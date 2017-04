Slideshow

Zoek meer verschillen: Tropische facelift voor Up Volkswagens kleinste op eigen wijze strakgetrokken

Volkswagen heeft in Zuid-Amerika de gefacelifte Up gepresenteerd. Weinig interessant, maar de wijze waarop de kleine Volkswagen is bijgepunt, is dat des te meer.

Op de redactie kijken we graag over de grens om te zien wat aldaar te koop is. Vandaag valt ons oog op de opgewaardeerde Volkswagen Up voor de Zuid-Amerikaanse markt, een auto die nog altijd niet in lijn is met het exemplaar dat in de Nederlandse showrooms te vinden is. Tijd voor een klein vergelijk.

In 2014 belichtten we al eens in welke mate de Up bij zijn introductie afweek van de Europese versies van de Duitse A-segmenter. Al sinds zijn geboorte beschikte de Zuid-Amerikaanse Up over een 55 liter grote brandstoftank, een exemplaar dat aanzienlijk forser was dan de 35 liter grote tank in de Europese Upjes. Waar de achterklep van 'onze Up' volledig uit glas is opgetrokken, was die van de Zuid-Amerikaanse Up voor de helft simpelweg met plaatwerk uitgevoerd. Ook bij de achterportieren was iets opmerkelijks te vinden. De 'tropische' driedeurs-Up beschikte namelijk niet over de schuin oplopende raamlijn. De achterste zijruitjes van de vijfdeursversie verschilden ook van de exemplaren op de Europese Up. Waar de achterpassagiers het bij ons met klapraampjes moeten doen, kregen de Zuid-Amerikanen de beschikking over omlaag te slingeren exemplaren door het ruitje in de deur op te delen.

Terug naar het heden. Medio vorig jaar werd de Europese Up gefacelift en nu is ook de Zuid-Amerikaanse markt aan de beurt. Opvallend is dat de ontwerpers de moeite hebben genomen het plaatwerk van de achterklep zwart te spuiten, dit om toch de indruk te wekken dat hij, net als in Europa, volledig uit glas bestaat. Ook de achterlichtunits van de Zuid-Amerikaanse Up zijn aangepast en lijken wat wat stijl betreft meer op de exemplaren die wij hier kennen. Wie goed kijkt, ziet er achter de in de units toegevoegde zwarte lijntjes weinig is veranderd. Ook het bumperwerk is volledig nieuw. De voorbumpers zijn zwart gespoten en steken verder uit dan voorheen. Verder staan de Zuid-Amerikaanse Ups, net als voorheen, hoger op de pootjes dan bij ons.

Relevant- Niet bepaald, maar dergelijke automobiele gekkigheden trekken onze aandacht. Ook een model gevonden dat er elders in de wereld, na het erop werpen van een tweede blik, anders uitziet dan bij ons- Laat het ons weten! Pluspunten voor verschillen op detailniveau zoals bij deze Up!