Zelfrijdende Nissan Leaf de weg op Eerste testkilometers in Londen

In Londen is de eerste autonome Nissan de weg op gegaan voor testritten.

De Leaf, die is volgehangen met de nodige sensoren en camera's, ging gisteren in de hoofdstad van het Verenigd Koninkrijk de openbare weg op. Het zijn de eerste Europese testkilometers met een zelfrijdend voertuig van Nissan. In Japan en de Verenigde Staten deed Nissan al eerdere tests.



De auto reed zelfstandig op diverse wegen, waaronder een stuk van de ringweg in Oost-Londen. Sneller dan 80 km/h ging het overigens niet. Volgens Nissan is de Leaf tijdens de test aardig wat drukte tegengekomen. Dat is maar goed ook, want bij de aanstaande opfrissers voor de Leaf en de Qashqai wordt de eerste semi-autonome techniek toegepast. Dat houdt in dat het autonoom rijden binnen één baan op de snelweg mogelijk wordt. In 2018 moet daar het zelfstandig wisselen van rijbaan bij komen. Voor 2020 heeft Nissan als doel dat de bestuurder ook in stadsverkeer en op kruisingen het stuur uit handen kan geven.