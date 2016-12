Slideshow

BMW 5-serie Tussen de oude en de nieuwe wereld

Voor het eerst in de lange carrière van de 5-serie bewandelt BMW het evolutionaire pad in plaats van de radicale route. Althans, wat het uiterlijk betreft. Onderhuids van de zevende generatie Fünfer is er namelijk veel meer gaande. Zo zet BMW bijvoorbeeld de volgende stap op het gebied van autonoom rijden.

Autonoom rijden; je kunt er een flinke boom over opzetten en de kans is klein dat alle partijen na afloop van de discussie voldaan huiswaarts keren. We zitten in een transitiefase, waarbij verknochte petrolheads en aanhangers van de autonome kerk elkaar nog niet hebben gevonden. Het heeft allemaal tijd nodig, zowel de mens als de technologie. Want feilloos is het laatstgenoemde nog allerminst. Het is sowieso al bijzonder dat een 'rijdersmerk' pur sang als BMW zich met autonome technologie bezighoudt. Maar dat zou je ook kunnen zeggen van hun elektrische auto's, MPV's, driecilinders en voorwielaandrijving. Geen huisje is nog heilig en BMW komt er mee weg. Waarom? Omdat ze de enthousiaste bestuurder nooit uit het oog verliezen. Het is én-én en geen en/ of. Zo ook bij de nieuwe 5-serie, een auto waarmee je ongehoord kunt boenderen, maar die je ook in ganzenmars autonoom door de file loodst. Die comfortabel kan zijn, maar ook ronduit sportief. Vergelijk het autonoom rijden met fietsen zonder handen; meestal gaat het goed, maar áls het mis gaat, lig je ook meteen onderuit. De 5-serie houdt keurig afstand, blijft netjes tussen de lijnen en kan nu zelfs op eigen houtje van rijbaan wisselen en inhalen. En dat gaat meestal goed. Je kunt nog niet honderd procent vertrouwen op alle camera's en radarsystemen, want als de belijning niet helemaal duidelijk is of de bocht iets te scherp, moet je als bestuurder snel ingrijpen om ongelukken te voorkomen. Kortom: áls het werkt, is het indrukwekkend, maar je kunt je afvragen wat je met al die technologie moet als je er (nog) niet blind op kunt varen.



COMFORTABELE KOERS

Zo, dat is eruit. Daarmee hebben we meteen het grootste pijnpunt van de nieuwe 5 gehad. Want begrijp ons niet verkeerd: het is een dijk van een auto. Dat was het al, maar BMW heeft de auto op precies de juiste plekken bijgeschaafd en verbeterd. Het uiterlijk sluit naadloos aan bij dat van de nieuwe 7-serie, de verschillen zijn (misschien wel te) klein. Het meest kenmerkend zijn de nieuwe koplampunits, altijd voorzien van led-techniek en visueel verbonden met de grote nieren van de grille. De lengte (+ 36 millimeter), de breedte (+ 6 mm), de hoogte (+ 2 mm) en de wielbasis (+ 7 mm) namen toe, waardoor je een 10 liter grotere bagageruimte hebt en de achterpassagiers hun benen beter kwijt kunnen. Door meer gebruik te maken van aluminium (bijna de gehele carrosserie) en ultrasterk staal, verloor de 5-serie tot 100 kg aan gewicht in vergelijking met zijn voorganger. Gunstig voor het brandstofverbruik en bovendien wordt de auto er lichtvoetiger en wendbaarder van – al was dat bij de vorige niet bepaald een probleem.

Het onderstel is nieuw, inclusief nieuwe dempers en (afhankelijk van de uitvoering) stabilisatoren die elektrisch worden aangestuurd in plaats van hydraulisch zoals bij het uitgaande model. Het resulteert in een auto die de comfortabele koers van zijn voorganger voortzet, zonder zijn sportieve inborst te verloochenen. De bestuurder bepaalt via knoppen op de middentunnel waar de nadruk op moet liggen. Dit heeft effect op het gedrag van de demping, besturing, motor en bak. De elektromechanische besturing werkt vloeiend, exact en voorspelbaar, ook in combinatie met de vierwielbesturing (nu ook leverbaar op de xDrive-versies) waarmee de testauto's zijn uitgerust. Je merkt het vooral tijdens het manoeuvreren op lagere snelheid.

KONING VAN DE TUSSENSPRINT

Bij de introductie van een nieuw model tref je zelden de basismotorisering aan en dat is deze keer niet anders: we hebben een 540i en een 530d, twee potige zescilinders met een vermogen van respectievelijk 340 en 265 pk. De diesel levert een indrukwekkend koppel van 620 Nm en daarmee is het de koning van de tussensprint. Een erg fijne, beresterke machine, waarvan de geluidsproductie heel mooi op de achtergrond blijft, mede dankzij nieuw lichtgewicht isolatiemateriaal bij motor en transmissie. Voor de 540i geldt dat nog sterker, al hoor je die aan de buitenkant juist weer beter. Op papier is de 540i sneller dan de 530d, maar die laatste voelt sneller.

Schakelen gaat in alle gevallen via de bekende, zeer soepele 8-trapsautomaat, alleen de 520d is nog met handbak leverbaar. Deze viercilinder zal in Nederland voor de grote aantallen moeten gaan zorgen, samen met de 520i die in juli beschikbaar is. De rest is er vanaf 11 februari, in de tussentijd komen daar nog de M550i (met 4,4-liter V8) en 530e (de plug-in hybride) bij. Bijtellingstechnisch maakt het allemaal niet uit, voor alle uitvoeringen geldt het nieuwe tarief van 22 procent. De meest milieubewuste 5 is de 520d Efficient Dynamics met een uitstoot van 102 g/km. Maar ook hiervoor geldt straks 'gewoon' 22 procent. Overigens is dit de versie met de laagste luchtweerstand van allemaal: 0,22, de beste score in dit segment.

SNEL EN INTUÏTIEF

De motoren, de bak, het onderstel, de besturing: het is allemaal dik in orde. Een blik op het nieuwe dashboard leert dat het een evolutie is van dat van de huidige 5-serie en bijna een kopie van dat van de 7-serie. De afwerking en de materialen zijn top, nergens tref je nog 'goedkope' kunststof aan, in het verleden liet BMW hier nog wel eens een steekje vallen. Het scherm is niet langer geïntegreerd in de middenconsole, maar staat er nu los bovenop. Het meet ruim 10 inch en is uitstekend afleesen bedienbaar. Zelden zagen we zo'n snel en intuïtief systeem. Functies bedien je via het touchscreen, de vertrouwde iDriveknop op de middentunnel, met knoppen aan het stuur of via stemcommando's. BMW voegt daar nog 'gesture control' aan toe, oftewel bediening via gebaren die je met je hand maakt. Een leuke gadget die je in de praktijk vermoedelijk weinig zult gebruiken. En zo zijn er nog talloze mogelijkheden en instellingen te vinden in alle (sub-)menu's. Gelukkig zijn er voor de meest basale functies nog altijd draai- en drukknoppen. Het is bijzonder hoe BMW de gebruiksvriendelijkheid weet te waarborgen, het dashboard is een voor iedereen goed behapbare mix van high- en lowtech.



TERUGKIJKEN

Het is knap hoe BMW een uitstekende auto nog verder heeft verbeterd, zonder daarbij merkwaarden of gebruiksgemak te verloochenen. Nieuwe technologieën en systemen zijn op een goede manier geïntegreerd en voegen in de meeste gevallen echt iets toe. We zullen over een jaar of twintig terugkijken op de nieuwe 5-serie als een auto die de verbinding vormde tussen autorijden zoals we dat gewend waren en autorijden zoals we dat nu doen. Misschien hebben we het dan al niet meer over 'autorijden' maar over 'gereden worden', want autonoom rijden zal een steeds grotere stempel gaan drukken op de mobiliteit – of je dat nu leuk vindt of niet. BMW is hiermee goed op weg, maar er zullen nog heel wat struikelblokken overwonnen moeten worden voordat je je handen met een gerust hart van het stuur kunt halen. Los daarvan is de nieuwe 5-serie een indrukwekkende auto, die maar heel weinig fout doet. De Mercedes E-klasse kan zijn borst natmaken en Audi kan maar beter vaart zetten achter de introductie van een nieuwe A6. Vanaf 11 februari staat de nieuwe 5-serie bij de Nederlandse dealers, de M550i xDrive en 530E iPerformance volgen in maart, op de 520i moeten we nog geduld hebben tot juli. De stationwagon, Touring, staat ook voor komende zomer op de planning. Wanneer we de 5-serie GT (die waarschijnlijk wordt omgedoopt tot 6-serie GT) mogen begroeten, is nog niet bekend maar dat zal ergens eind 2017 zijn. Rond die tijd gaat ook het doek van de nieuwe M5, die leverbaar wordt met vierwielaandrijving.

Oordeel + Uitgebalanceerd onderstel

Uitgebalanceerd onderstel + Ergonomie en bedieningsgemak - Autonome systemen nog niet foolproof

Autonome systemen nog niet foolproof - Lijkt wel erg sterk op 7-serie