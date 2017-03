Slideshow

Zenvo presenteert TS1 GT Meer vermogen voor tiende verjaardag

In 2008 presenteerde Zenvo zijn eerste en tot nu toe enige model, de ST1. Sindsdien bleef het vrij stil rond het Deense merk, maar in Genève staat deze TS1 GT te pronken.

De oorspronkelijke Zenvo ST1 ziet er agressief uit en maakt dat uiterlijk op papier ook waar. Z'n 7.0 V8 weet maar liefst 1.104 pk te mobiliseren, wat in combinatie met een handgeschakelde zesbak en achterwielaandrijving voor een nogal explosief pakketje zorgt. De sprint van 0 naar 100 kost de auto ondanks de ongetwijfeld wat gebrekkige grip 3,2 seconden, z'n top ligt op een begrensde (!) 375 km/h.

Hoewel de ST1 in 2008 op de markt verscheen, presenteert Zenvo nu al een '10th Anniversary'-editie. Die is gebaseerd op de opvolger van het origineel, de TS1. Veel verschillen tussen de twee auto's zijn er niet, maar deze feest-editie is wel duidelijk herkenbaar. De in felblauw uitgevoerde TS1 GT heeft een kleinere motor dan het de ST1, maar weet uit een inhoud van 5,8 liter evengoed meer vermogen te realiseren. Twee compressors dragen bij aan een totaal van 1.163 pk. Om de aandacht van de bestuurder niet teveel af te leiden, geschiedt het schakelen via met flippers achter het stuur. Zenvo biedt twee transmissies aan: de 'Hyper Grand Tourer-Transmission' en de 'Sports Transmission'. De laatste is meer toegestemd op circuitgebruik, de eerste moet wat meer comfort en gemak bieden als de hypercar op straat wordt ingezet. Comfort is een belangrijk thema voor Zenvo: het merk wil 'ultieme luxe voor dagelijks gebruik' combineren met 'extreme prestaties van het allerhoogste niveau'. Dat laatste lijkt in ieder geval te zijn gelukt.