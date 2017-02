Slideshow

Bentley Bentayga V8 Diesel Downsizen op zijn Bentleys

Om de Bentayga ‘sociaal aanvaardbaar’ te maken, lepelt Bentley er voortaan ook een zelfonbrander in. Niet zomaar een turbodiesel natuurlijk, maar de hypermoderne 4.0 TDI uit de Audi SQ7. Of het daarmee even comfortabel zoeven is als met de V12 op benzine?

Sinds Bentley een SUV in zijn gamma heeft, hoeft het merk niet meer tegen heilige huisjes te schoppen. 'De revolutie is ingezet, dus kunnen we er al evengoed mee doorgaan' moeten ze in Crewe denken. En dan is er allicht geen betere kandidaat dan de potige Bentayga om de 85-jarige merkgeschiedenis nog verder op zijn kop te zetten. Die was tot nog toe alleen beschikbaar met een 6,0 liter grote W12, wat op markten zoals de Nederlandse niet meteen een koopje opleverde. De versie met turbodiesel zal niet alleen 58.000 euro goedkoper zijn, maar ook nog eens minder drinken bij nog steeds indrukwekkende prestaties - zowel op als langs de gebaande paden.

Pareltje

De vraag is alleen: ligt iemand die minimaal 223.250 euro aan een SUV spendeert überhaupt wakker van een halve ton minder of meer? En maalt die er eigenlijk wel om dat zijn ros in de praktijk maar 1 op 5 haalt? Niet noodzakelijk, geeft Bentley grif toe. Maar volgens het luxemerk zijn er nog andere redenen om voor de dieselvariant te gaan: je kan er op één tank 1000 kilometer mee afleggen en hoeft je niet constant te excuseren omdat je met een V12 door de PC Hooftstraat kachelt. En daar voegen wij graag nog een derde reden aan toe: de gezamenlijk met Audi ontwikkelde 4,0 liter V8 triturbo is een pareltje van een turbodiesel die het merk echt waardig is.

Naast gekende features zoals directe inspuiting en AdBlue-zuivering liggen de turbo's voor het eerst tussen de V-banken van de achtcilinder. Daarbuiten zit de zogenaamde e-booster, die dankzij een extra 48V-accu in 250 milliseconden tot 70.000 toeren opspoelt om het monsterkoppel van 900 Nm al vanaf 1000 omwentelingen te mobiliseren. Bij lage belasting schiet de eerste turbo in actie, onder deel- en vollast blaast de tweede aanjager fors mee. Met als gevolg dat er op papier geen sprake meer is van een koppelpiek. Eerder van een tafelberg die de aarde uit zijn baan dreigt te trekken van 1000 tot 5000 toeren, en dat acht automatische verzetten lang.

Off-roadpotentieel

Of er dan nog genoeg verschil is met de 100.000 euro goedkopere SQ7? Hoegenaamd wel, aangezien de missie van de sportieve Audi eenduidiger is dan die van de all-round Bentley. Naast gezonde wegmanieren moet de Bentaya ook off-roadpotentieel kunnen voorleggen, of het nu is om een bospad mee te bedwingen dan wel om een duin mee te omringen. Meteen de reden waarom de Britten de V8 thermisch nog aangesterkt hebben, opdat die zowel bij -40 als bij +50 graden Celcius zijn mannetje staat. De kalibratie van de aandrijflijn is eveneens specifiek. Anders zou de Bentayga immers geen Bentley-modus hebben, die zelf detecteert in welke stemming de bestuurder is en de rijparameters navenant aanpast. Daarnaast zijn er nog drie andere straat- en vier veldmodi, terwijl het nep-uitlaatgeluid van de SQ7 geschrapt werd ten voordele van een natuurlijkere sound. Dieselgenen ten spijt klinkt de V8 immers best aangenaam, zelfs aan de relatief hoge begrenzer die het blok moeiteloos aantikt.

Helemaal geen verbeterpunten dan? Toch niet wat de motorisering betreft. Voor zijn omvang is de Bentayga niet royaal met ruimte binnenin (daarvoor komt er versie met lange wielbasis), terwijl het bijhorende overgewicht veel van de remmen vergt bij geïnspireerde rijstijl. En hoewel de luchtvering van ons testexemplaar zelfs in standje 'sport' goed filterde, ging dat soms gepaard met onaangename ophangingsgeluiden. Tot slot is er ook nog het praktijkverbruik, dat natuurlijk hoger ligt dan de brochurecijfers beloven. Zo verbruikten we tijdens een sportieve rit in de Andalusische bergen gemakkelijk 15 liter per 100 kilometer. In de daaropvolgende afdaling daalde dat cijfer wel weer naar 1 op 10, maar minder hoef je echt niet te verwachten.

Benzinehybride

Een groene rakker zal de Bentayga dus nooit worden, zelfs niet met een - naar Bentley-normen - gedownsizede dieselmotor. Een echte bochtenridder evenmin, trouwens. Daarvoor mist de Brit de vierwielsturing van zijn Duitse neef, alsook diens sportdifferentieel met torque-vectoringfunctie dat de SQ7 tot een pseudo-sportwagen promoveert. Wat de Bentaga wel doet, is aantonen dat ultieme luxe ook met een command driving position te combineren valt. Ja zelfs met doorgedreven off-roadkwaliteiten, al betwijfelen we of veel continentale eigenaars bewust het modderpad gaan opzoeken. Range Rover-klanten doen dat doorgaans wel, waardoor Bentley hen als eerste viseert om de overstap naar de diesel-Bentayga te maken. Of dat een brug te ver is in tijden van groeiende dieselhaat, zal de komende jaren moeten blijken. In Crewe zijn ze alvast naarstig in de weer met een benzinehybride voor de Bentayga.

Oordeel + Uitmuntende dieselmotor

