Citroën SpaceTourer MPV voor professionals

Een Citroën Grand C4 Picasso is een fantastisch ruime auto voor een gezin. Meer heeft een middelgroot huishouden niet nodig. Wanneer je echter professioneel mensen van A naar B brengt, heb je wel iets anders nodig, zoals een Citroën SpaceTourer.

Autofabrikanten zoeken elkaar graag op als het gaat om kostenbesparing en zeker in de bedrijfsautowereld is dat heel normaal. De verkochte aantallen zijn lager, dus een partner om de kosten mee te delen is altijd fijn. Zo werkt PSA samen met Toyota aan een bestelautoserie die als Toyota ProAce, Peugeot Expert en Citroën Jumpy de weg op gaat, maar alle drie hebben ze ook versies op geel kenteken met zes, zeven of acht zitplaatsen. Bij Citroën heet hij dan ineens SpaceTourer. Dit soort auto's vindt zijn weg meestal niet naar de gewone consument, maar wel naar hotels of bedrijven die in een shuttleservice voorzien.

Wanneer je als chauffeur aan het werk wordt gezet op een SpaceTourer heeft je baas het niet slecht met je voor. Tenminste, dat geldt in elk geval voor de uitvoering die wij reden: de 150 pk sterke 2,0-literdiesel in het stompe neusje, een handbak, de middellange uitvoering (nog altijd 4,95 meter lang) en de achtpersoons Businessuitvoering. Uit deze opsomming blijkt dus dat de combinatiemogelijkheden eindeloos zijn. Er zijn namelijk vier dieselmotoren, drie lengtes en drie uitrustingen verkrijgbaar, dus hij is redelijk op maat te maken. De chauffeur zit op een uitstekende stoel, waarop het urenlang is uit te houden. Je zit redelijk hoog en hebt dus mooi zicht op het verkeer. Het stuur ligt redelijk vlak voor je; daar moet je wel een beetje van houden. De handbak schakelt soepel, veel soepeler dan je zou verwachten als je die knoeperd van een pookknop voor het eerst vastpakt. Die lijkt gemaakt om desnoods zonder koppeling met geweld door de versnellingen te trekken. Het veercomfort is goed, zoals je van een Franse auto mag verwachten. Alleen op korte oneffenheden verraadt hij soms zijn bestelautowortels. Dan is hij wel eens wat stuiterig.



SCHUIFDEUR

Qua motor zitten we ook in de subtop. Er is een 1,6-liter die naar keuze 95 of 115 pk levert of een 2,0-liter die 150 of 180 pk produceert. Wij hebben de voorlaatste en het is logisch dat met 370 Nm koppel bij 2.000 omwentelingen per minuut de Space- Tourer heerlijk soepel is. Dat wil trouwens niet zeggen snél. Maar goed, het lijkt voor auto's met dit gebruiksdoel ook niet heel boeiend of de acceleratie van nul naar honderd in 10, 12 of 16 seconden verloopt. Wat wel telt, is of je gasten comfortabel van A naar B gaan. En of het nu een ritje is van een paar kilometer of van duizend (we probeerden het beide), de Citroën biedt veel reiscomfort. Het geluidsniveau in de auto blijft binnen de perken en de stoelen zitten goed. Achterin zijn ze niet verstelbaar, dus op een lange rit even achterover leunen, is er niet bij.

De tweede en derde zitrij bieden ongeveer evenveel zitruimte en omdat de auto best breed is (1,92 meter zonder spiegels) zit je met z'n drieën wel knus op elkaar, zonder dat het benauwd wordt. De SpaceTourer heeft alleen aan de rechterkant een schuifdeur, maar voor € 484 krijg je er links ook één. De bagageruimte is een bespreekpuntje. Zou je alle acht stoelen vullen met mensen die elk een koffer meebrengen, dan heb je een probleem wanneer je de M-versie hebt, zoals wij. De XL is 30 centimeter langer en die lengte komt geheel ten goede aan de bagageruimte. De tweede en derde zitrij kun je simpel uit de auto halen, zodat je de SpaceTourer in een handomdraai in een bestelauto verandert. Optioneel worden die zitrijen deelbaar geleverd, dan kun je dus ook losse stoelen eruit halen.

Als alternatief voor de MPV is de SpaceTourer best duur. De auto die wij reden, was inclusief opties een kleine € 60.000. Voor € 15.000 tot € 20.000 minder heb je een heel complete Grand C4 Picasso, die als gezinsauto veel nuttiger is. Maar voor het professioneel vervoeren van volwassen passagiers heb je echt een auto als deze nodig. En hij rijdt ook nog eens heel fatsoenlijk.