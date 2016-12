Slideshow

Audi Q5 Voorsprong optioneel

Weinig segmenten kunnen de populariteit van de middelgrote SUV overtreffen. Vandaar dat Audi er alles aan heeft gedaan om de nieuwe Q5 op alle fronten te verbeteren. Potentieel is het een indrukwekkende alleskunner, maar welke opties je aankruist is erg belangrijk.

Als je bij aanschaf van een Q5 maar één optie zou aankruisen, laat dat dan de adaptieve luchtvering zijn. Eén van de grootste nieuwigheden van de middelgrote SUV van Audi en eentje die bij de eerste kennismaking een buitengewoon positieve indruk achterlaat. Het maakt het verschil tussen de meest comfortabele en de meest dynamische stand van het Drive Select-systeem opvallend groot, veel groter dan met louter adaptieve schokdempers zou kunnen. In die eerste stand deint de auto bijna, zo zacht is hij. Zet 'm meteen daarna in Dynamic en de hele auto zakt een stukje dichter naar het asfalt. De rol die daarnet nog in de koets zat bij het insturen van een bocht, verdwijnt. Wat overblijft, is een auto die meer grip heeft dan je van een SUV zult eisen en die dankzij quattro-vierwielaandrijving een overschot aan tractie heeft, zelfs op pseudo-offroad banden. Daarover gesproken: ook de prestaties op onverharde paden gaan er met luchtvering op vooruit. Dankzij een speciale offroad/lift-stand komt de auto 4,5 centimeter hoger te staan dan normaal. Dat is gunstig voor de aanloophoek en de grondspeling. Kortom: met luchtvering is de Q5 onder alle omstandigheden heel goed op zijn taak berekend.

Misschien is hij niet zo sportief als een BMW X3 en niet zo comfortabel als een Mercedes GLC, maar over de hele linie genomen kan hij de concurrentie met die twee auto's makkelijk aan. Bovendien is de lichte en niet heel duidelijke besturing bij de Q5 niet echt een minpunt. De afstand die de inrichting tussen bestuurder en buitenwereld schept, past wel bij de rust die op snelheid binnenin heerst. Dat is ook een optie: extra dikke ruiten helpen om rijwind en andere geluiden effectief buiten te houden.

TDI

Aangezien de Q5 veel techniek deelt met onder meer de A4, komt ook het motorenaanbod grotendeels overeen. Bij de lancering is er de keuze uit een 252 pk sterke 2.0 TFSI benzinemotor en twee diesels: een 2.0 TDI met naar wens 150, 163 of 190 pk en een 3.0 V6 TDI. Omwille van de relevantie kiezen wij voor de sterkste viercilinder. Dat is allerminst een straf, want met z'n 190 pk en 400 Nm vanaf 1.750 toeren per minuut heeft de TDI weinig moeite met de bijna 1.800 kilo Audi eromheen. Zelfs heuvelop komt de Q5 makkelijk op snelheid en dankzij veel isolatie hoor je hem amper. Op de achtergrond doet de S-Tronic automaat met dubbele koppeling z'n werk eveneens in alle rust. Onder normale omstandigheden schakelt de transmissie soepel en snel door, bij een wat assertievere rijstijl worden de reacties nog alerter. De prestaties met deze aandrijflijn komen dermate makkelijk, dat de 163 pk variant waarschijnlijk ook al voldoende is. Vooral omdat het koppel van 400 Nm exact hetzelfde is. Vooralsnog is de 150 pk-variant de enige die niet standaard wordt voorzien van vierwielaandrijving, al is dat wel optioneel verkrijgbaar.

LED MATRIXVERLICHTING

Net als de motoren komt ook veel van de veiligheidsuitrusting uit de A4 en dus is de nieuweling op dat vlak helemaal bij. Afstandhoudende cruise-control met file-assistent, automatisch remsysteem, dodehoeksensor, rijbaanhulp, het is allemaal verkrijgbaar. Het automatische remsysteem is trouwens standaard, evenals xenonverlichting. Voor nog meer zicht is er optioneel LED Matrixverlichting, dat ook het aangezicht van de Q5 extra laat opvallen. Ook de indruk die het interieur maakt, is uiteraard afhankelijk van hoeveel opties je aankruist. De volledig volgehangen testexemplaren met hun zachte lederen bekleding en Audi Virtual Cockpit hoeven in ieder geval niets in dit segment boven zich te dulden als het gaat om afwerking. De materialen zijn mooi, de ergonomie klopt en je zit er als bestuurder heerlijk in. Hoewel de buitenmaten groter zijn dan bij het uitgaande model, is de ruimte op de achterbank niet veel verbeterd. Voor vier Nederlandse volwassenen is het voldoende, maar de beenruimte houdt dan niet over. In de kofferbak past voortaan 550 liter, 10 liter meer dan voorheen en keurig volgens de normen van dit segment.

Hoewel de Q5 met z'n ruimteaanbod wellicht niet grensverleggend is, bewijst hij zich gedurende de introductie als een buitengewoon fijne auto. In tegenstelling tot sommige concurrenten is dat niet door op één vlak uit te blinken, maar juist door in bijna alles gewoon zeer goed te presteren. Als geheel maakt Audi's nieuwste onder de streep daardoor indruk, zonder dat het model echt een heel uitgesproken karakter heeft. Misschien is dat wel die voorsprong door techniek. Hoe groot die voorsprong wordt, hangt echter nauw samen met het aantal vinkjes dat je bij aanschaf zet.