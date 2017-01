Slideshow

Zenos vraag uitstel van betaling aan Kopers gezocht!

Een reeks geannuleerde orders heeft Zenos het laatste zetje gegeven. De Britse fabrikant van lichtgewicht sportwagens heeft uitstel van betaling aangevraagd.

Dat schrijft het Britse This is Money. Zenos, het merk dat we kennen van lichte pretmachines als de E10, [ETC] werd in 2012 opgericht door ex-Caterham- en Lotus-adepten Ansar Ali en Mark Edwards.

Vorig jaar zou een groot aantal orders geannuleerd zijn, een tegenslag die Zenos financieel gezien niet meer aankon. Momenteel wordt gezocht naar potentiële kopers voor het in Norfolk gevestigde merk. In totaal werken er zo'n twintig medewerkers bij Zenos.

De laatste Zenos die naar voren werd geschoven, was de E10 R. In deze met levensvreugde overladen Brit was het kloppend hart van de Ford Focus RS verantwoordelijk voor de aandrijving.