnenkant is daarom opgebouwd uit stevige, maar keiharde plastics en als je de deur beetpakt voel je dat het staal erg dun is. Wat vervelender is: op de ergonomie valt ook wel het één en ander af te dingen. Zo is de zitpositie door de korte stoelzittingen en het ontbreken van axiale stuurverstelling niet voor iedereen prettig. Je zit óf te ver van het stuur, óf te dicht op de pedalen en omdat de zachte stoelen ook weinig ondersteuning bieden, kan dat bij lange ritten vermoeiend worden. Daarbij is de positie van het navigatiescherm te laag om tijdens het rijden makkelijk te kunnen zien. Positief is dan weer dat het navigatiesysteem zich eenvoudig laat bedienen en dat er een heleboel ruimte beschikbaar is in het interieur. Volwassenen kunnen prima zitten op de achterbank en de kofferbak slikt 475 liter bagage.

Tja, en dat het dan allemaal wat minder geraffineerd aandoet, dat vergeef je hem wel als je de lage prijs hoort. Toch? Nou, daar wringt de schoen een beetje. Want omdat de EDC-automaat alleen op de dieselmotor wordt aangeboden, is de prijs allesbehalve 'low budget'. Hoewel Dacia nog geen officiële prijzen heeft vrijgegeven, is dat af te leiden uit het simpele gegeven dat de Duster met dCi 110-motor en handgeschakelde transmissie al € 25.000 moet kosten. Tel daar in het meest gunstige geval nog maar eens € 1.000 bij op voor de automische transmissie. Dat is een hoop geld voor een auto die het toch voor het grootste deel van z'n gunstige prijsstelling zou moeten hebben.

Oordeel + Comfortabel

Comfortabel + Prettige automaat … - … die alleen op de diesel verkrijgbaar is

… die alleen op de diesel verkrijgbaar is - Ergonomie interieur