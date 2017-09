Slideshow

Zonder plakkers: Mercedes-Benz GLC F-Cell Brandstofcel goed voor 500 kilometer actieradius

Mercedes-Benz heeft een arsenaal aan noviteiten meegebracht naar de IAA in Frankfurt. Eerder maakten we al kennis met de bizarre Project One. Aan de andere kant van het spectrum staat deze GLC F-Cell.

De GLC F-Cell is kort gezegd een GLC-klasse met een brandstofcel aan boord. Eerlijk is eerlijk, het is geen verrassing dat Mercedes-Benz met deze auto op de proppen kwam. In juni 2016 liet het merk immers al een afbeelding van de auto zien en onlangs werden officiële foto's van een reeks ingepakte testexemplaren gepresenteerd. Ook deze toekomstige nieuwe smaak in het Mercedes-gamma wordt gevoerd onder de EQ-vlag.

De GLC F-Cell is een combinatie van een plug-in hybride én een auto met een brandstofcel. De F-Cell moet dankzij een voorraad van 4,4 kilo waterstof zo'n 437 kilometer ver kunnen komen volgens de NEDC-cyclus. De twee tanks zijn verstopt onder de achterbank en op de plek waar normaal gesproken een aandrijfas is geplaatst. De volledig elektrische actieradius ligt op 49 kilometer. De auto beschikt over 200 pk en 350 Nm aan elektrokracht. De batterij in de auto is 13,8 kWh sterk en voorziet de elektomotor van stroom. Het pakket kan dus ook met een stekker worden geladen.

In Hybrid-modus gebruikt de auto zowel energie uit z'n brandstofcel als uit het accupakket. In F-Cell-modus wordt nagenoeg alleen de brandstofcel aangesproken. In Battery-modus wordt, je raadt het al, alleen het accupakket aangesproken terwijl in Charge-modus het opladen van de batterij de voorkeur heeft. Mercedes-Benz bevestigt dat de GLC F-Cell daadwerkelijk in productie gaat.