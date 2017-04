Slideshow

Zelfrijdende auto's in Eindhoven Eerste stad met 'commercieel autonoom'

Autodeelbedrijf Amber Mobility wil in Eindhoven autonome auto’s gaan inzetten voor z’n autodeelprogramma.

Daarmee wordt de Brabantse stad volgens Amber de eerste plaats ter wereld waar autonome auto's op grote schaal commercieel worden ingezet. Het is niet voor het eerst dat we van dit bedrijf horen. Vorig jaar maakte de startup van TU-studenten al z'n eerste auto, de One, wereldkundig. Toen werd ook duidelijk dat het bedrijf autobezit 'overbodig wil maken' door middel van een autodeelprogramma.

De daarvoor ingezette vervoermiddelen moeten niet alleen elektrisch zijn, maar dus ook autonoom door het verkeer kunnen gaan. CEO Steven Nelemans heeft dat vandaag op de Hannover Messe-beurs aangekondigd. Hij legt uit: ";Als we een mobiliteitsdienst willen bieden die efficiënter, gebruiksvriendelijker en betaalbaarder is dan autobezit zelf, zullen we zelfrijdende auto's nodig hebben om ervoor te kunnen zorgen dat mensen altijd toegang hebben tot mobiliteit." De autonome versie van de One moet vanaf medio 2018 in Eindhoven worden ingezet, waarna de rest van Nederland én andere landen moeten volgen.

De zelfrijdende auto's zijn tot stand gekomen in samenwerking met partners TomTom, KPN, TNO, NVIDIA, Microsoft en de gemeentes Eindhoven en Helmond. Burgemeester van Eindhoven John Jorritsma: ";Het is voor ons vanzelfsprekend dat we Amber steunen om de eerste te zijn die zelfrijdende auto's daadwerkelijk toepast. Bovendien versterken we hiermee de positie van Eindhoven Brainport als vooraanstaand centrum van hightech innovatie."