Alpina B5 Sneller en ingetogener dan een M

De nieuwe Alpina B5 Biturbo oogt als een braaf vervoermiddel voor managers. Maar als je het gaspedaal intrapt, laat hij menig sportwagen in het stof bijten. Op het circuit Bilster Berg proefden we aan het snelheidspotentieel van de 330 km/h snelle sedan.

Wow, 330 km/h in een BMW 5-serie! Sorry, in een Alpina. Bij die snelheid zijn concurrenten als de Audi RS6, Mercedes-AMG E 63 en de binnenkort debuterende BMW M5 al afgehaakt. Alpina-baas Andreas Bovensiepen is geen vriend van elektronische snelheidsbegrenzers. Circuits daarentegen laten zijn hart wél sneller kloppen. En omdat Bovensiepen zelf een begenadigd coureur is, moeten zijn Alpina's ook daar hun mannetje kunnen staan. De kleinschalige fabrikant uit de Allgäu heeft bij de BMW 5-serie geprobeerd om de perfecte balans tussen comfort en sport te vinden. Of het merk daarin is geslaagd, gaan we vandaag ontdekken op het circuit.

Al tijdens de rit naar de heuvelachtige renbaan valt op dat de nieuwe B5 Biturbo zeer neutraal is afgesteld. In de comfort-modus blijkt de ruim twee ton zware sedan zeer comfortabel te rijden: de vering is erg soepel, de besturing vergt weinig inspanning en de reactie op het gaspedaal is ondanks het enorme motorvermogen heel beschaafd. Maar het kan nóg comfortabeler: Alpina heeft voor de nieuwe B5 een 'Komfort-Plus'-modus ontwikkeld. Daarmee transformeer je deze auto van een racemonster in een indrukwekkende kilometervreter.

Als we aankomen bij het 4,2 kilometer lange circuit van Bilster Berg, activeren we de Sport-modus. Onmiddellijk schakelt de samen met ZF aangepaste 8-traps automaat enkele versnellingen terug. De reacties op het gaspedaal worden merkbaar directer. We trappen het gaspedaal vol in. De duw in je rug die de 4,4-liter V8 (bekend uit de B7) je geeft, is ronduit indrukwekkend; 608 pk is immers wel 608 pk! Daarmee is de B5 Biturbo net zo sterk als de komende M5 F90. Qua maximum koppel overtreft hij zelfs de über 5-serie van BMW zelf. De Alpina laat maximaal 800 Nm op de wielen los, terwijl de M5 zijn xDrivevierwielaandrijving teistert met een koppel van maximaal 750 Nm.

INGETOGEN

Ondanks het enorme vermogen oogt de B5 redelijk ingetogen. Alpina slaagt er nu eenmaal telkens weer in om de perfecte spagaat tussen sportiviteit en elegantie te maken. De grote luchtinlaten in de voorzijde zijn pure noodzaak, ze moeten immers een flinke portie frisse lucht naar de V8 sturen. Nieuw is het 'zwevende' Alpinalogo in de voorspoiler, dat naar keuze kan worden uitgevoerd in chroom, zilver, goud en zwart. Die spoiler zit er niet alleen voor de show, hij verbetert ook de toevoer van koellucht. Het vanaf 3.000 toeren beschikbare maximum koppel van 800 Nm zorgt ervoor dat de B5 keihard naar voren schiet. Van 0 naar 100 km/h duurt slechts 3,5 seconden, wat 0,7 seconde sneller is dan de tijd die zijn voorganger liet noteren. Dat is voornamelijk te danken aan de vierwielaandrijving. De nieuwste generatie van de B5 is namelijk de eerste die alle vier de wielen aandrijft. Het systeem is gebaseerd op xDrive van BMW, maar werd door de autoveredelaar flink onderhanden genomen, waardoor nu een groter deel van het vermogen richting de achterwielen wordt gestuurd. In tegenstelling tot in de nieuwe M5 kun je in de B5 niet overschakelen op alleen achterwielaandrijving.

Toch heeft de B5 geen last van onderstuur. In de negen rechter- en twee linkerbochten van het circuit van Bilster Berg laat de Alpina op indrukwekkende wijze zien dat hij ook op het circuit in zijn element is. Het instuurgedrag is daarbij misschien nog wel het meest indrukwekkend. Ondanks zijn gewicht van 2.015 kilo stuurt de B5 zeer direct in. Het onderstel en de aandrijflijn werken zo goed samen, dat je echt het gevoel hebt in een veel kleinere auto te zitten. De elektromechanische overhelstabilisatie doet zijn naam eer aan, de achterasbesturing (met een maximale hoek van 2,5 graden) trekt de auto de bocht in en stabiliseert hem tegelijkertijd, zodat je bij het uitrijden van de bocht sneller weer op het gas kunt. Ondanks het vermogen van meer dan 600 pk is er op droog wegdek altijd maximale grip voorhanden. Dat is onder meer te danken aan de Pirelli P-Zero-banden volgens Alpina- specificatie (ALP). Zelfs na vijf of zes snelle rondes wordt de grip van de banden niet minder.

KLEPPEN

De automaat met koppelomvormer kreeg van de Alpina-ingenieurs een andere afstemming; de bak reageert supersnel en doet zelfs op het circuit in geen enkel opzicht onder voor een transmissie met dubbele koppeling. Ook als we de zweep erover halen, serveert de automaat altijd het goede verzet en houdt hij de versnellingen ook lang vast, desnoods tot aan de begrenzer toe. Daar kun je in de handmatige modus niet tegenop, vooral omdat de vaak bekritiseerde Alpina-schakelknoppen inderdaad de nodige gewenning vereisen – je zit er regelmatig naast. Dan kun je beter de originele BMW-schakelpaddles bestellen, die zonder meerprijs leverbaar zijn.

In de Sport-Plus-modus heb je welhaast het gevoel met een pure achterwielaandrijver op pad te zijn. Als je het DSC uitschakelt en flink gas geeft, kun je heerlijk driften. In rijdynamisch opzicht gooit de Alpina B5 dus hoge ogen. Zelfs de nog zwaardere B5 Touring rijdt op Bilster Berg verrassend sportief. Qua rijgedrag zijn de verschillen met de sedan niet erg groot. Alleen in zeer krappe bochten voel je de 100 extra kilo's van de enige 5-serie Touring met V8 die op dit moment leverbaar is. Het enige kritiekpunt bij de beide modellen is het geluid van het uitlaatsysteem met kleppen. De B5 klinkt bewust veel ingetogener dan een M5, RS6 of E 63, maar wij zijn van mening dat een auto met 608 pk in ieder geval in de modi Sport en Sport-Plus best wat krachtiger zou mogen klinken. Helemaal als je bedenkt dat Alpina samenwerkt met uitlaattovenaar Akrapovič.



STIKSELS

En hoe zit het met zijn innerlijke waarden? Net als aan de buitenzijde onderscheidt de Alpina zich in het interieur slechts door subtiele details van de BMW waarvan hij wordt afgeleid. De leeruitrusting wordt bijvoorbeeld overgenomen van BMW en verfraaid met Alpina-stiksels en -logo's. Wie maximale luxe en exclusiviteit wenst, kan het interieur op de bekledingsafdeling van Alpina ook helemaal laten afstemmen op de persoonlijke voorkeuren. De nieuwe Alpina B5 rijdt toch weer veel sportiever dan zijn bepaald niet slome voorganger. Dat is vooral te danken aan de vierwielaandrijving en de achterwielbesturing. Daarmee is dit ook op het circuit – wat niet echt zijn natuurlijke habitat is – een serieus snelle auto. Hij hoeft niet bang te zijn voor zijn concurrenten uit Neckarsulm of Affalterbach.

Sterker, met een topsnelheid van 330 km/h heeft de Alpina de concurrentie al achter zich gelaten. Interessant voor veelrijders: eind dit jaar volgt de dieselversie D5 S. De doelstelling: de snelste dieselauto ter wereld bouwen. Maar van Alpina hadden we ook niet anders verwacht.