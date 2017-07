Slideshow

Zuid-Koreaanse update voor SsangYong Tivoli Opgewaardeerde versie heet Armour

SsangYong heeft in het thuisland een milde facelift doorgevoerd op de Tivoli. De cross-over krijgt een nieuwe toet en vooral een hele berg aan accessoires tot zijn beschikking.

In januari 2015 voegde SsangYong de Tivoli aan de onderkant van zijn modellengamma toe, een compacte Koreaan waarmee SsangYong een deel van de taart wilde inpikken die tot dan toe door auto's als de Renault Captur en Peugeot 2008 werd verdeeld. In maart vorig jaar werd de XLV, in Zuid-Korea Tivoli Air geheten, aan het Tivoli-gamma toegevoegd. In het thuisland is de Tivoli nu marginaal gefacelift.

SsangYong doopt de gefacelifte Tivoli op de thuismarkt Tivoli Armour. De compacte cross-over krijgt een nieuwe voorbumper die volgens SsangYong is geïnspireerd op, jawel, de schouderpads van een American Football-speler. SsangYong zet nieuw 17-inch lichtmetaal op de bestellijst en in het interieur zijn, optioneel, two-tone kleurstellingen te krijgen. De mistlampen maken voortaan gebruik van led-techniek. Verder zeggen de Koreanen dat het dankzij betere geluidsisolatie stiller dan ooit moet zijn in het binnenste van de Tivoli.

In Zuid-Korea komt de Tivoli beschikbaar in vijf, volgens SsangYong, uiterst hippe edities. Zo is er de Touch Down, de Apache, de Red Rocket, de Swagger en de Black Swan. Op de accessoirelijst komen we zaken tegen als een led-logo voor op de achterzijde, projectoren in de zijspiegels die het SsangYong-logo op de grond kunnen projecteren, rode biesjes rond de wielen, sideskirts, koolstofvezel spiegelkappen en aluminium sportpedalen. Of en wanneer de vernieuwde Tivoli naar Nederland komt, is nog niet bekend.