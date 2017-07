Slideshow

Audi SQ5 Sterke allrounder

Tot voor kort had de snelste Audi Q5 een dieselmotor met vooral heel veel koppel. De nieuwe SQ5, zoals het topmodel heet, drinkt benzine en heeft iets meer vermogen dan zijn voorganger. Wat uiterlijk betreft, schreeuwt deze Audi het niet zo van de daken. Doen zijn rijeigenschappen dat wel?

De vorige SQ5 was er trouwens wel met benzinemotor, alleen werd die in Nederland niet geleverd. Die 3.0 V6 TFSI heeft een mechanische compressor en levert – net als de nieuwe – 354 pk. En om de dieselliefhebbers gerust te stellen: er komt volgend jaar weer een SQ5 TDI. Kijk je naar het huidige motorenpalet van de Audi Q5, dan zie je alleen maar viercilinders. Er is zelfs een voorwielaangedreven instapdiesel met 150 pk, een soortgelijke benzinevariant is er nog niet.

De nieuwe generatie V-motoren (benzine) ontwikkelt Audi samen met Porsche en zo vinden we de V6 uit de SQ5 ook terug in de nieuwe Panamera, zij het met iets minder power. Je zou bij een geblazen V6 misschien twee turbo's verwachten, maar dat is niet zo. De twin scroll turbo bevindt zich bovenop de motor, in de ruimte tussen de cilinderbanken. Daar wordt het dus heet. De uitlaatspruitstukken zijn in de cilinderkoppen geïntegreerd en worden door vloeistof gekoeld. Om de motor en de olie snel op temperatuur te laten komen, is een vernuftig warmtehuishoudsysteem toegepast, met onder meer een variabele waterpomp die tijdens de opwarmfase langzamer draait. Een achttraps automaat brengt het vermogen naar alle vier de wielen en tegen meerprijs is een sportdifferentieel leverbaar. Dat verdeelt de aandrijfkrachten van de achterwielen zo optimaal mogelijk en weet daardoor onderstuur in de kiem te smoren.

Decent uiterlijk

Het snelst herken je de SQ5 aan zijn aluminium spiegels en de logo's. Maar kijk je naar de achterkant, dan ontbreken daar de vier 'stortkokers' die zijn voorganger wel had. Nee, hier zijn de uitlaatpijpen keurig weggemoffeld, de vier gaten in de bumper suggereren de aanwezigheid van uitlaten slechts. Verder zien we 21-inch wielen (20 is standaard) en kun je zonder meerprijs voor rode remklauwen kiezen. Binnenin vallen de sportstoelen en het afgeplatte stuurwiel op en is het vooral de kleur zwart die domineert. De zit is nogal hoog, even afgezien van het feit dat we hier in een SUV plaatsnemen. Maar de stoel zou verder omlaag moeten kunnen, zeker in een sportieve auto als deze. De eerste meters valt vooral de zeer lichte besturing op. Het systeem is uiteraard snelheidsafhankelijk, maar voelt op deze manier wel heel onnatuurlijk aan. Via het 'Drive select'-programma hebben we al voor de modus 'Dynamic' gekozen, voor optimaal rijplezier. Door de luchtvering (adaptive air suspension, optioneel) voelt de SQ5 in eerste instantie opmerkelijk comfortabel aan. Voor de zekerheid checken we toch nog even of we écht voor de meest sportieve modus hebben gekozen. Dat blijkt het geval. Op de snelweg werkt het onderstel alle oneffenheden netjes weg, dus we zijn zeer benieuwd naar het bochtengedrag van deze bijna 1.900 kg zware Audi. Het systeem blijkt zich binnen milliseconden aan te passen, want van prettig comfortabel transformeert de SQ5 zich zomaar naar hard en lichtvoetig. De koets helt niet over en de besturing werkt op hogere snelheid mooi precies, zij het nog niet met heel veel gevoel.

Zelf schakelen is leuker

De rijeigenschappen toveren niet meteen een grijns op je gezicht. Maar misschien is het daarom ook wel een S, die in de regel minder extreem is dan de RS-modellen van het merk. En de motor? Die klinkt in het interieur vrij beschaafd. Pas bij voluit accelereren laat de V6 goed van zich horen en merk je dat het uitlaatsysteem is aangepast. Buiten hoor je dat beter. Vermogen is er in principe meer dan voldoende, maar wat opviel, was de trage gasrespons. Wanneer je, rijdend op een constante snelheid, ineens het gaspedaal vloert, gebeurt er in eerste instantie niets en in tweede instantie ook niet. Zo snel als het veersysteem reageert, zo traag lijkt het motormanagement. Het duurt te lang voordat de bak een paar trappen terugschakelt en de motor vol op toeren komt. We hebben het diverse keren geprobeerd en telkens weer was er die trage respons. Dat doet afbreuk aan het rijplezier. De enige mogelijkheid om het maximale uit de motor te halen, is door zelf te schakelen met de flippers aan het stuur. Houd hem tussen de 3.000 en 6.000 toeren en je hebt een totaal andere auto. Dan bewijst de SQ5 dat hij toch heus tot een zeer dynamische rijstijl in staat is. Hij laat zich heel snel en uiterst trefzeker door bochten jagen en beschikt over een subliem remsysteem. Een auto met twee gezichten dus. In ieder geval geen hardcore sportieveling.

Aan al dat lekkers hangt een stevig prijskaartje en zelfs dan moet je nog bijbetalen voor basale zaken als cruisecontrol, parkeersensoren en navigatie. Met een paar opties ga je al snel voorbij de ton. In zijn segment vind je naast de SQ5 meerdere modellen met een potente zescilindermotor, zoals de BMW X3 35i, de Jaguar F-Pace 35T, de Mercedes-Benz GLC 43 AMG en de Porsche Macan S. Maar misschien is de SQ5 wel de beste allrounder van het stel.

Oordeel + Comfortabel én dynamisch

Comfortabel én dynamisch + Ingetogen uiterlijk - Trage gasrespons

Trage gasrespons - Hoge aanschafprijs