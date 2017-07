Slideshow

Zelfrijdende auto niet welkom in India Autonoom rijden 'bedreigt teveel banen'

Als het aan de Indiase Minister van Transport ligt, komt de zelfrijdende auto het land niet in. Het zou teveel banen in gevaar brengen.

Minister Nitin Gadkari is scherp in zijn bewoordingen als hij spreekt over zelfrijdende auto's: "We staan geen chauffeurloze auto's toe in India, laat ik daarover heel duidelijk zijn. Technologie waardoor banen verdwijnen, terwijl er hier hoge werkloosheid heerst, kunnen we niet toelaten," zegt de 60-jarige Gadkari in gesprek met de Hindustan Times.



De vraag naar beroepschauffeurs in India is enorm. Volgens de minister wordt er gezocht naar 2,2 miljoen chauffeurs. Om hierop in te spelen, opent de overheid honderd rijscholen, waardoor men in de komende vijf jaar in ieder geval al 500.000 mensen achter het stuur te kunnen zetten.