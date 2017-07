Slideshow

Abarth 695 XSR Yamaha Cabrio Oorstrelend

Het geluid van een volbloed Italiaanse sportwagen, het formaat van een Fiat 500 en handenvol met peperdure onderdelen: dit is een auto voor mannen die zonder aarzelen ‘Akrapovic’ kunnen zeggen en niet voor meisjes die ‘de Fiat’ zo’n leuke auto vinden.

Zelden was een typenaam van een auto zo verwarrend als deze: Abarth 695 XSR Yamaha. Huh? Abarth en Yamaha. Is het een auto? Is het een motor? Het wordt nog ingewikkelder als we je zeggen dat hij staat geparkeerd naast een Yamaha XSR 900 Abarth. Volg je het nog? Hoewel auto's zich met motoren laten vergelijken als appels met peren, hebben Abarth en Yamaha hun best gedaan om hun respectievelijke auto en motor dicht bij elkaar te brengen. Zie de naam daarom als bekroning van deze samenwerking. Maar er is nog een naam die moet worden genoemd en die als een olifant in de hoek van de kamer staat: iedereen ziet hem, maar niemand heeft het erover. En dat is Fiat. Je moet vijftig jaar onder een steen hebben gelegen als je niet in één oogopslag ziet dat de Fiat 500 als basis dient. Maar het Fiatconcern wil Abarth als eigen merk in de markt zetten, zoals Citroën dat wil met DS, en dus is het Abarth. Punt. Van de 695 stuks die van deze exoot worden gebouwd, zullen er tien naar Nederland komen, en dat zijn allemaal cabrio's.

Geen lieve damesauto

Het sieraad van deze auto is het uitlaatsysteem van Akrapovič. Deze Sloveense firma maakt bijvoorbeeld voor BMW en Porsche mooie systemen en in de motorwereld is het merk al jaren een begrip. Start de 695 en een donkere brom vult de ruimte. Een geluid zo vol, dat je het vooral niet associeert met een 1,4-liter viercilindermotor, maar eerder met een achtcilinder. Toch is het echt een vier-in-lijn, voorzien van een turbo en goed voor 165 pk. Koni leverde de dempers, Eibach de veren en zo staat de Abarth 695 nóg beter op het asfalt. Het zal niet ieders smaak zijn, maar wij vinden de Abarth-styling van de auto erg geslaagd. Een lieve damesauto wordt een ruige sportauto-op-schaal. Andere bumpers, andere wielen, spoilerset, rode remklauwen, badges en nog wat subtiele aanpassingen doen het werk.

In het interieur vallen natuurlijk meteen de kuipstoelen op. Een enorme verbetering ten opzichte van de keukenstoelen die het origineel heeft. Ze zitten prima, maar wat zouden we graag ook láger zitten. Helaas is dat niet gelukt. Een met suède afgewerkt stuur, een dikke pookknop, koolstofvezel afwerking van het dashboard, een G-krachtmeter én een typeplaatje met het serienummer – er is werk van gemaakt. Dat mag ook wel, want hij kost € 37.995.

Bolle wegen

Het gebruik van de naam Yamaha moet ook even worden verklaard. Want in de auto is niet één onderdeel verwerkt dat bij Yamaha vandaan komt, en andersom geldt dat ook. Wel is het zo dat de auto en de motorfiets in dezelfde kleur zijn gespoten, er koolstofvezel sierdelen zijn gebruikt en Akrapovič in beide gevallen verantwoordelijk is voor het geluid. De link tussen beide merken is dat Abarth sponsor is van het Yamaha MotoGP-team, met Valentino Rossi en Maverick Viñales.

Dan het rijden. Het zal niemand verbazen dat een kleine auto lekker zal doortrekken als je daar een turbomotor met 165 pk in stopt. Dat doet hij dan ook, al is het niet zo dat bij een sprintje het bloed uit je hoofd wegstroomt. Hij is wel vreselijk gevoelig voor bolle wegen en sporen, en trekt op dergelijk wegdek gemakkelijk naar één kant. Schakelen gaat soepel, met korte slagen. Het weggedrag is sportief. Hij is stevig geveerd (niet spijkerhard, gelukkig) en laat zich gemakkelijk door een haakse bocht jagen. Het motorgeluid werkt opzwepend, zeker met open dak. Het is gewoon een leuke auto om te rijden, hoewel de besturing best wat meer feedback had mogen geven. Hij stuurt niet extreem licht, maar brengt ook niet heel duidelijk over wat er onder de voorwielen gebeurt.

Al met al is het een vermakelijke auto die het vooral moet hebben van z'n uiterlijk en z'n geluid, en minder van indrukwekkende prestaties. Het zal geen probleem zijn om in Nederland tien mensen te vinden die dat waarderen.