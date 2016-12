Slideshow

Zonder plakkers: nieuwe Kia Picanto Stoere evolutie

Het zal niet lang meer duren voor Kia de nieuwe Picanto aan de wereld voorstelt. Vandaag zien we de compacte Koreaan al zonder plakkers!

Vorige week liet Kia een reeks designschetsen zien van de compleet nieuwe derde generatie Picanto. Die tekeningen gaven al een zeer goed beeld van wat we van de nieuwe Picanto verwachten kunnen, al doet niets het beter dan een daadwerkelijke foto.

Op de ietwat wazige afbeelding die een oplettende lezer ons toe wist te spelen, is de nieuwe Picanto in zijn geheel te zien. We zien een opmerkelijk sportief aangekleed front met rode details en opvallende verlichting. De algehele designtaal is duidelijk afkomstig van de nieuwe generatie Rio.

In Nederland heeft Kia sinds 2004 87.485 Picanto's verkocht, verspreid over twee generaties. Daarmee is het in ons land de best verkochte Kia. Op plek twee staat de Rio, die met een ruime 40.000 stuks nog niet half zo goed verkoopt als zijn kleinere broer.

Begin 2017 wordt de nieuwe Picanto onthuld, waarschijnlijk tijdens de Autosalon van Genève die in maart plaatsvindt.