Audi RS5 Coupé Klinische kick

Audi zet de nieuwe RS5 bewust heel anders in de markt dan zijn voorganger én dan de concurrenten in het segment. Geen messcherpe sportcoupé, maar juist een die excelleert in gebruiksgemak, voorspelbaarheid en altijd toegankelijke snelheid. Maar of dat nou zo’n goede keuze is?

Zodra de neus van de nieuwe Audi RS5 ook maar in de buurt van de apex komt, kan het rechterpedaal alweer vol naar beneden. De elektronica stuurt meer dan de helft van het vermogen naar de achteras, waar het perfect wordt verdeeld over het linker- en rechterachterwiel. Heel even duwt de achterzijde de auto de bocht om, waarna de voorwielen meer vermogen krijgen en de auto zichzelf en z'n bestuurder perfect gecontroleerd en met immense snelheid richting de volgende bocht slingert. Een ideale, efficiënte bocht, net als de vorige. En de volgende. Waarmee gelijk zowel het grote pluspunt als het grootste nadeel van de snelle Audi zijn genoemd: werkelijk iedereen kan hier hard mee gaan. Zet de meest incapabele bestuurder die je kent achter het stuur en hij komt razendsnel aan op z'n bestemming. En zonder schade bovendien. Een knappe prestatie van Audi Sport, want het gaat hier wel om een auto met 450 pk, die in slechts 3,9 seconden van 0-100 km/h sprint en desgewenst pas bij 280 km/h stopt met versnellen. Die kracht op zo'n manier beteugelen dat vrijwel iedereen in staat is om het te benutten, vergt enorm veel kennis van zaken.

Misschien nog wel meer dan de enorme hoeveelheid grip en tractie waarover de RS5 beschikt. Maar het maakt hem tegelijkertijd een tikkeltje klinisch. De scherpte van een BMW M4 of de rokende overdaad van een Mercedes-AMG C63 vind je hier zelden. Als de kick eenmaal is uitgewerkt van de enorme bochtensnelheden die het strakke onderstel, de slimme vierwielaandrijving met het optionele sportdifferentieel en een vrachtwagenlading aan elektronica mogelijk maken, dringt zich het gevoel op dat het misschien wel té gemakkelijk gaat. Het is de auto die het werk voor je doet. Als je niet snel genoeg bent met het opvangen van de uitwaaierende achterzijde, grijpt de auto in en trekt door meer kracht naar de voorwielen te sturen of een korte remingreep te plegen de neus weer in het juiste spoor. Dat werpt een barrière op tussen de techniek en z'n bestuurder, niet geholpen door de wispelturige – en gelukkig optionele – dynamische stuurinrichting, die niet erg helder met je communiceert. Juist in een auto die geldt als de meest sportieve binnen een reeks, zou je meer feedback verwachten.



GRATIE

Het blijkt een bewuste keuze van Audi Sport, juist omdat er al een M4, C63 en Giulia Quadrifoglio bestaan voor de liefhebbers van messcherp. Men positioneert de nieuwe RS5 bewust meer als een dagelijks bruikbaar alternatief dat dezelfde prestaties biedt als de concurrentie, zonder continu aanwezig te zijn. Zet de adaptieve dempers in de comfortstand en je vergeet dat er 450 pk onder je rechtervoet huist. Het onderstel dat zo-even nog amper rol in de koets toeliet, wordt aanmerkelijk zachter. Hobbels worden verwerkt met een gratie die in één van de andere auto's in dit segment niet zou kunnen bestaan. Als granturismo overtuigt de RS5 veel meer dan als pure sportauto. Deels komt dat door de aandrijflijn en dan vooral door de transmissie. In tegenstelling tot z'n voorganger heeft de nieuwe RS5 geen automaat met dubbele koppeling, maar een volautomaat met koppelomvormer en acht versnellingen. Op de snelweg schakelt die voorbeeldig, schakelmomenten zijn amper waarneembaar en goed getimed. Veel meer ontspannen dan bij de concurrenten. Maar de prijs daarvoor komt als er echt snel gehandeld moet worden.

Tot 85 procent van z'n kunnen gaat alles wel goed, maar in 'manual' een aantal versnellingen tegelijk terugschakelen bij het hard aanremmen van een bocht, kan het mechaniek niet bijbenen. De laatste schakelactie moet nog plaatsvinden, terwijl de neus al richting binnenzijde van de bocht gaat. Het past bij het GT-karakter, maar kan niet onder alle omstandigheden beantwoorden aan de vraag van z'n bestuurder.

TWEE TURBO'S

Gelukkig heeft de motor die eraan vastzit een lange adem. Ironisch genoeg is de 2,9-liter V6 kleiner dan die in de minder snelle S5, die een drieliter zescilinder in de neus heeft. Die 100 cc worden echter ruimschoots gecompenseerd door een extra turbo, waardoor de V6 aan 450 pk en 600 Nm komt. Weliswaar precies evenveel vermogen als z'n voorganger, maar wel een sloot meer koppel, dat bovendien veel eerder beschikbaar is. In combinatie met de gewichtsreductie van 60 kilo raffelt de nieuwe RS5 de bekende sprint naar 100 km/h af in 3,9 seconden. Ruim een halve seconde sneller dan voorheen en precies even snel als de (soms krachtigere) concurrentie. Met dank aan het vierwielaandrijvingssysteem lukt het keer op keer. Tussensprints doet de RS5 precies op dezelfde manier, dankzij het koppelplateau tussen 1.900 en 5.000 toeren per minuut is de krachtigste A5 eigenlijk altijd bloedsnel. Dat er een fractie turbovertraging merkbaar is, vergeven we 'm dus snel.

Geluidstechnisch kan de dubbelgeblazen V6 de hamerende V8 van voorheen natuurlijk niet overtreffen, maar er valt voor de liefhebber toch voldoende te genieten. Met de sportuitlaat open laat de zescilinder een diep, donker geronk horen dat aanwezig is, maar niet overheersend. Een beetje zoals het uiterlijk vertoon, want de RS mag dan lager en breder zijn dan mindere broeders en gezegend zijn met een andere grille, dikke uitlaten en grote wielen, het blijft allemaal ingetogen. Dat geldt ook voor de binnenzijde. Natuurlijk zien we een afgeplat sportstuurwiel en diverse RS-logo's, maar wezenlijk anders wordt-ie er niet van. Zelfs de stoelen zijn meer gericht op goede ondersteuning tijdens een lange rit dan op een houdgreep voor het betere bochtenwerk. Stap geblinddoekt in en je zult regelmatig naar de logo's moeten kijken om jezelf ervan te verzekeren dat je in de RS zit en niet in de S.



S5 PLUS

Dat laatste blijft tijdens de hele introductie wringen. De nieuwe Audi RS5 is een waanzinnig capabele auto. Hij is comfortabeler dan z'n tegenstrevers en alleen een zeer ervaren bestuurder zal in de praktijk met een van die auto's sneller kunnen rijden. De hoeveelheden grip, tractie en vermogen zijn simpelweg te groot om de grens vaak te kunnen benaderen, laat staan overschrijden. De RS5 is een berekenende auto die precies beantwoordt aan wat de beoogde doelgroep wil. Maar ten opzichte van de S5 investeer je wel € 35.000 extra. Ook dat is al een bovengemiddeld snelle auto die dagelijks inzetbaar is. Optioneel is ook die versie te voorzien van het sportdifferentieel en hij is eveneens uitgerust met een achttraps volautomaat. Kortom: een snelle GT. Natuurlijk is de RS5 nog sneller en biedt hij nog meer grip. Maar dat maakt hem gevoelsmatig meer tot een S5 Plus dan de wezenlijk andere auto die je op basis van z'n typeplaatje zou verwachten.

