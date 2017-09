Slideshow

BMW 2-serie Aangescherpte scherpte

Binnen het BMW-gamma gaan achter de naam ‘2-serie’ twee sterk uiteenlopende modellen schuil. De coupé en de cabrio ondergingen onlangs een kleine opfrisbeurt. We maken opnieuw kennis met de dichte M240i en de open 220d.

Bij introducties van nieuwe modellen kiezen we graag voor een zo relevant mogelijke motorversie, wat in de praktijk veelal betekent dat de dikkere varianten naar het tweede plan worden verwezen. In het geval van de BMW 2-serie valt er echter niets te kiezen, BMW heeft de coupéversie van de auto alleen als M240i klaarstaan. Daar heeft het merk alle reden toe, want verbazingwekkend genoeg is deze subtopper wereldwijd de populairste variant.

Omdat het motorengamma van de 2-serie vorig jaar al op de schop ging, waarbij de M235i plaatsmaakte voor de M240i, verandert er nu niets aan de techniek. Wie een zes-in-lijn in dit model wil, is minimaal op deze motor aangewezen. De geblazen drieliter levert 340 pk en zorgt in standaard trim al voor een 0-100-tijd van 4,8 seconden. In combinatie met vierwielaandrijving xDrive en de bekende achttraps automaat wordt dat getal zelfs gereduceerd naar 4,4. Dat de M240i een serieuze rijdersauto is, blijkt meteen bij het instappen. Voor enthousiaste bestuurders is de zitpositie nagenoeg perfect. De uitgebreid verstelbare stoelen kunnen ver omlaag, het dikke sportstuur ligt geweldig in de hand en de middentunnel is – zoals dat immers hoort bij een BMW – vrij hoog, zodat je lekker zit ingekapseld.

MINIMAAL VERSCHIL

Het dashboard is een van de belangrijkste vernieuwingen aan de 2-serie. Het meest in het oog springt de 'sierstrip' voor de passagiersstoel, die nu het midden van het dashboard als startpunt heeft en ruim voor het rechterluchtrooster eindigt. Ook zijn verschillende bedieningselementen anders vormgegeven, is het instrumentarium gemoderniseerd en monteert BMW een nieuwe versie van het iDrive-infotainmentsysteem. Net als in de nieuwe 5-serie laat het systeem zich niet langer uitsluitend met de centrale knop, maar ook middels aanrakingen van het scherm bedienen. Het digitale bedieningselement is nog altijd prettig in de omgang en logisch ingedeeld. Aan de buitenkant zijn de verschillen tussen de 'oude' 2-serie en de gefacelifte variant minimaal. Er zijn nieuwe kleuren en wielen, ledkoplampen zijn nu standaard, de grille is op detailniveau anders en de achterlichten hebben een nieuwe indeling.



GROM

Tijdens het rijden maakt het iets minder sterke broertje van de magische M2 de hoge verwachtingen meer dan waar. Sturen gaat met veel gevoel, hoge bochtsnelheden zijn een makkie en op de Autobahn versnelt de compacte BMW ogenschijnlijk moeiteloos naar z'n begrensde top van 250 km/h. Toch is de 'M-light' geen auto die je continu uitdaagt. Wie zich weet in te houden, krijgt een auto terug die onder alle omstandigheden lekker communicatief blijft, maar verre van neurotisch of knetterhard is. De donkerbruine ronk van de zespitter is een aangenaam gezelschap, maar wordt voor sommigen wellicht zelfs té veel naar de achtergrond verdrongen. De achttraps automaat, die z'n uiterste best doet het toerental zo laag mogelijk te maken, draagt veel bij aan het comfort. Wie altijd zo rijdt, heeft echter geen M240i nodig. Een bescheidener motorisering, bijvoorbeeld in de vorm van de viercilinder dieselmotor in de 220d, ligt dan meer voor de hand. Met 190 pk is de middelste dieselmotor van het gamma (de auto is er ook als 218d en 225d) meer dan goed bediend. Bovendien blijft het blok zelfs met de kap geopend keurig op de achtergrond, iets wat zeker geen vanzelfsprekendheid meer is voor een dieselmotor. De kleinste cabriolet uit het BMW-gamma is een heerlijke 'cruiser'.

De zitpositie op de optionele sportstoelen is natuurlijk net zo goed voor elkaar als bij z'n snellere broer en wie de ramen sluit en het windscherm monteert, zit keurig uit de wind. Ook zonder die voorzieningen is het echter best uit te houden in deze vierzits cabriolet. Het openen en sluiten van het dak kan tot een snelheid van 50 km/h, wat het uitvoeren van deze handeling aanzienlijk minder spannend maakt voor een stoplicht. Eenmaal dicht is de auto keurig stil. Op snelwegtempo is er wat meer windgeruis waarneembaar dan bij de coupé en omgevingsgeluiden dringen eerder het interieur binnen, hoewel de isolatie toch van een niveau is dat je van BMW mag verwachten. Het is niet zo gek dat een losse hardtop voor dit soort auto's al jaren niet meer leverbaar is. Wie een facelift 2-serie wel ziet zitten, hoeft niet lang geduld te hebben: de auto is per direct te bestellen en kost minimaal € 37.495.

Oordeel + Heerlijke rijdersauto

Heerlijke rijdersauto + Toch comfortabel - Ruimte houdt niet over

Ruimte houdt niet over - Stevig prijskaartje